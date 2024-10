Neue Ära für vernetzte Fahrzeuge: In-Car-Zahlungen treiben bis 2030 einen Markt von 580 Milliarden Dollar an.

Globaler Automobil-Zahlungsmarkt wächst bis 2030 auf über 580 Milliarden Dollar dank 895 Millionen vernetzter Fahrzeuge

Der Markt für In-Car-Payments wächst rasant. Die am stärksten betroffenen Dienstleistungen sind das Parken und Aufladen von Elektrofahrzeugen (70 %), Einkäufe auf E-Commerce-Plattformen für Produkte und Services wie Lebensmittel, Getränke und Unterhaltung (25 %) sowie zusätzliche Fahrzeugfunktionen (5 %).

Lissabon/Frankfurt, 24.09.2024 – Pairpoint, führender Anbieter von Lösungen für die „Economy of Things“, hat heute eine wegbereitende Studie veröffentlicht, die von STL-Partner entwickelt wurde. Diese Studie beleuchtet das enorme Potenzial von In-Car-Payments und prognostiziert ein weltweites Marktvolumen von 580 Milliarden Dollar bis 2030. Der Report mit dem Titel Fuelling the Future: The $580 Billion In-Car Payment Opportunity untersucht, wie vernetzte Autos die Automobilbranche verändern und neue Möglichkeiten schaffen, direkt im Fahrzeug zu bezahlen. Es wird ein jährliches Marktwachstum von beeindruckenden 130 % zwischen 2023 und 2030 erwartet. Parallel dazu geht man davon aus, dass die Zahl der vernetzten Fahrzeuge weltweit von derzeit 430 Millionen auf 895 Millionen steigen wird.

In-Car-Payments gehören zu den bahnbrechendsten Innovationen im Automobilsektor. Sie ermöglichen Fahrern, direkt über die Software ihres Autos sicher und automatisch zu bezahlen. Die Technologie bietet zahlreiche nützliche Funktionen, darunter Versicherungen, die je nach gefahrenen Kilometern abgerechnet werden, die Fernüberwachung von Fahrzeugdaten, Echtzeitinformationen sowie automatische Notrufe. Der größte Vorteil: Zahlungen beispielsweise beim Tanken, Aufladen von Elektroautos oder dem Bezahlen von Parkgebühren können ohne Verwendung einer Karte oder App direkt vom Auto aus erledigt werden.

Die Studie hebt weiterhin hervor, dass der größte Marktanteil auf Zahlungen für Fahrzeugdienstleistungen wie Parken und Aufladen von Elektrofahrzeugen (70 %), gefolgt von E-Commerce-Plattformen für Produkte und Dienstleistungen (25 %) sowie zusätzlichen Fahrzeugfunktionen (5 %) entfallen wird.

Weitere relevante Ergebnisse der Studie:

Der Markt für In-Car-Payments wird in den nächsten fünf Jahren einen Wendepunkt erreichen, mit einem exponentiellen Wachstum, das bis 2030 die Marke von 580 Milliarden Dollar übersteigen wird.

Technologien wie Fingerabdruck-Erkennung, Künstliche Intelligenz (KI), digitale Wallets, kontaktloses Bezahlen und schnelle Internetverbindungen sorgen dafür, dass Zahlungen im Auto sicher und reibungslos ablaufen.

In-Car-Payments bieten gegenüber herkömmlichen Methoden Vorteile durch höhere Geschwindigkeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit.

„Erweiterte Netzabdeckung ist ein Katalysator für neue Interaktionsmöglichkeiten mit unseren Fahrzeugen. Die Integration von nativer Zahlungsfunktionalität in das Fahrerlebnis ermöglicht eine sicherere, Echtzeit-basierte und automatische Nutzung alltäglicher Dienstleistungen wie Parken, Laden von Elektrofahrzeugen, Autowäsche, Tanken und mehr“, sagte Jorge Bento, Chief Executive Officer von Pairpoint. „Wir sind entschlossen, unsere Technologie zu nutzen, um gemeinsam mit unseren Partnern ein starkes Ökosystem aufzubauen, das sowohl die Akzeptanz als auch die Skalierbarkeit vorantreibt“, fügte er hinzu.

Mit seinen fortschrittlichen Lösungen für die Economy of Things und starken Partnerschaften, die von der Automobil- bis zur Logistikbranche reichen, spielt Pairpoint eine Schlüsselrolle in dieser Transformation. Pairpoint schafft ein umfassendes Ökosystem, das nahtlose und sichere Transaktionen zwischen Fahrzeugen und anderen Geräten ermöglicht. Die „Pay-by-Car“-Lösungen von Pairpoint vereinfachen nicht nur den Zahlungsprozess, indem sie sichere und automatische Zahlungen direkt vom Fahrzeug aus ermöglichen, sondern verbessern auch das tägliche Kundenerlebnis durch die effiziente Verwaltung von Mautgebühren, das Laden von Elektrofahrzeugen und anderen Services. Gleichzeitig eröffnen sich neue Möglichkeiten zur Umsatzgenerierung.

Damit In-Car-Zahlungen erfolgreich werden, betont die Studie die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Branchen. Automobilhersteller, Telekommunikationsanbieter und Partner sollten kooperieren, um automatisierte Abläufe zu schaffen und sichere Systeme zu entwickeln, die das Risiko von Zahlungsfehlern minimieren.

Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie hier.

Die vollständige Studie finden Sie hier.

Über STL-Partner:

STL-Partners ist ein führendes Forschungs- und Beratungsunternehmen mit Sitz in London, das sich auf die Telekommunikations- und Technologiebranche konzentriert. STL-Partners unterstützt seine Kunden – von Technologiegiganten und Telekommunikationsunternehmen bis hin zu Start-ups – dabei, innovativ zu sein, zu wachsen und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Weitere Informationen über die Forschungsarbeiten und Dienstleistungen von STL finden Sie unter www.stlpartners.com.

Über Pairpoint:

Pairpoint schafft das weltweit größte Ökosystem für die Wirtschaft der Dinge (Economy of Things, EoT), indem es eine sichere digitale Plattform bereitstellt, die es Fahrzeugen, Geräten und Maschinen ermöglicht, autonom und nahtlos miteinander zu interagieren und zu handeln.

Pairpoint hat seinen Hauptsitz in Großbritannien und Niederlassungen in London und Lissabon und wird durch eine 60-Millionen-Euro-Investition der Vodafone Group und der Sumitomo Group unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.pairpoint.io/.

