Früher polierte er die Fahrzeuge des Fürstenhauses “ heute dreht er Musikvideos auf Mallorca

Vom fürstlichen Autoputzer zum Pop-Schlager-Kino: „Der Kofler“ koppelt pünktlich

zum Sommerstart seinen neuen cineastischen Videoclip aus und zeigt, dass

Perfektionismus verdammt gut riechen kann.

*Kurzversion*

Vom fürstlichen Autoputzer zum Pop-Schlager-Kino: „Der Kofler“ koppelt pünktlich

zum Sommerstart seinen neuen cineastischen Videoclip aus und zeigt, dass

Perfektionismus verdammt gut riechen kann.

Der Track macht mächtig Lust auf Meer, Sonne und die nächste Party. Lustigerweise zeigt

der Werdegang des Musikers so ziemlich das Gegenteil dessen, was man von einem

klassischen Schlager-Pop-Act erwartet: Früher polierte er in einer Liechtensteiner Garage

die Nobelkarossen des Fürstenhauses – geschniegelt, präzise, absolut fehlerfrei. Doch

genau aus diesem kompromisslosen Perfektionismus schöpft „Der Kofler“ heute seine

Energie. Er hat das Poliertuch gegen die steirische Harmonika und Clubbeats getauscht, ist

Schritt für Schritt gewachsen und liefert jetzt – gemeinsam mit RTL-Filmer Daniel Fröhlich

vor den Klippen Mallorcas – ganz grosses Kino ab.

Und der Mann hat auf seinem Weg vom bodenständigen Schrauber zum Act mit

internationalem Anspruch nichts von seiner Akribie verloren. Bei ihm muss eben noch immer

alles passen, sauber sein und sitzen. Am 22. Mai 2026 erscheint der Clip, der

Radiostationen und Veranstalter von der Schweiz bis nach Deutschland erobern soll.

Es geht um pure Lebensfreude und mediterranes Licht. Scheiss auf den Rest.

*Lange Version*

Früher polierte er die Fahrzeuge des Fürstenhauses „

heute dreht er Musikvideos auf Mallorca

Martin Kofler, heute bekannt als „Der Kofler“ ist gerade wieder aus Mallorca zurückgekehrt.

Im Gepäck sein cineastischen Videoclip „Da fing der Sommer noch einmal an“. Das

Musikvideo welches auf Mallorca mit einem Filmteam von RTL gedreht wurde.

Doch hinter den grossen Bildern steckt eine Geschichte, die ungewöhnlicher kaum sein

könnte. Bevor Martin Kofler Bühnen in der Schweiz und Österreich eroberte, arbeitete er in

einer Autogarage in Liechtenstein – er war exklusiv für die Fahrzeuge des Fürstenhauses

zuständig – geschniegelt, präzise, perfektionistisch. In dieser Zeit entwickelte er jenen

Perfektionismus, der heute seine Musikvideos, seine Shows und seine gesamte

künstlerische Arbeit prägt.

„Bei mir muss alles passen“, sagt Kofler. „Sauber sein, gut riechen, sitzen.“

Heute steht derselbe Mann an den Klippen Mallorcas vor Drohnenkameras und veröffentlicht

am 22. Mai 2026 seinen neuen cineastischen Videoclip „Da fing der Sommer noch einmal

an“.

Was wie ein modernes Musikmärchen klingt, ist die Geschichte eines Künstlers, der sich

Schritt für Schritt alles aufgebaut hat, zwischen steirischer Harmonika, Popschlager,

Clubsound und kompromisslosem Perfektionismus.

Gemeinsam mit dem mallorquinischen Filmer Daniel Fröhlich aus dem RTL-Umfeld entstand

auf Mallorca ein atmosphärischer Sommerclip zwischen Meer, Steilküsten und mediterranem

Licht.

„Mallorca ist Lebensfreude pur“, sagt Kofler. „Genau dieses Gefühl wollte ich in den Song

packen.“

Der neue Clip verbindet grosse Bilder mit einer ungewöhnlichen Künstlergeschichte: vom

bodenständigen Garagenmitarbeiter zum Musiker mit internationalem Anspruch.

Mit seinem neuen Projekt richtet sich „Der Kofler“ nun verstärkt an Radiostationen,

Medienhäuser und Veranstalter in der Schweiz, Liechtenstein, Österreich und Deutschland.

Am 22. Mai veröffentlicht Der Kofler seinen neuen Videoclip.

Hier geht es zum exklusiven Pre-Listening & Videolink:

https://vimeo.com/1193204913

Passwort: martin

(Inhalt: Song „Da fing der Sommer noch einmal an (Der Kofler, Nur So! Remix)“, Video)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

bonbizin Trading c/o Ramona Bonbizin

Frau Ramona Bonbizin

Schwalbenweg 4

9436 Balgach

Schweiz

fon ..: 0041762082856

web ..: http://www.bonbizin.ch

email : info@bonbizin.ch

Pressekontakt:

bonbizin Trading c/o Ramona Bonbizin

Frau Ramona Bonbizin

Schwalbenweg 4

9436 Balgach

fon ..: 004176202856

web ..: http://www.bonbizin.ch

email : info@bonbizin.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vizsla Silver ernennt Guillermo Hernandez zum Vizepräsidenten für Exploration und befördert Jesus Velador zum Chefgeologen Silber und Nickel für die Wasserstoffwelt