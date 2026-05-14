Vizsla Silver ernennt Guillermo Hernandez zum Vizepräsidenten für Exploration und befördert Jesus Velador zum Chefgeologen

VANCOUVER, KANADA (21. Mai 2026) / IRW-Press / Vizsla Silver Corp. (TSX: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G31) (Vizsla Silver oder das Unternehmen) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – freut sich, die Ernennung von Guillermo Hernandez zum Vice President of Exploration bei Vizsla Silver bekannt zu geben. Herr Hernandez war in leitenden Führungspositionen bei Lundin Gold, Luca Mining und Outcrop Silver tätig und bringt 20 Jahre internationale Erfahrung in der Mineralexploration mit. Seine Ernennung folgt auf die Beförderung von Jesus Velador vom VP Exploration zum Chefgeologen von Vizsla Silver. Beide Änderungen treten sofort in Kraft.

Was Jesus in den letzten vier Jahren bei Panuco mit aufgebaut hat, ist bemerkenswert, und wir stehen erst am Anfang, erklärte Michael Konnert, President und CEO. Von den Entdeckungen bei Napoleon und Copala über eine abgeschlossene Machbarkeitsstudie bis hin zu den Entwicklungsmeilensteinen, die wir derzeit umsetzen, hat er Vizsla Silver durch den Übergang von der Explorationsphase zur Entwicklungsreife geführt. Seine Beförderung zum Chefgeologen spiegelt diesen Beitrag wider und stellt sicher, dass sein Fachwissen auch weiterhin im Mittelpunkt des Projekts steht, während wir auf die Produktion zusteuern. Darüber hinaus stärkt die Ernennung von Guillermo unser ohnehin schon starkes technisches Team. Seine Erfahrung mit hochgradigen Silber- und Goldsystemen in Lateinamerika und seine Erfolgsbilanz bei der Erschließung von Ressourcen machen ihn genau zur richtigen Person, um unser Explorationsprogramm in sein nächstes Kapitel zu führen.

Dr. Velador, Chefgeologe, kommentiert: Guillermos fundiertes technisches Wissen, sein strategisches Gespür und seine Erfahrung mit hochgradigen Silberlagerstätten sind genau das, was dieser Bezirk benötigt. Sein Hintergrund in den Bereichen Entdeckung, Ressourcendefinition und Übergang zur Erschließung ist nicht nur direkt auf die aktuelle Situation von Panuco anwendbar, sondern auch auf die Ziele, die wir in den kommenden Jahren erreichen wollen. Das Explorationspotenzial des Gebiets ist nach wie vor beträchtlich, und ich freue mich darauf, mit unserem gestärkten Team voranzukommen, während wir dieses Potenzial weiter erschließen.

Herr Hernandez verfügt über 20 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Mineralexploration, Ressourcenschätzung und Minenerschließung in Lateinamerika und Asien. Er wechselt von Outcrop Silver & Gold zu Vizsla Silver, wo er als Vice President, Exploration, die technische und strategische Exploration im Rahmen des Santa-Ana-Projekts in Kolumbien leitete und die erste NI 43-101-konforme Mineralressource des Unternehmens vorlegte. Vor seiner Tätigkeit bei Outcrop war Herr Hernandez als Senior General Geology Supervisor in der Fruta del Norte-Mine von Lundin Gold in Ecuador tätig und trug zu Ressourcenumwandlungsprogrammen bei, durch die neue Ressourcen in Höhe von 1,2 Millionen Unzen Gold hinzugewonnen wurden. Zuvor war er als Manager für Reserven und Exploration bei Luca Mining Corp. (ehemals Telson Mining) in Mexiko tätig, wo er eine Schlüsselrolle bei der Wiederinbetriebnahme der Mine Campo Morado und der Erschließung der Mine Tahuehueto spielte und zuvor die Entdeckung des hochgradigen epithermalen Switchback-Adersystems in der Arista-Mine von Gold Resource Corp. in Oaxaca leitete.

Herr Hernandez hat einen B.Sc. in Geologie und einen M.Sc. in Geochemie von der Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM). Er ist zertifizierter professioneller Geologe (CPG) des American Institute of Professional Geologists (AIPG) und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43- 101. Er setzt sich zudem für verantwortungsvollen Bergbau, ESG-Prinzipien, Umweltschutz und ein sinnvolles Engagement in der Gemeinschaft ein.

Über Vizsla Silver

Vizsla Silver (TSX: VZLA | NYSE: VZLA) ist ein kanadisches Entwicklungsunternehmen, das Panuco, sein zu 100 % im Besitz befindliches Silber-Gold-Projekt in Sinaloa, Mexiko, vorantreibt. Die Machbarkeitsstudie vom November 2025 sieht eine jährliche Produktion von 17,4 Mio. Unzen Silberäquivalent über eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 9,4 Jahren vor, einen Barwert (5 %) nach Steuern von 1,8 Mrd. US-Dollar, eine interne Rendite (IRR) von 111 % und eine Amortisationszeit von 7 Monaten bei einem Silberpreis von 35,50 US-Dollar/Unze und einem Goldpreis von 3.100 US-Dollar/Unze. Vizsla Silver treibt gleichzeitig die Erschließung des Bergwerks und die Exploration im gesamten Gebiet voran, mit dem Ziel, ein führender Primärsilberproduzent zu werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@vizslasilver.ca, besuchen Sie unsere Website unter www.vizslasilvercorp.ca oder rufen Sie uns unter (604) 364-2215 an.

IM NAMEN DES UNTERNEHMENS

Michael Konnert,

Präsident und Chief Executive Officer

IR-Kontakt in Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu: den Zielen und Meilensteinen des Unternehmens; der strategischen Vision des Unternehmens im Anschluss an die geplante Erschließung des Panuco-Projekts und den Erwartungen hinsichtlich der künftigen finanziellen oder operativen Leistung nach einer solchen Erschließung; der Fähigkeit des Unternehmens, das Panuco-Projekt zur Produktion voranzutreiben; sowie der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens, einschließlich seiner Fähigkeit, den Shareholder Value durch anhaltende Explorationserfolge, Projektentwicklung und operative Umsetzung zu steigern.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die das Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung für angemessen hält, darunter unter anderem: die Richtigkeit der Parameter der Machbarkeitsstudie, dass die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen innerhalb des erwarteten Zeitrahmens erteilt werden; die anhaltende Unterstützung durch die lokale Bevölkerung und die Regierung; stabile Markt-, politische und wirtschaftliche Bedingungen; eine angemessene Genauigkeit der Betriebs- und Kapitalkostenschätzungen; sowie anhaltend günstige Metallpreise und Wechselkurse.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: Explorations-, Erschließungs- und Betriebsrisiken; Genehmigungs-, Umwelt- und regulatorische Risiken; Risiken im Zusammenhang mit den Beziehungen zur lokalen Bevölkerung und der gesellschaftlichen Akzeptanz; Rohstoffpreis- und Währungsschwankungen; Inflation und Kostensteigerungen; Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken; Abhängigkeit von Auftragnehmern und Lieferanten; Risiken im Zusammenhang mit Eigentums- und Oberflächenrechten; Änderungen der Projektentwicklungs- und Bauparameter; Ungenauigkeiten in technischen oder wirtschaftlichen Modellen; das Risiko, dass sich die Annahmen der Machbarkeitsstudie als unzutreffend erweisen; sowie weitere Risiken, die in den laufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Es kann nicht garantiert werden, dass das Panuco-Projekt wie in dieser Pressemitteilung vorgeschlagen oder überhaupt in Produktion genommen wird oder dass die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie realisiert werden. Der Zweck der zukunftsgerichteten Aussagen besteht darin, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements zu liefern, und sie sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Keine Produktionsentscheidung: Das Unternehmen hat noch keine Produktionsentscheidung für das Panuco-Projekt getroffen. Eine Entscheidung über den Baubeginn wird erst nach Fertigstellung und Prüfung der detaillierten technischen Planung, der Finanzierungsvereinbarungen sowie nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen getroffen.

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