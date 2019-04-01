  • Vitamininfusionen in Köln: Vitamoure erweitert Angebot in NRW kontinuierlich

    Gezielte Vitamininfusionen stärken das Wohlbefinden – Vitamoure bietet individuell abgestimmte Therapien.

    Die Privatpraxis Vitamoure in Köln bietet maßgeschneiderte Vitamininfusionen für Patientinnen und Patienten mit individuellem Bedarf. Die Praxis richtet sich an privat versicherte Patientinnen und Patienten sowie an gesetzlich versicherte Selbstzahlerinnen und Selbstzahler. Vitamoure arbeitet eng mit einem renommierten Labor zusammen. Das Angebot umfasst eine Vielzahl an Infusionen mit Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren essenziellen Mikronährstoffen. Ziel ist die Unterstützung des Immunsystems, die Förderung der Regeneration sowie die Prävention von Mangelerscheinungen.

    Individuelle Infusionskonzepte auf Laborbasis

    Die Grundlage jeder Infusionstherapie bei Vitamoure bildet eine umfassende Blutanalyse. Durch die Zusammenarbeit mit einem anerkannten Fachlabor werden Vitalstoffdefizite präzise identifiziert. Darauf basierend entwickeln die Ärztinnen und Ärzte individuelle Infusionspläne, die exakt auf den Bedarf der Patientinnen und Patienten abgestimmt sind. Die Behandlung erfolgt in ruhiger Praxisatmosphäre unter ärztlicher Aufsicht.

    Vielfältige Einsatzbereiche von Vitamininfusionen

    Das Spektrum der Infusionen reicht von hochdosiertem Vitamin C über B-Vitamine bis zu Mineralstoffkombinationen zur Unterstützung von Energie, Hautbild oder Immunsystem. Auch bei Erschöpfungszuständen, oxidativem Stress oder zur Unterstützung in sportlichen Belastungsphasen kommen die Infusionen zum Einsatz. Vitamoure verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der präventive und regenerative Aspekte vereint.

    Wachsendes Praxisnetz in NRW

    Neben dem Hauptsitz in Köln baut Vitamoure kontinuierlich weitere Standorte in Nordrhein-Westfalen auf. Ziel ist es, den Zugang zu hochwertiger Infusionstherapie für mehr Patientinnen und Patienten wohnortnah zu ermöglichen. Die gleichbleibenden Qualitätsstandards und die enge ärztliche Begleitung stehen dabei an allen Standorten im Vordergrund.

    Kontakt

    Vitamoure ist eine reine Privatpraxis für individuell abgestimmte Vitamininfusionen und ganzheitliche Therapiekonzepte. Das Angebot richtet sich an Patientinnen und Patienten, die eine fundierte Laboranalyse und ärztlich begleitete Infusionstherapie wünschen. Die Praxis befindet sich in der Brauweilerstraße 2, 50859 Köln. Termine werden nach Vereinbarung vergeben.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Vitamoure UG
    Herr Kay Weber
    Brauweilerstraße 2
    50859 Köln
    Deutschland

    fon ..: 0176 84378998
    web ..: https://vitamoure.de/
    email : info@vitamoure.de

    Pressekontakt:

    RegioHelden GmbH
    Herr Alexander Graf
    Rotebühlstraße 50
    70178 Stuttgart

    fon ..: 0711 128 501-0
    web ..: https://stroeer-online-marketing.de/
    email : pressemitteilung@regiohelden.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Sattel-Baumlos aus Kevelaer erweitert Angebot: Ganzheitliche Betreuung für Pferd und Reiter
      sattel-baumlos, ein renommiertes Reitsportgeschäft mit Sitz in Kevelaer, bekannt für seine Expertise in der Sattelberatung und den Verkauf von Freeform-Sätteln, erweitert sein Dienstleistungsangebot....

    2. Trauminselwelt Seychellen: SunTrips erweitert Angebot
      SunTrips, der Spezialist für Rundreisen und individuelle Reisekombinationen weltweit, hat sein Seychellen-Reiseprogramm grundlegend überarbeitet und deutlich ausgeweitet. ...

    3. Ab dem 1. April 2019 erweitert Blum Immobilien das Angebot im Bereich Neubau!
      Die Modul-Häuser bieten viele Vorteile für den Kunden! Das Haus, dass sich Ihrem Leben anpasst - flexibel erweiterbar. Ökologisch nachhaltig - als Niedrigenergiehaus. Hohe Qualität zum Festpreis....

    4. Ausbau eines erfolgreichen Netzwerks: Die SeniorenLebenshilfe erweitert ihr Angebot nach Erfurt
      Sybille Walden ist unsere neue Lebenshelferin in Erfurt. Dort unterstützt er/sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben....

    5. Paartherapeut und Coach Robert Herrmann aus Leipzig erweitert sein Angebot
      Neue Leistung von Paartherapeut & Coach Robert Herrmann: Beziehungstransformation nach Robert Herrmann....

    6. Weidetierversicherung: Bottroper Makler erweitert Angebot – Schutz für Schafe, Ziegen & Co.
      Der Onlineverscherungsvergleich Vergleichen-und-sparen aus Bottrop hat sein Portfolio erweitert und bietet ab sofort eine maßgeschneiderte Weidetierversicherung für private Tierhalter an....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.