Vizsla Silver ernennt Luis Lázaro zum „President“ für Mexiko

VANCOUVER, KANADA (5. August 2026) / IRW-Press / Vizsla Silver Corp. (TSX: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G31) (Vizsla Silver oder das Unternehmen) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – freut sich, die Ernennung von Luis Lázaro zum President für Mexiko bei Vizsla Silver mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Als Präsident für Mexiko wird Herr Lázaro die Aktivitäten im Land leiten und die weitere Entwicklung des Flaggschiff-Silberprojekts Panuco des Unternehmens durch die Genehmigungsphase, den Bau und die potenzielle Produktion begleiten. Er berichtet an den CEO des Unternehmens und wird eng mit der Geschäftsleitung zusammenarbeiten, um leistungsstarke Teams aufzubauen, die Beziehungen zu wichtigen Stakeholdern zu stärken und operative Exzellenz sicherzustellen, während das Unternehmen auf seinen angestrebten Zeitplan für die erste Silberproduktion im zweiten Halbjahr 2027 zusteuert.

Luis ist eine äußerst versierte Führungskraft mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Leitung komplexer Betriebsabläufe und dem Aufbau starker Unternehmen in Mexiko, erklärte Michael Konnert, Präsident und CEO. Während wir den Übergang von der Projektentwicklung zum Bau und schließlich zur Produktion vollziehen, verleiht seine Ernennung unserem Führungsteam zusätzliche Tiefe und stärkt unsere Kapazitäten vor Ort. Seine operative Expertise, seine strategische Denkweise und seine Fähigkeit, leistungsstarke Teams aufzubauen, machen ihn außerordentlich geeignet, unsere Aktivitäten vor Ort in dieser spannenden Wachstumsphase zu leiten.

Herr Lázaro verfügt über 30 Jahre Führungs- und Betriebserfahrung in multinationalen börsennotierten Unternehmen, Start-ups und Privatunternehmen in Mexiko. Zuletzt war er als Vorstandsvorsitzender von Citrofrut, Mexikos größtem Zitrussaftverarbeiter, tätig, wo er eine umfassende Unternehmensumgestaltung leitete und das Portfolio des Unternehmens auf hochwertigere Spezialprodukte ausrichtete, während er gleichzeitig die operative Leistung und das langfristige Wachstum stärkte. Vor seiner Tätigkeit bei Citrofrut hatte Herr Lázaro leitende Führungspositionen in einer Vielzahl unterschiedlicher Branchen inne. Er leitete die Fischereisparte der Grupo PINSA, eines der führenden mexikanischen Unternehmen im Bereich Meeresfrüchte, gründete THAES, ein Start-up-Unternehmen, das sich auf die Ethanolproduktion aus Süßsorghum konzentriert, und begann seine Karriere bei CEMEX, wo er Führungspositionen im operativen Bereich bekleidete. Herr Lázaro verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Chemieingenieurwesen vom Tecnológico de Monterrey, einen MBA vom IMD International in Lausanne, Schweiz, und hat das Stanford Executive Program absolviert. Darüber hinaus ist er als Unternehmensmentor im Rahmen des Enlace+-Programms des Tecnológico de Monterrey tätig und engagiert sich als Angel-Investor bei Angel Hub in Monterrey, um aufstrebende Unternehmer und Innovationen in Mexiko zu fördern.

Weitere personelle Veränderungen

Das Unternehmen gibt zudem bekannt, dass Guillermo Hernandez, der kürzlich zum Vizepräsidenten für Exploration ernannt wurde, erweiterte Verantwortlichkeiten für den geologischen Bereich des Unternehmens übernehmen wird. Dies folgt auf den Rücktritt von Jesus Velador als Chefgeologe mit Wirkung zum 27. August 2026.

Im Namen des Vorstands und des gesamten Teams möchte ich Jesús für seine bedeutenden Beiträge zu Vizsla Silver während seiner gesamten Amtszeit im Unternehmen danken, erklärte Herr Konnert. Seine fachliche Führungsrolle und seine tiefgreifende Kenntnis des Panuco-Projekts haben maßgeblich dazu beigetragen, das Projekt auf den heutigen Stand zu bringen, und wir wünschen ihm viel Erfolg für seine zukünftigen Unternehmungen.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Dr. Jesus Velador, P.Geo., Chefgeologe, einer qualifizierten Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Über Vizsla Silver

Vizsla Silver (TSX: VZLA | NYSE: VZLA) ist ein kanadisches Entwicklungsunternehmen, das Panuco, sein zu 100 % unternehmenseigenes Silber-Gold-Projekt in Sinaloa (Mexiko), vorantreibt. Die Machbarkeitsstudie vom November 2025 sieht eine jährliche Produktion von 17,4 Mio. Unzen Silberäquivalent über eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 9,4 Jahren vor, einen Nettobarwert (5 %) nach Steuern von 1,8 Mrd. US-Dollar, eine interne Rendite (IRR) von 111 % und eine Amortisationszeit von 7 Monaten bei einem Silberpreis von 35,50 US-Dollar/Unze und einem Goldpreis von 3.100 US-Dollar/Unze. Vizsla Silver treibt derzeit sowohl die Erschließung des Bergwerks als auch die Exploration im gesamten Abbaugebiet voran, mit dem Ziel, ein führender Primärsilberproduzent zu werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@vizslasilver.ca, besuchen Sie unsere Website unter www.vizslasilvercorp.ca oder rufen Sie uns unter (604) 364-2215 an.

IM NAMEN DES UNTERNEHMENS

Michael Konnert,

Präsident und Vorstandsvorsitzender

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

BESONDERER HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu folgenden Themen: die erwartete Rolle und der erwartete Beitrag von Herrn Lázaro für das Unternehmen; die Ziele und Meilensteine des Unternehmens; die Weiterentwicklung des Panuco-Projekts durch Genehmigungsverfahren, den möglichen Bau und die mögliche Produktion; den vom Unternehmen angestrebten Zeitplan für die erste Silberproduktion; sowie die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens, einschließlich seiner Fähigkeit, den Shareholder Value durch Projektentwicklung und operative Umsetzung zu steigern.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die das Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung für angemessen hält, darunter unter anderem: dass die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen innerhalb des erwarteten Zeitrahmens erteilt werden; die anhaltende Unterstützung durch die lokale Bevölkerung und die Regierung; stabile Markt-, politische und wirtschaftliche Bedingungen; eine angemessene Genauigkeit der Schätzungen der Betriebs- und Kapitalkosten; sowie anhaltend günstige Metallpreise und Wechselkurse.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: Explorations-, Erschließungs- und Betriebsrisiken; Genehmigungs-, Umwelt- und regulatorische Risiken; Risiken im Zusammenhang mit den Beziehungen zur lokalen Bevölkerung und der gesellschaftlichen Akzeptanz; Rohstoffpreis en und Währungsschwankungen; Inflation und Kostensteigerungen; Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken; Abhängigkeit von Auftragnehmern und Lieferanten; Risiken im Zusammenhang mit Eigentums- und Oberflächenrechten; Änderungen der Projektentwicklungs- und Bauparameter; Ungenauigkeiten in technischen oder wirtschaftlichen Modellen; das Risiko, dass sich die Annahmen der Machbarkeitsstudie als unzutreffend erweisen; sowie weitere Risiken, die in den fortlaufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Es kann nicht garantiert werden, dass das Panuco-Projekt wie in dieser Pressemitteilung vorgeschlagen oder überhaupt in Produktion genommen wird oder dass die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie realisiert werden. Der Zweck der zukunftsgerichteten Aussagen besteht darin, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements zu liefern, und sie sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Keine Produktionsentscheidung: Das Unternehmen hat noch keine Produktionsentscheidung für das Panuco-Projekt getroffen. Eine Entscheidung über den Baubeginn wird erst nach Abschluss und Prüfung der detaillierten technischen Planung, der Finanzierungsvereinbarungen sowie nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen getroffen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Vizsla Silver Corp.

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Suite 700, 1090 West Georgia Street

V6E 3V7 Vancouver

Kanada

email : info@vizslasilver.ca

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