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Früher polierte er die Fahrzeuge des Fürstenhauses “ heute dreht er Musikvideos auf Mallorca
Vom fürstlichen Autoputzer zum Pop-Schlager-Kino: „Der Kofler“ koppelt pünktlich
zum Sommerstart seinen neuen cineastischen Videoclip aus und zeigt, dass
Perfektionismus verdammt gut riechen kann.
*Kurzversion*
Vom fürstlichen Autoputzer zum Pop-Schlager-Kino: „Der Kofler“ koppelt pünktlich
zum Sommerstart seinen neuen cineastischen Videoclip aus und zeigt, dass
Perfektionismus verdammt gut riechen kann.
Der Track macht mächtig Lust auf Meer, Sonne und die nächste Party. Lustigerweise zeigt
der Werdegang des Musikers so ziemlich das Gegenteil dessen, was man von einem
klassischen Schlager-Pop-Act erwartet: Früher polierte er in einer Liechtensteiner Garage
die Nobelkarossen des Fürstenhauses – geschniegelt, präzise, absolut fehlerfrei. Doch
genau aus diesem kompromisslosen Perfektionismus schöpft „Der Kofler“ heute seine
Energie. Er hat das Poliertuch gegen die steirische Harmonika und Clubbeats getauscht, ist
Schritt für Schritt gewachsen und liefert jetzt – gemeinsam mit RTL-Filmer Daniel Fröhlich
vor den Klippen Mallorcas – ganz grosses Kino ab.
Und der Mann hat auf seinem Weg vom bodenständigen Schrauber zum Act mit
internationalem Anspruch nichts von seiner Akribie verloren. Bei ihm muss eben noch immer
alles passen, sauber sein und sitzen. Am 22. Mai 2026 erscheint der Clip, der
Radiostationen und Veranstalter von der Schweiz bis nach Deutschland erobern soll.
Es geht um pure Lebensfreude und mediterranes Licht. Scheiss auf den Rest.
*Lange Version*
Früher polierte er die Fahrzeuge des Fürstenhauses „
heute dreht er Musikvideos auf Mallorca
Martin Kofler, heute bekannt als „Der Kofler“ ist gerade wieder aus Mallorca zurückgekehrt.
Im Gepäck sein cineastischen Videoclip „Da fing der Sommer noch einmal an“. Das
Musikvideo welches auf Mallorca mit einem Filmteam von RTL gedreht wurde.
Doch hinter den grossen Bildern steckt eine Geschichte, die ungewöhnlicher kaum sein
könnte. Bevor Martin Kofler Bühnen in der Schweiz und Österreich eroberte, arbeitete er in
einer Autogarage in Liechtenstein – er war exklusiv für die Fahrzeuge des Fürstenhauses
zuständig – geschniegelt, präzise, perfektionistisch. In dieser Zeit entwickelte er jenen
Perfektionismus, der heute seine Musikvideos, seine Shows und seine gesamte
künstlerische Arbeit prägt.
„Bei mir muss alles passen“, sagt Kofler. „Sauber sein, gut riechen, sitzen.“
Heute steht derselbe Mann an den Klippen Mallorcas vor Drohnenkameras und veröffentlicht
am 22. Mai 2026 seinen neuen cineastischen Videoclip „Da fing der Sommer noch einmal
an“.
Was wie ein modernes Musikmärchen klingt, ist die Geschichte eines Künstlers, der sich
Schritt für Schritt alles aufgebaut hat, zwischen steirischer Harmonika, Popschlager,
Clubsound und kompromisslosem Perfektionismus.
Gemeinsam mit dem mallorquinischen Filmer Daniel Fröhlich aus dem RTL-Umfeld entstand
auf Mallorca ein atmosphärischer Sommerclip zwischen Meer, Steilküsten und mediterranem
Licht.
„Mallorca ist Lebensfreude pur“, sagt Kofler. „Genau dieses Gefühl wollte ich in den Song
packen.“
Der neue Clip verbindet grosse Bilder mit einer ungewöhnlichen Künstlergeschichte: vom
bodenständigen Garagenmitarbeiter zum Musiker mit internationalem Anspruch.
Mit seinem neuen Projekt richtet sich „Der Kofler“ nun verstärkt an Radiostationen,
Medienhäuser und Veranstalter in der Schweiz, Liechtenstein, Österreich und Deutschland.
Am 22. Mai veröffentlicht Der Kofler seinen neuen Videoclip.
Hier geht es zum exklusiven Pre-Listening & Videolink:
https://vimeo.com/1193204913
Passwort: martin
(Inhalt: Song „Da fing der Sommer noch einmal an (Der Kofler, Nur So! Remix)“, Video)
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
bonbizin Trading c/o Ramona Bonbizin
Frau Ramona Bonbizin
Schwalbenweg 4
9436 Balgach
Schweiz
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