VIRETUM CONSULT erhält Siegel als „Exzellenzberater des Deutschen Mittelstandes“

Nach Prüfung von 19 Kennzahlen und Merkmalen durch die Readaktion von „Die Deutsche Wirtschaft“ erhält VIRETUM CONSULT das Qualitätssiegel als „Exzellenzberater des Deutschen Mittelstandes“.

VIRETUM CONSULT ist eine inhabergeführte M&A– und Corporate Finance Beratung, die seit 2014 mittelständische Unternehmen, reifere Hi-Tech Startups und private wie institutionelle Investoren berät. Neben der Beschaffung von Eigen- und Fremdkapital in allen Unternehmensphasen unterstützt VIRETUM CONSULT branchenübergreifend bei strategischen Projekten und M&A-Transaktionen, wie z.B. beim Kauf und Verkauf von Unternehmen, bei Beteiligungen und Unternehmensnachfolgen oder bei der Ausarbeitung und Umsetzung einer Buy-and-Build Strategie. Hinzu kommt die Betreuung von einzelnen Beteiligungen oder Portfolios auf Beirats- und Aufsichtsratsebene.

Weitere Qualitätsmerkmale bei der Auswahl:

Das Unternehmen ist Mitglied in Branchen- oder Fachverbänden. Das Beratungsunternehmen hatte in den letzten drei Jahren mindestens 5 Mandate/Kunden/Projekte aus dem Unternehmensbereich 5- 50 Mio Euro oder 3 aus dem Bereich ab 50 Mio Jahresumsatz. Experten des Hauses sind in den letzten drei Jahren als Redner oder Podiumsteilnehmer aktiv gewesen.

Die Exzellenz-Siegel werden von der Rankingredaktion auf Grundlage neutraler Datenbasis vergeben und dienen zur Orientierung über verlässliche Geschäftspartnerschaften. Über 3.500 kleine und große Unternehmen aus allen Branchen konnten von der DDW-Research bereits als besonders vertrauenswürdige und leistungsstarke Marktakteure identifiziert und gekennzeichnet werden. Sie alle konnten aus einer Reihe von Kenngrößen die erforderliche Exzellenz-Qualifikation vorweisen. Das Siegel „Exzellenzberater“ wird aus der Bewertung von insgesamt 19 Krierien und Kennziffern vergeben. Die Prüfung und Nennung erfolgt rein redaktionell und ist kostenfrei. Die Rankingredaktion freut sich auf Hinweise, Anregungen und Fragen! Schreiben Sie an: rankings@die-deutsche-wirtschaft.de oder rufen Sie an unter Tel.: 02131 / 77 687 -20.

VIRETUM CONSULT bedankt sich bei der Redaktion.

Kontaktadresse:

Weitere Informationen sind auf der Website unter https://viretum.com/ verfügbar.

Kontakt:

V I R E T U M C O N S U L T,

Corporate Finance, M&A und Beteiligungsberatung,

Hanns-Peter Wiese,

Sonnenstr. 8,

D-82049 Pullach i. Isartal

Tel. +49 (0)172 89 30446

wiese@viretum.com,

www.viretum.com

VIRETUM CONSULT ist eine inhabergeführte M&A- und Corporate Finance Beratung, die mittelständische Unternehmen, reifere Hi-Tech Startups und private wie institutionelle Investoren berät. Neben der Beschaffung von Eigen- und Fremdkapital in allen Unternehmensphasen unterstützt VIRETUM CONSULT branchenübergreifend bei strategischen Projekten und Transaktionen, wie z.B. beim Kauf und Verkauf von Unternehmen, bei Beteiligungen und Unternehmensnachfolgen oder bei der Ausarbeitung und Umsetzung einer Buy-and-Build Strategie. Hinzu kommt die Betreuung von einzelnen Beteiligungen oder Portfolios auf Beirats- und Aufsichtsratsebene.

