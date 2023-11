VISSOLAR Wärmepumpen in Kombination mit PVT jetzt lukrativ und zukunftsfähig

Passgenaue Lösungen von VISSOLAR für die bevorstehenden gesetzlichen und politischen Klimaziele

Die Energiewende zu Hause ist nicht nur ein Trend, sondern wird durch neue gesetzliche Anforderungen zur Notwendigkeit. VISSOLAR reagiert auf diese Entwicklung mit einer zukunftsfähigen Lösung: Wärmepumpen in Kombination mit Photovoltaik-Thermie (PVT) Technologie – ein fortschrittliches System, das sich durch seine Energieeffizienz und Klimafreundlichkeit auszeichnet.

Die PVT-Technologie kombiniert effizient Strom- und Wärmeerzeugung in einem System. Die Verbindung dieser Technologie mit VISSOLAR Wärmepumpen stellt eine wegweisende Lösung dar, die sowohl den ökologischen als auch den ökonomischen Anforderungen moderner Energieversorgung gerecht wird.

Anpassung an neue gesetzliche Anforderungen

Mit Blick auf das Ziel der Bundesrepublik, bis 2045 klimaneutral zu sein, sind Änderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) unvermeidlich. VISSOLAR bietet mit seinen Wärmepumpen in Verbindung mit PVT eine Lösung, die nicht nur den aktuellen, sondern auch den zukünftigen gesetzlichen Anforderungen entspricht. Managing Director Wolfgang Balthasar weist darauf hin: „Bei der Auswahl unserer Produktzulieferer setzen wir auf namhafte Markenhersteller, die mit jahrzehntelanger Erfahrung und dem Einsatz von qualitativ hochwertigsten Komponenten die Langlebigkeit und eine überdurchschnittliche Wirtschaftlichkeit unserer Produkte garantieren.“

Die Investition in ein Energieversorgungssystem von VISSOLAR zahlt sich aus. Kunden profitieren von langfristigen Einsparungen und Förderungen, die den Umstieg auf erneuerbare Energien noch attraktiver machen.Die innovativen Energielösungen von VISSOLAR sind nicht nur eine Investition in eine grünere Zukunft, sondern bieten auch finanzielle Vorteile. Die Kombination aus VISSOLAR Wärmepumpen und PVT ist eine kluge Entscheidung, die aufgrund der staatlichen Förderprogramme und der Einsparungen bei den Energiekosten rasch an Attraktivität gewinnt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

B4H Green Energy SE

Frau Karolina Balthasar

Berliner Straße 20

03172 Guben

Deutschland

fon ..: 03561 – 622 99 92

web ..: http://www.vissolar.com

email : info@brennstoffzelle4home.com

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Inspiration Factory

Frau Elisabeth Schludermann

Hans-Kudlich-Weg 8/4

9100 Völkermarkt

fon ..: +43 660 6860604

web ..: http://www.vissolar.com

email : elisabeth@inspirationfactory.net

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Discovery Lithium beginnt mit der Feldexploration in der Region James Bay Musk Metals meldet den Start von Oberflächenbohrungen auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt „Elon“ in Quebec, Kanada