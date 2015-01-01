  • Früher polierte er die Fahrzeuge des Fürstenhauses “ heute dreht er Musikvideos auf Mallorca

    Vom fürstlichen Autoputzer zum Pop-Schlager-Kino: „Der Kofler“ koppelt pünktlich
    zum Sommerstart seinen neuen cineastischen Videoclip aus und zeigt, dass
    Perfektionismus verdammt gut riechen kann.

    Bild*Kurzversion*
    Vom fürstlichen Autoputzer zum Pop-Schlager-Kino: „Der Kofler“ koppelt pünktlich
    zum Sommerstart seinen neuen cineastischen Videoclip aus und zeigt, dass
    Perfektionismus verdammt gut riechen kann.

    Der Track macht mächtig Lust auf Meer, Sonne und die nächste Party. Lustigerweise zeigt
    der Werdegang des Musikers so ziemlich das Gegenteil dessen, was man von einem
    klassischen Schlager-Pop-Act erwartet: Früher polierte er in einer Liechtensteiner Garage
    die Nobelkarossen des Fürstenhauses – geschniegelt, präzise, absolut fehlerfrei. Doch
    genau aus diesem kompromisslosen Perfektionismus schöpft „Der Kofler“ heute seine
    Energie. Er hat das Poliertuch gegen die steirische Harmonika und Clubbeats getauscht, ist
    Schritt für Schritt gewachsen und liefert jetzt – gemeinsam mit RTL-Filmer Daniel Fröhlich
    vor den Klippen Mallorcas – ganz grosses Kino ab.

    Und der Mann hat auf seinem Weg vom bodenständigen Schrauber zum Act mit
    internationalem Anspruch nichts von seiner Akribie verloren. Bei ihm muss eben noch immer
    alles passen, sauber sein und sitzen. Am 22. Mai 2026 erscheint der Clip, der
    Radiostationen und Veranstalter von der Schweiz bis nach Deutschland erobern soll.
    Es geht um pure Lebensfreude und mediterranes Licht. Scheiss auf den Rest.

    *Lange Version*
    Früher polierte er die Fahrzeuge des Fürstenhauses „
    heute dreht er Musikvideos auf Mallorca

    Martin Kofler, heute bekannt als „Der Kofler“ ist gerade wieder aus Mallorca zurückgekehrt.
    Im Gepäck sein cineastischen Videoclip „Da fing der Sommer noch einmal an“. Das
    Musikvideo welches auf Mallorca mit einem Filmteam von RTL gedreht wurde.

    Doch hinter den grossen Bildern steckt eine Geschichte, die ungewöhnlicher kaum sein
    könnte. Bevor Martin Kofler Bühnen in der Schweiz und Österreich eroberte, arbeitete er in
    einer Autogarage in Liechtenstein – er war exklusiv für die Fahrzeuge des Fürstenhauses
    zuständig – geschniegelt, präzise, perfektionistisch. In dieser Zeit entwickelte er jenen
    Perfektionismus, der heute seine Musikvideos, seine Shows und seine gesamte
    künstlerische Arbeit prägt.

    „Bei mir muss alles passen“, sagt Kofler. „Sauber sein, gut riechen, sitzen.“

    Heute steht derselbe Mann an den Klippen Mallorcas vor Drohnenkameras und veröffentlicht
    am 22. Mai 2026 seinen neuen cineastischen Videoclip „Da fing der Sommer noch einmal
    an“.

    Was wie ein modernes Musikmärchen klingt, ist die Geschichte eines Künstlers, der sich
    Schritt für Schritt alles aufgebaut hat, zwischen steirischer Harmonika, Popschlager,
    Clubsound und kompromisslosem Perfektionismus.

    Gemeinsam mit dem mallorquinischen Filmer Daniel Fröhlich aus dem RTL-Umfeld entstand
    auf Mallorca ein atmosphärischer Sommerclip zwischen Meer, Steilküsten und mediterranem
    Licht.

    „Mallorca ist Lebensfreude pur“, sagt Kofler. „Genau dieses Gefühl wollte ich in den Song
    packen.“

    Der neue Clip verbindet grosse Bilder mit einer ungewöhnlichen Künstlergeschichte: vom
    bodenständigen Garagenmitarbeiter zum Musiker mit internationalem Anspruch.
    Mit seinem neuen Projekt richtet sich „Der Kofler“ nun verstärkt an Radiostationen,
    Medienhäuser und Veranstalter in der Schweiz, Liechtenstein, Österreich und Deutschland.
    Am 22. Mai veröffentlicht Der Kofler seinen neuen Videoclip.

    Hier geht es zum exklusiven Pre-Listening & Videolink:
    https://vimeo.com/1193204913
    Passwort: martin

    (Inhalt: Song „Da fing der Sommer noch einmal an (Der Kofler, Nur So! Remix)“, Video)

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