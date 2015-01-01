  • Welche Hardware Firewall passt wirklich? Aphos liefert XGS-Empfehlung in wenigen Minuten

    Mit dem neuen XGS-Sizing-Tool vereinfachen Aphos und Firewalls24.de die Auswahl passender Sophos Firewalls und berücksichtigen dabei Nutzung, Standorte, Schutzfunktionen und Wachstum.

    BildDie Aphos GmbH hat ein neues Sophos XGS Sizing Tool veröffentlicht. Das kostenlose Online-Tool unterstützt Unternehmen, Behörden und öffentliche Einrichtungen dabei, eine passende Sophos XGS Hardware Firewall für ihre IT-Umgebung zu ermitteln. In sechs geführten Schritten werden zentrale Anforderungen abgefragt und daraus eine erste Empfehlung für Appliance, Subscription Bundle und mögliches Zubehör abgeleitet.

    Firewall-Auswahl hängt von mehr als der Nutzerzahl ab

    Die Auswahl einer passenden Firewall ist in der Praxis komplexer als ein Vergleich einzelner Datenblattwerte. Neben der Anzahl der Nutzenden spielen unter anderem Standorte, VPN-Anforderungen, aktivierte Schutzfunktionen, Schnittstellen, Formfaktor und geplantes Wachstum eine Rolle. Gerade bei modernen Sicherheitsfunktionen wie SSL/TLS Inspection, Intrusion Prevention oder Sandboxing können sich die Anforderungen an eine Appliance deutlich verändern.

    „Gerade im Mittelstand sehen wir häufig, dass Firewall-Auswahl entweder zu stark vereinfacht oder unnötig überdimensioniert wird. Unser Ziel ist es, mit dem XGS Sizing Tool eine schnelle, nachvollziehbare Orientierung zu geben und im nächsten Schritt dort persönlich zu beraten, wo die Umgebung komplexer ist. So entstehen Empfehlungen, die technisch passen, wirtschaftlich sinnvoll sind und auch zukünftiges Wachstum berücksichtigen“, sagt Sebastian Geide, Chief Sales Officer der Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH.

    Das neue XGS Sizing Tool soll IT-Verantwortlichen helfen, diese Faktoren strukturierter zu erfassen und eine erste belastbare Orientierung zu erhalten. Das Tool ersetzt keine individuelle Projektanalyse, bietet aber einen schnellen Einstieg in die Modellfindung.

    In sechs Schritten zur ersten Empfehlung

    Das Sizing Tool führt Anwenderinnen und Anwender durch sechs Abfragebereiche. Berücksichtigt werden unter anderem Nutzerzahl, Standortstruktur, VPN-Nutzung, gewünschte Schutzfunktionen, Formfaktor, Schnittstellenwünsche und erwartetes Wachstum über einen Zeitraum von 36 Monaten.

    Am Ende steht eine konkrete Empfehlung für ein Sophos XGS Modell, eine passende Lizenzierung und mögliches Zubehör. Das Ergebnis dient als Grundlage für weitere Planungsschritte und kann bei komplexeren Umgebungen durch das Aphos-Team persönlich eingeordnet werden.

    Für Neuanschaffung, Austausch und Herstellerwechsel

    Das Tool eignet sich für unterschiedliche Ausgangssituationen. Dazu gehören Neuanschaffungen, der Austausch bestehender Sophos Firewalls sowie Migrationen von Fremdherstellern. Besonders bei Herstellerwechseln ist ein strukturiertes Sizing relevant, da Modellbezeichnungen und Leistungsangaben verschiedener Anbieter nicht immer direkt vergleichbar sind.

    Auch Organisationen mit EDU- oder GOV-Status können entsprechende Angaben im Tool berücksichtigen. Damit lässt sich die Empfehlung bereits früh auf typische Anforderungen öffentlicher Einrichtungen, Bildungsträger oder vergleichbarer Organisationen ausrichten.

    Wachstum wird direkt einbezogen

    Ein häufiger Fehler bei Firewall-Projekten ist eine zu kurzfristige Dimensionierung. Neue Mitarbeitende, zusätzliche Standorte, steigende Bandbreiten und wachsender verschlüsselter Datenverkehr können dazu führen, dass eine Appliance deutlich früher an ihre Grenzen kommt als erwartet.

    Das XGS Sizing Tool berücksichtigt deshalb das erwartete Wachstum der kommenden 36 Monate. Ziel ist eine Empfehlung, die nicht nur den aktuellen Bedarf abbildet, sondern auch mittelfristig tragfähig bleibt, ohne unnötig zu überdimensionieren.

    Kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Bestellung

    Das Sizing ist kostenlos und eine automatische Bestellung wird durch die Nutzung des Tools nicht ausgelöst. Die Eingaben dienen zunächst der technischen Orientierung und können bei Bedarf als Grundlage für eine persönliche Beratung durch die Aphos GmbH genutzt werden.

    Gerade bei mehreren Standorten, Hochverfügbarkeit, besonderen Schnittstellenanforderungen oder komplexen Regelwerken empfiehlt Aphos eine ergänzende fachliche Prüfung. So lässt sich sicherstellen, dass neben der Appliance auch Lizenzierung, Zubehör und Betriebsmodell zur jeweiligen Umgebung passen.

    Unterstützung durch Aphos und Firewalls24.de

    Die Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit gehört zu den wenigen technisch vollständig akkreditierten Sophos Platinum Partnern im deutschsprachigen Raum und betreibt die Einkaufsplattform Firewalls24.de. Dort stehen neben dem neuen XGS Sizing Tool auch technische Informationen zu den einzelnen Sophos XGS Modellen, Vergleichsmöglichkeiten und weiterführende Inhalte zur Firewall-Planung bereit.

    Das Sophos XGS Sizing Tool ist ab sofort unter sizing.firewalls24.de verfügbar.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH
    Herr Roman Jacobi
    Mergenthalerallee 73-75
    Eschborn 65760
    Deutschland

    fon ..: 061965820160
    web ..: https://aphos.de/
    email : hallo@aphos.de

    Die Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH ist ein spezialisierter IT-Sicherheitsdienstleiter mit Fokus auf passgenaue Cybersecurity-Lösungen für Unternehmen, Behörden und öffentliche Einrichtungen. Als technisch vollständig akkreditierter Sophos Platinum Partner bietet das Unternehmen erstklassige Beratung, umfassenden Support und ein breites Portfolio an IT-Sicherheitslösungen.

    Mit Firewalls24.de, dem Shop für IT-Sicherheitslösungen von Sophos, ermöglicht die Aphos GmbH eine schnelle und unkomplizierte Beschaffung von Sophos Firewalls, Switches, Access Points und Sophos Central Lizenzen.

    Durch die Kombination aus technischer Expertise, persönlicher Beratung und starken Preisen ist Aphos der ideale Partner für Unternehmen jeder Größe, die auf höchste Sicherheitsstandards setzen.

    Pressekontakt:

    Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH
    Herr Lennart Wyrwa
    Mergenthalerallee 73-75
    Eschborn 65760

    fon ..: 061965820160
    email : marketing@aphos.de


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