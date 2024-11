VivoPower-Tochter Tembo sichert sich vollwertige Straßenzulassung für seine vollelektrischen Tembo Tusker-Fahrzeuge im 10 Milliarden USD schweren Markt für Pick-up-Trucks in Australasien

– Tembos Tusker erhält als erst zweites vollelektrisches Nutzfahrzeug (Pick-up-Truck) eine vollwertige Fahrzeugtypgenehmigung für den Straßenverkehr in Australien

– Der Tusker ist ab sofort in allen australischen Bundesstaaten und Territorien zum Verkehr auf der Straße und im Gelände zugelassen

– Dank der behördlichen Fahrzeugtypzulassung kann Tembo den Verkauf und die Auslieferung des Tusker an alle australischen Kunden ankurbeln

LONDON, 18. November 2024 / IRW-Press / Tembo E-LV B.V. (Tembo), ein Tochterunternehmen der an der Nasdaq notierten B Corporation VivoPower International PLC (Nasdaq: VVPR) (VivoPower), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen für seine 100 % elektrischen Tembo Tusker-Nutzfahrzeuge eine vollwertige Fahrzeugtypgenehmigung (vehicle type approval, VTA) und Zulassung für den Straßenverkehr in ganz Australien erhalten hat.

Die von Tembo erwirkte Zulassung macht den Tusker zum erst zweiten vollelektrischen Nutzfahrzeug mit einer vollwertigen Zulassung für den Straßenverkehr in Australien.

Eine VTA ist ein äußerst wichtiger regulatorischer Meilenstein im Markt für Pick-up-Trucks in der Region Australasien, der von uns auf rund 10 Mrd. USD geschätzt wird. Ohne eine VTA gelten Fahrzeuge nicht als homologiert und sind daher aus rechtlicher Sicht nicht zum Verkehr auf öffentlichen Straßen in Australien und Neuseeland zugelassen. Eine VTA stellt sicher, dass Fahrzeuge einschließlich Elektrofahrzeuge die wesentlichen Sicherheits-, Umweltschutz- und Diebstahlsicherungsstandards erfüllen, bevor sie in den Straßenverkehr gelangen. Nach den einschlägigen Rechtsvorschriften (Road Vehicle Standards, RVS) sind diese vom Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, and Communications erteilten Zulassungen eine Bestätigung dafür, dass Elektrofahrzeuge die strengen nationalen Vorschriften in Bezug auf Design, Konstruktion und Leistung erfüllen. Mit der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen werden VTAs für die Regulierung neuer vollelektrischer Fahrzeugmodelle auf dem Markt unerlässlich. Sie befassen sich mit den speziell für Elektrofahrzeuge geltenden Standards, wie z. B. Batteriesicherheit und Ladekapazitäten, und unterstützen die Hersteller beim Nachweis der Einhaltung regionaler Vorschriften. Dies erhöht nicht nur die Sicherheit im Straßenverkehr, sondern stärkt auch das Vertrauen der Konsumenten in innovative EV-Technologien.

Tembo bemüht sich aktuell um eine ähnliche Zulassung für seine Tusker-Fahrzeuge in Neuseeland.

Chris Mallios, Chief Commercial Officer von VivoPower, erklärt: Tembos Tusker-Baureihe ergänzt unsere Umrüstungsprogramme und erweitert die Auswahlmöglichkeiten für die B2B-Kunden und den Zielmarkt von Tembo. Je nachdem, wo sich ein Flottenkunde im Zyklus seiner Flottenerneuerung befindet und/oder welche strategischen Anforderungen bzw. Überlegungen hinsichtlich der Gesamtbetriebskosten im Raum stehen, sind wir nun in der Lage, entweder ein vollelektrisches Nutzfahrzeug oder die Umrüstung eines bestehenden Nutzfahrzeugs als Auswahlmöglichkeit anzubieten. Dieses erweiterte Angebot unterstreicht Tembos Anspruch, maßgeschneiderte und nachhaltige Energielösungen anzubieten, die den vielfältigen Anforderungen unserer weltweiten Klientel gerecht werden.

Tembos Tusker-Baureihe ist in der Konfiguration Einzelkabine (Tusker-S) und Doppelkabine (Tusker-D) erhältlich, wobei die beiden Varianten mit 65 und 77 Kilowattstunden eine Reichweite von 330 bzw. 400 km mit einem einzigen Ladevorgang bieten. Die Fahrzeuge haben eine Nutzlast von 1000 kg und eine ungebremste Anhängelast von 750 kg.

Tembo wird nun mit Hochdruck daran arbeiten, seine Tuskers auch in andere Märkte zu bringen, in denen das Unternehmen Kunden und Partner hat, wie etwa in die Vereinigten Arabischen Emirate, Afrika, Europa, Asien und Kanada.

Über VivoPower

VivoPower wurde im Jahr 2014 gegründet und ist seit 2016 an der Nasdaq gelistet. Das preisgekrönte, international tätige und auf nachhaltige Energielösungen spezialisierte Unternehmen (B Corporation) konzentriert sich vor allem auf elektrische Lösungen für maßgeschneiderte und robuste Flottenanwendungen im Gelände und auf der Straße sowie auf ergänzende Finanzierungs-, Lade-, Batterie- und Micro-Grid-Lösungen. VivoPower sieht es als sein Hauptziel, den Kunden schlüsselfertige Dekarbonisierungslösungen anzubieten, die es diesen ermöglichen, den Status eines Fahrzeugs mit Netto-Null-Emissionen zu erreichen. VivoPower hat Niederlassungen und Mitarbeiter in Australien, Kanada, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, den Philippinen und in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Über Tembo

Die elektrischen Nutzfahrzeuge (EUV) von Tembo sind eine 100 % elektrische Lösung für robuste und/oder kundenspezifische Anwendungen von Flottenbesitzern, die im Bergbau, in der Landwirtschaft, in der Energieversorgung, im Verteidigungswesen, bei der Polizei, im Baugewerbe, im Infrastruktursektor, auf Regierungsebene, in der humanitären Hilfe und bei Wildsafariunternehmen tätig sind. Tembo bietet sichere und leistungsstarke elektrische Nutzfahrzeuge für den Einsatz im Gelände und auf der Straße. Hauptziel des Unternehmens ist die Bereitstellung sicherer und zuverlässiger Elektrifizierungslösungen für Besitzer von Nutzfahrzeugflotten, die dazu beitragen, die Lebensdauer der Fahrzeuge zu verlängern, die Kosten zu senken, die Kapitalrendite zu maximieren, die ESG-Ziele zu erfüllen und die Kreislaufwirtschaft zu fördern. Tembo ist eine Tochtergesellschaft der an der Nasdaq notierten B Corporation VivoPower.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem auch Aussagen, die sich auf Hochrechnungen, Prognosen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen und auch die zugrundeliegenden Annahmen miteinschließen. Wörter wie antizipieren, glauben, fortsetzen, könnten, schätzen, erwarten, beabsichtigen, können, möglicherweise, planen, möglich, potenziell, vorhersagen, prognostizieren, sollten, würden und ähnliche Ausdrücke können auf zukunftsgerichtete Aussagen hindeuten, aber das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Zukunftsgerichtete Aussagen können zum Beispiel Aussagen über das Erreichen von Leistungszielen oder über die Vorteile der in dieser Mitteilung beschriebenen Ereignisse oder Transaktionen und die daraus erwarteten Erträge enthalten. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen oder Annahmen der Unternehmensführung von VivoPower und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Änderungen der jeweiligen Umstände. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Veränderungen der wirtschaftlichen, geschäftlichen, wettbewerbsrechtlichen und/oder regulatorischen Faktoren sowie anderer Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die Geschäftstätigkeit von VivoPower auswirken, erheblich von den hier zum Ausdruck gebrachten bzw. implizierten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten zählen unter anderem Änderungen der Geschäftsbedingungen, Schwankungen bei der Kundennachfrage, Änderungen bei der Auslegung der Rechnungslegungsvorschriften, die Bewältigung des raschen Wachstums, die Intensität des Wettbewerbs mit anderen Produkt- und Dienstleistungsanbietern, Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage, geopolitische Ereignisse und regulatorische Änderungen sowie weitere Faktoren, die in den von VivoPower bei der United States Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen angeführt sind. Die hier enthaltenen Informationen sind vor dem Hintergrund solcher Risiken zu betrachten. VivoPower ist keinesfalls verpflichtet und lehnt auch ausdrücklich jede Verpflichtung ab, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder abzuändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, geänderter Annahmen oder aus sonstigen Gründen.

