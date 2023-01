Vital Battery Metals gibt erste Explorationsergebnisse von seinem Kupferprojekt Sting bekannt

Analyseergebnisse von Schürfproben von Erkundungsgebiet Jumbo Lode beinhalten 10,4 %, 8,73 %, 17,0 % und 11,6 % Cu mit Goldwerten von 79 bis 4.105 ppb

4. Januar 2023 – Vancouver (British Columbia) – Vital Battery Metals Inc. (das Unternehmen oder Vital) (CSE: VBAM) (OTCQB: VBAMF) (FWB: C0O) freut sich, die Explorationsergebnisse für das erste Explorationsprogramm bei seinem Kupferprojekt Sting bekannt zu geben. Das Ziel dieses Programms besteht darin, die bereits zuvor bekannt gegebenen hohen Kupfergehalte in der Mineralisierung des Erkundungsgebiets Jumbo Lode (Jumbo) zu bestätigen und nach angrenzenden mineralisierten Zonen zu suchen. Das Explorationsprogramm bestätigte den überaus hohen Kupfergehalt des Massivsulfids bei Jumbo und verdeutlichte auch die anomalen Goldwerte in Zusammenhang mit der Mineralisierung. 1 km nordöstlich von Jumbo wurde eine mineralisierte Zone lokalisiert, die beim Gregory River mit hohen Goldwerten sowie erhöhten Silber- und Zinkwerten zutage tritt.

Vital peilt hochgradiges Kupfer und Edelmetalle im Westen von Neufundland bei seinem Kupferprojekt Sting an. Diese Pressemitteilung bezieht sich auf den ersten Durchgang im Erkundungsgebiet Jumbo Lode, dem bedeutsamsten Vorkommen beim Kupferprojekt Sting. Das mafische Gestein, das unterhalb des Erkundungsgebiets Jumbo Lode liegt, ist Teil des Bay of Islands Complex, der hochgradige Kupfer- sowie Kupfer-Zink-Lagerstätten beherbergt, einschließlich der Mine York Harbour, eines ehemaligen Produzenten, der sich 35 km weiter südsüdöstlich befindet.

Tab. 1: Ergebnisse der Gesteinsanalyseergebnisse vom Gebiet Jumbo Lode

Probennr. Au – g/t Ag – ppm Cu – % Zn – ppm Co – ppm

646152 0,079 2,4 2,82 341 44

646153 0,322 4,2 10,4 779 74

646154 0,227 4,7 8,73 805 110

646155 0,410 13,9 17,0 1032 29

646156 0,178 3,4 3,89 266 35

646157 0,404 4,6 11,6 1059 260

646158 0,100 1,8 2,48 238 100

646159 0,023 0,7 0,37 117 36

646160 0,019 <0,2 0,05 78 53

646161 0,634 11,3 0,1 1825 19

646162 0,583 3,5 0,03 135 11

Der westliche Teil der Schürfrechteblöcke befindet sich oberhalb von Leukogabbro und bedeckten Gesteinsgängen – ein ähnlicher Gabbro befindet sich oberhalb des östlichen Teils des Konzessionsgebiets. Entlang des in Richtung Nordnordosten verlaufenden Gregory River, der eine wahrscheinliche regionale, leicht abfallende Synkline definiert, treten massive und aufgeschüttete Basaltströme zutage. Der Basalt befindet sich strukturell und konform oberhalb der Gabbros und die Ablagerungsmerkmale weisen auf eine subhorizontale Stratigrafie hin (siehe Abb. 1).

Adrian Lamoureux, CEO und President des Unternehmens, sagte: Die erste Explorationsphase unseres Konzessionsgebiets Sting war angesichts einer ersten Reihe von äußerst hochgradigen Kupfer- und Goldergebnissen überaus beeindruckend. Wir freuen uns darauf, dieses Gebiet angesichts des Ausmaßes der bis dato entdeckten Mineralisierung und der Nähe zur relativ neuen und bedeutsamen Kupferentdeckung unseres Nachbarn York Harbour Metals Inc. weiter zu erkunden. Wir verfügen über einen starken Kassenstand und werden unsere nächsten Explorationsphasen vorantreiben.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68752/VBAMJumboLodePass_(Jan42023)_de_PRcom.001.png

Abb. 1: Regionale Karte des Kupferprojekts Sting

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68752/VBAMJumboLodePass_(Jan42023)_de_PRcom.002.png

Abb. 2: Standorte der Gesteinsproben im Gebiet Jumbo Lode

Tab. 2: Standorte und Beschreibungen der Gesteinsproben

Probennr. Typ UTM_X UTM_Y Beschreibung Gebiet

646152 Flotationsg 417821 5464600 Chalkopyrit, Malachit, Massivsulfid Jumbo

estein

646153 Flotationsg 417830 5464597 Chalkopyrit, Malachit, Massivsulfid Jumbo

estein

646154 Ausbiss 417831 5464598 Massivsulfid, Rost, Malachit Jumbo

646155 Ausbiss 417831 5464596 Massivsulfid, Rost, Malachit Jumbo

646156 Flotationsg 417832 5464592 Untere Stollenöffnung, Sulfide, Malachit Jumbo

estein

646157 Flotationsg 417833 5464594 Graue Sulfide, Malachitverunreinigung Jumbo

estein

646158 Flotationsg 417837 5464580 Oberer Stollen, Massivsulfid, Rost, Malachit Jumbo

estein

646159 Ausbiss 417798 5464472 Graue Sulfide, 5 % Chalkopyrit, Malachitverunreinigung Südlich von Jumbo

646160 Ausbiss 418528 5465319 Graue Sulfide, 5 % Chalkopyrit, Malachitverunreinigung Nordöstlich von Jumbo

646161 Ausbiss 418526 5465325 5 % Chalkopyrit, Wandgestein Nordöstlich von Jumbo

646162 Ausbiss 418574 5465338 Massivsulfid, gelbe Verunreinigung Nordöstlich von Jumbo

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68752/VBAMJumboLodePass_(Jan42023)_de_PRcom.003.png

Abb. 3: Standorte der Gesteinsproben bei Jumbo Lode

Das Vorkommen Jumbo ist von einem schwarzen, chloritisch alterierten Gabbro und mafischen Gesteinsgängen geprägt, die lokal Verkieselungen, disseminierte Sulfide sowie Linsen mit massivem Pyrit und Chalkopyrit aufweisen. Schürfgrabungen in der Nähe von Jumbo Lode entlang des Gregory River zeigten, dass der Basalt lokal eine starke chloritische Alteration mit starkem Pyrit und geringen Mengen Chalkopyrit aufweist. Die Proben wurden in der Nähe der Ostgrenze der Konzession 027460M entnommen.

Analysemethode

Vital hält sich an strenge Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokolle. Die Gesteinsproben werden vom Schürfer unter sicherer Kontrolle gehalten und direkt an Eastern Analytical, 403 Little Bay Road, Springdale, NL, transportiert. Die Gesteinsproben werden mittels eines Aufschlusses aus vier Säuren auf 34 Elemente untersucht und mittels ICP-OES analysiert. Gold wird mittels Brandprobe (30 g) unter Anwendung eines AA-Abschlusses analysiert (Code Au (Brandprobe) mit 30 g + ICP-34). Die Erzgehaltsanalyse bietet eine höhere Auflösung mit einem höheren Metallgehalt und wurde für Proben mit über 10.000 ppm Cu und über 6 ppm Ag durchgeführt. Eastern Analytical ist gemäß ISO 17025 für Brandproben von Au sowie für Multisäure-Erzanalysen von Cu, Pb, Zn, Ag, Fe und Co akkreditiert. Die Proben werden im Rahmen einer strengen Qualitätskontrolle unter Anwendung von Leer-, Doppel- und Standardreferenzmaterial analysiert.

Qualifizierte Personen

Garth Graves, P.Geo., ein beratender Geologe von Vital Battery Metals Inc. und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Vital Battery Metals Inc.

Vital Battery Metals Inc. (CSE: VBAM) (OTCQB: VBAMF) (FWB:C0O) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung strategischer Projekte in stabilen Rechtsgebieten widmet, die Batterie-, Grund- und Edelmetalle umfassen. Das Unternehmen befasst sich mit der Weiterentwicklung seines Kupferprojekts Sting und seines Kupfer-Gold-Projekts Vent.

Das Projekt Sting erstreckt sich über eine Grundfläche von etwa 30,6 km² (3.060 ha), beherbergt mehrere historische, von der Regierung von Neufundland und Labrador dokumentierte Mineralvorkommen und befindet sich innerhalb eines 50 km langen Korridors, der bekanntermaßen bedeutende vulkanogene Massivsulfid- (VMS), Kupfer-Quarz-Erzgang- und epithermale Goldvorkommen mit geringer Sulfidierung beherbergt. Das Kupfer-Gold-Projekt Vent erstreckt sich über 1.562 Hektar in British Columbia. Vital evaluiert weiterhin wertsteigernde Projekte, um sein Projektportfolio auszubauen.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter: www.vitalbatterymetals.com

Für das Board of Directors

Adrian Lamoureux

Chief Executive Officer, Director

+1 (778) 945-2950

info@vitalbatterymetals.com

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich Aussagen bezüglich der Auswirkungen von Marketingkampagnen, sind „zukunftsgerichtete Aussagen“. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf, Aussagen in Bezug auf das Jumbo- und das Sting-Kupferprojekt, die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens, den Beginn weiterer Bohr- oder Explorationsprogramme in der Zukunft und den Abschluss des Vorgenannten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com identifiziert und gemeldet werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

