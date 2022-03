Vizsla Silver erweitert Ader Napoleon auf 2.500 Meter Länge und über 500 Meter unter der Oberfläche bei Panuco

Vancouver, British Columbia (29. März 2022) – Vizsla Silver Corp. (TSX-V: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G3) („Vizsla“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-corp/) freut sich, die Ergebnisse von 53 Bohrlöchern bekannt zu geben, die den Aderkorridor Napoleon (Adern Napoleon, Napoleon Hangingwall und Josephine) auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Silber-Gold-Projekt Panuco („Panuco“ oder das „Projekt“) in Mexiko anpeilen. Die Ergebnisse sind Teil von Vizslas laufendem, vollständig finanziertem 120.000-Meter-Ressourcen-/Entdeckungs-Bohrprogramm.

Höhepunkte

– Ader Napoleon: NP-21-210 ergab 1.803 Gramm pro Tonne (g/t) Silberäquivalent (AgEq) über 4,00 Meter wahre Breite (mTW) (55 g/t Silber, 20,38 g/t Gold, 0,21 % Blei und 2,99 % Zink)

– Ader Napoleon: NP-21-260 ergab 484 g/t AgEq über 9,42 mTW (85 g/t Silber, 2,73 g/t Gold, 0,90 % Blei und 4,13 % Zink) einschließlich:

o 1.113 g/t AgEq über 2,17 mTW (166 g/t Silber, 7,91 g/t Gold, 1,22 % Pb und 7,42 % Zn)

– Napoleon Hangingwall Ader: NP-21-238 ergab 1.379 g/t AgEq über 2,7 mTW (746 g/t Silber, 6,27 g/t Gold, 0,75 % Blei und 2,94 % Zink)

– Ader Josephine: NP-21-214 ergab 4.917 g/t AgEq über 0,47 mTW (17 g/t Silber, 60,5 g/t Gold, 0,36 % Blei und 1,40 % Zink)

„Der wichtigste Aspekt dieser Ergebnisse ist, dass die mineralisierte Zone bei Napoleon seit dem letzten Update um mehr als 350 Meter gewachsen ist, wobei sich eine breite, hochgradige Ader in Richtung Süden fortsetzt“, sagte Michael Konnert, President und CEO. „Dies untermauert unser lokales Explorationsmodell eines hochgradigen, edelmetallreichen Kerns, der sich entlang des Streichs und in Richtung Süden unterhalb der Unterzone Ojo de Agua entwickelt hat, die weiterhin ein primäres Ziel für eine kurzfristige Ressourcenerweiterung bei Napoleon darstellt. Zweiundzwanzig dieser Bohrlöcher wurden nach dem Cut-off der Ressourcendaten abgeschlossen, was das Potenzial für eine Vergrößerung der Ressource Napoleon weiter unterstreicht. Um die laufende Ressourcenerweiterung und -umwandlung zu unterstützen, hat das Unternehmen ein zielgerichtetes Diamantbohrgerät eingesetzt, das schnellere und kostengünstigere gezielte Bohrungen bei diesen neigungsabwärts verlaufenden Erweiterungen ermöglicht, und freut sich darauf, in den nächsten Monaten weitere Updates zur Erweiterung der Ressource Napoleon zu veröffentlichen.“

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64971/Vizsla_29032022_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Übersichtskarte der jüngsten Bohrungen entlang des Napoleon-Aderkorridors

Über die Ergebnisse des Napoleon-Ader-Korridors

Die Bohrungen werden mit fünf Bohrgeräten fortgesetzt, die sich auf die Ressourcenerweiterung und Exploration entlang des Napoleon-Aderkorridors konzentrieren. 31 der heutigen Ergebnisse stammen aus neuen Bohrlöchern, die innerhalb der Ressourcen-Drahtgitter abgeschlossen wurden und nicht in der Ressourcenschätzung vom März 2022 enthalten sind. (siehe Tabelle 1).

22 der heutigen Ergebnisse sind neue Abschnitte, die in der ursprünglichen Ressourcenschätzung nicht enthalten waren, und beinhalten mehrere Ergebnisse aus der Zone Ojo de Agua („OdA“) am südlichen Ende von Napoleon (siehe Tabelle 2). Zu den bedeutenden Abschnitten in diesem Gebiet zählen NP-22-260 (9,42 mTW mit 484 g/t AgEq) und NP-22-244 (2,1 m TW mit 468 g/t AgEq), wobei sich letzteres ca. 350 Meter südlich eines früheren Bohrlochs innerhalb des hochgradigen projizierten Einbruchs der Ader Napoleon befindet. Darüber hinaus testete das Bohrloch NP-21-238 das Tiefenpotenzial bei Napoleon und ergab 2,37 mTW mit 455 g/t AgEq, das etwa 500 Meter unter der Oberfläche liegt und den tiefsten Abschnitt darstellt, der bisher aus dem Napoleon-Aderkorridor gemeldet wurde.

Im Jahr 2021 meldete das Unternehmen goldhaltige Abschnitte aus oberflächennahen Bohrungen in der Zone Ojo de Aqua, die in Quarz-Karbonat-Adern enthalten sind (siehe neue Pressemitteilung des Unternehmens vom 26. August 2021). Zu den Abschnitten gehören Loch NP-21-150 (2,6 mTW mit 3,95 g/t Gold und 34 g/t Silber) und Loch NP-21-153 (1,4 mTW mit 6,87 g/t Gold und 55 g/t Silber). Das verbesserte Verständnis des Unternehmens hinsichtlich der Kontrolle der Mineralisierung deutet darauf hin, dass Ojo de Agua die Spitze des mineralisierten Horizonts sein könnte und dass in der Tiefe höhere Gehalte und Mächtigkeiten durchteuft werden könnten. Die Bohrungen haben diese Interpretation weiter bestätigt und die Zone Ojo de Agua als primäres Ziel für weitere Bohrungen hervorgehoben, um das gesamte Ausmaß der bisher durchteuften hochgradigen Mineralisierung zu definieren.

Die Ader Napoleon Hangingwall (HW1) wächst weiter, wobei die Abschnitte sowohl lokal sehr hohe Gehalte als auch robuste Mächtigkeiten aufweisen. Die Bohrungen von Osten nach Westen ermöglichen eine ergänzende Erprobung der Hangingwall-Ader, während gleichzeitig die Hauptstruktur von Napoleon anvisiert wird. Bis dato ist die Ader Napoleon Hangingwall in Richtung Süden weiterhin robust, wie das Bohrloch NP-21-238 (2,7 mTW mit 1.379 g/t AgEq) zeigt.

Bei Josephine haben die Bohrungen zwei primäre Mineralisierungszonen definiert, eine im Norden und eine im Süden (siehe Abbildung 1). Die Bohrungen in der zentralen Zone unterhalb dieser Ressourcengebiete werden fortgesetzt. Josephine scheint eine der Hauptader Napoleon untergeordnete Ader zu sein und enthält hochgradige Zentren, die von einer weniger hochgradigen Mineralisierung umgeben sind, im Gegensatz zur Ader Napoleon, die eine nahezu durchgehende Mineralisierung mit einem Gehalt von mehr als 150 g/t AgEq entlang eines Streichs von 2.500 Metern aufweist.

Das Unternehmen baut seine Ressourcen auf allen drei Adern innerhalb des Napoleon-Korridors rasch aus und erwartet einen anhaltenden Erfolg mit seinem bewährten Explorationsmodell, da es diese Abschnitte auffüllt und erweitert.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64971/Vizsla_29032022_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Napoleon-Vene Kontur Längsschnitt

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64971/Vizsla_29032022_DEPRcom.003.png

Abbildung 3: Napoleon-Aderexplorationsmodell Längsschnitt mit Durchstichpunkten

Tabelle 1: Bohrlochabschnitte der Bohrungen entlang des Napoleon-Aderkorridors, die in die erste Ressourcenschätzung einbezogen wurden.

BohrlocVon Bis Länge GeschätAg Au Pb Zn AgEq Kommentar

h des zte e

Bohrl wahre

ochs Breite

(m) (m) (m) (m) (g/t)(g/t)% % (g/t)

NP-21-1Keine signifikanten Werte

95

NP-21-186.2587.701.45 0.71 114 0.75 0.08 2.87 284

96

NP-21-1119.6122.32.75 0.69 162 2.83 0.48 1.00 439 Napoleon

99 0 5

Inkl. 121.5122.30.85 0.21 313 2.84 0.87 1.74 630

0 5

Und 171.4174.12.75 1.03 42 0.35 0.94 4.42 262 FW

0 5

Und 180.0184.54.50 1.72 70 2.43 1.26 7.76 592 FW

0 0

Inkl. 180.0181.51.50 0.72 102 4.16 1.57 11.05895 FW

0 0

NP-21-2186.0187.51.50 1.10 2 2.20 0.00 0.01 178 Josephine

00 0 0

NP-21-2116.7121.95.20 4.15 52 0.18 0.03 0.07 70 Napoleon

01 0 0

NP-21-2232.5234.01.50 0.94 223 0.17 0.08 0.25 248 Josephine

02 0 0

NP-21-2Keine signifikanten Werte Napoleon

04

NP-21-235.2035.600.40 0.35 38 4.78 0.95 6.93 708 FW

05

Und 51.8052.150.35 0.24 306 0.46 1.41 2.86 490 FW

Und 99.00103.44.40 3.81 146 0.54 0.35 0.35 212 Napoleon

0

NP-21-2Keine signifikanten Werte

06

NP-21-2Keine signifikanten Werte

07

NP-21-2Keine signifikanten Werte

08

NP-21-2121.5125.43.95 3.06 153 1.06 0.88 0.98 301 Napoleon

09 0 5

NP-21-2551.4561.29.80 4.00 55 20.380.21 2.99 1,803Napoleon

10 5 5

NP-21-2Keine signifikanten Werte

11A

NP-21-2Keine signifikanten Werte

12

NP-21-2171.9172.40.45 0.29 1,2553.04 0.13 0.22 1,510HW

13 5 0

Und 365.0367.92.90 1.71 14 1.25 0.78 1.14 179 HW

0 0

Und Keine signifikanten Werte

NP-21-2115.6116.61.00 0.47 90 2.05 0.81 1.65 339 HW

14 5 5

Und 184.5185.10.60 0.40 20 2.61 0.16 0.74 261 Napoleon

0 0

Und 279.6280.50.90 0.47 17 60.500.36 1.40 4,917Josephine

0 0

NP-21-2153.4154.30.90 0.43 855 7.40 0.28 2.23 1,538Napoleon

15 5 5

NP-21-2290.8291.30.50 0.36 14 0.06 0.07 0.47 38 HW

16 0 0

Und 406.6408.01.45 0.53 14 0.95 0.10 0.47 110 Josephine

0 5

NP-21-241.2541.550.30 0.28 498 2.82 0.44 1.00 774 HW1

17

Und 110.7111.30.65 0.46 213 1.77 0.46 0.46 385 Napoleon

0 5

NP-21-287.8088.100.30 0.28 123 0.26 0.01 0.04 146 HW1

18

Und 224.9228.13.25 2.14 42 0.38 1.09 0.92 138 Napoleon

0 5

NP-21-2210.0210.50.50 0.43 47 0.98 0.01 0.03 127 Josephine

19 0 0

NP-21-2436.3439.33.05 1.96 11 0.30 0.05 0.50 56 Napoleon

20 0 5

NP-21-2Keine signifikanten Werte

21

NP-21-2311.0311.60.60 0.45 7 0.03 0.17 1.80 82 Napoleon

23 5 5

NP-21-2193.4206.613.25 9.20 38 0.37 0.33 1.01 115 Napoleon

24 0 5

NP-21-2364.0366.02.00 0.95 16 0.04 0.42 1.05 71 Napoleon

26 0 0

NP-21-299.40102.53.10 2.35 109 0.73 0.13 0.25 180 Napoleon

28 0

NP-21-2213.1215.12.00 1.53 499 5.17 0.50 2.71 1,028HW1

29 5 5

NP-21-2372.3378.66.25 5.20 10 0.05 0.13 0.37 32 Napoleon

29 5 0

NP-21-2288.3290.62.25 1.70 30 0.65 0.71 2.92 212 Napoleon

30 5 0

Anmerkung: AgEq = Ag ppm + (((Au ppm x Au-Preis/Gramm) + (Pb% x Pb-Preis/t) + (Zn% x Zn-Preis/t))/Ag-Preis/Gramm). Die angenommenen Metallpreise sind 20,70 $/oz Silber, 1.655 $/oz Gold, 1.902 $/t Blei und 2.505 $/t Zink.

Tabelle 2: Bohrlochabschnitte der Bohrungen, die nach der ersten Ressourcenschätzung entlang des Napoleon-Aderkorridors abgeschlossen wurden.

BohrlocVon Bis Länge GeschätAg Au Pb Zn AgEq Kommentare

h des zte

Bohrl wahre

ochs Breite

(m) (m) (m) (m) (g/t(g/t)% % (g/t)

)

NP-21-2425.429.003.55 2.72 2 0.04 0.07 0.20 15 Napoleon

25 45

NP_21-281.084.10 3.10 2.73 80 1.27 0.17 1.24 233 Napoleon

31 0

NP-21-2110.115.204.85 3.00 70 0.66 0.28 0.90 165 Napoleon

33 35

NP-21-2Keine signifikanten Werte

34

NP-21-2Keine signifikanten Werte

35

NP-21-2Keine signifikanten Werte

37A

NP-21-2322.324.752.75 2.70 746 6.27 0.75 2.94 1,379HW1

38 00

Inkl. 323.324.751.65 1.05 1,179.86 1.11 4.49 2,159

10 0

Und 491.495.853.90 2.37 115 1.23 0.95 5.71 455

95

Und 615.617.502.50 1.61 104 0.80 0.47 1.30 231 OdA

00

NP-21-2203.206.853.00 2.87 91 2.39 1.34 3.67 459 HW1

39 85

Und 437.438.951.20 0.63 67 2.01 0.21 3.82 377 OdA

75

NP-21-2Keine signifikanten Werte

40A

NP-21-2201.201.800.30 0.25 68 0.52 0.55 3.63 262 HW1

41 50

Und 406.407.350.50 0.35 9 0.04 0.67 1.47 86 Napoleon

85

NP-21-2267.267.600.30 0.20 18 2.59 0.07 0.64 251 HW1

42 30

Und 564.568.003.20 1.48 66 0.51 0.95 4.00 284 Napoleon

80

NP-22-2207.211.704.65 4.47 12 0.56 0.09 0.72 86 HW1

43 05

Und 524.528.454.25 1.72 47 0.22 0.31 1.97 147 OdA

20

NP-22-2256.261.354.55 4.00 130 1.43 0.01 0.03 245 HW

44 80

Und 455.458.603.55 2.10 331 1.39 0.25 0.48 468 OdA

05

NP-22-2474.477.002.10 1.32 17 0.11 0.21 6.51 277 Napoleon

45 90

NP-21-2Keine signifikanten Werte

46

NP-22-2331.331.850.30 0.20 140 1.06 0.04 1.88 296 Josephine

47 55

NP-22-2457.458.450.90 0.60 25 0.10 1.09 2.20 147 Napoleon

48 55

NP-22-254.058.90 4.90 3.87 107 1.85 0.52 0.77 299 Napoleon

49 0

Und 417.417.750.30 0.20 149 0.30 0.28 0.23 189 Josephine

45

NP-22-2568.570.001.50 0.89 10 0.04 0.24 0.56 41 Napoleon

51 50

NP-22-2242.243.300.55 0.50 35 1.42 0.55 1.24 210 HW1

54 75

Und 404.412.507.60 3.13 34 0.33 0.42 4.08 226 Napoleon

90

NP-22-235.440.10 4.65 3.49 140 0.88 0.15 0.46 231 Napoleon

55 5

NP-22-2240.241.200.30 0.28 808 3.66 1.54 3.12 1,262HW1

60 90

Und 337.350.2512.60 9.42 85 2.73 0.90 4.13 484 Napoleon

65

Inklusi337.346.008.35 6.24 114 3.99 0.80 5.05 646

ve 65

Inklusi340.344.804.75 3.55 134 6.52 1.17 6.91 949

ve 05

Inklusi340.343.402.90 2.17 166 7.91 1.22 7.42 1,113

ve 50

Anmerkung: AgEq = Ag ppm + (((Au ppm x Au-Preis/Gramm) + (Pb% x Pb-Preis/t) + (Zn% x Zn-Preis/t))/Ag-Preis/Gramm). Die angenommenen Metallpreise sind 20,70 $/oz Silber, 1.655 $/oz Gold, 1.902 $/t Blei und 2.505 $/t Zink.

Tabelle 3: Details zu den Bohrlöchern im Korridor der Ader Napoleon. Koordinaten in WGS84, Zone 13.

BohrlocÖstlichNorden ErhebuAzimutDip Tiefe (m)

h e ngen

Ausric

htung

NP-21-1403,3042,586,709491 272.0 -60.0 273.0

95

NP-21-1403,2272,588,167512 268.0 -62.0 330.0

96

NP-21-1403,2282,588,167512 268.0 -67.0 355.5

99

NP-21-2403,3042,586,709491 272.0 -41.5 246.0

00

NP-21-2403,3262,588,072569 230.6 -34.5 176.5

01

NP-21-2403,3032,586,709491 271.0 -52.9 267.0

02

NP-21-2403,2182,588,105551 273.0 -60.5 340.5

04

NP-21-2403,3262,588,073569 259.6 -31.8 225.0

05

NP-21-2403,5822,587,074442 266.4 -60.0 552.0

06

NP-21-2403,2832,586,827485 264.9 -45.8 225.0

07

NP-21-2403,2182,588,105551 273.0 -65.5 349.5

08

NP-21-2403,3262,588,074569 289.3 -27.2 180.0

09

NP-21-2403,6892,586,995488 255.0 -60.0 601.0

10

NP-21-2403,5262,586,763428 266.0 -65.0 283.5

11A

NP-21-2403,0262,586,786450 92.0 -41.2 292.5

12

NP-21-2403,7002,586,780447 266.0 -52.0 577.5

13

NP-21-2403,2542,588,212502 268.0 -62.0 364.5

14

NP-21-2403,4162,587,010455 249.0 -68.5 220.5

15

NP-21-2403,0252,586,786450 92.3 -55.4 460.5

16

NP-21-2403,2542,588,213502 268.5 -31.0 261.0

17

NP-21-2403,5872,586,725416 262.1 -56.6 339.0

18

NP-21-2403,3032,588,004547 270.0 -31.8 337.5

19

NP-21-2403,7022,586,812455 268.5 -47.0 490.5

20

NP-21-2403,2742,587,059498 227.0 -33.0 261.0

21

NP-21-2403,5652,587,094455 274.1 -56.8 501.0

23

NP-21-2403,4592,587,533505 269.0 -49.0 271.5

24

NP-21-2403,6772,586,865475 257.7 -57.6 577.5

25

NP-21-2403,4782,587,478514 274.2 -63.0 444.0

26

NP-21-2403,3962,587,588501 234.0 -29.5 156.0

28

NP-21-2403,7022,586,812455 268.5 -42.0 480.0

29

NP-21-2403,5662,587,094455 274.1 -56.8 402.0

30

NP-21-2403,3962,587,589501 266.0 -31.4 120.6

31

NP-21-2403,3962,587,589501 267.0 -52.0 171.0

33

NP-21-2403,6482,587,468464 274.0 -49.0 631.5

34

NP-21-2403,5622,587,162443 275.2 -58.9 377.5

35

NP-21-2403,5922,587,408488 277.0 -48.0 519.0

37A

NP-21-2403,8322,586,645461 272.5 -51.4 690.0

38

NP-21-2403,6352,586,956478 250.0 -60.0 556.5

39

NP-21-2402,9862,587,132516 62.4 -37.5 333.0

40A

NP-21-2403,5752,587,495474 270.9 -51.8 501.0

41

NP-21-2403,6902,586,995488 263.4 -58.1 651.0

42

NP-22-2403,6362,586,952474 243.0 -62.7 627.0

43

NP-22-2403,8942,586,214436 269.5 -51.0 615.0

44

NP-22-2403,5942,587,393485 268.0 -52.0 529.5

45

NP-22-2402,9862,587,132516 61.9 -52.5 390.0

46

NP-22-2403,2922,587,341495 264.0 -58.0 366.0

47

NP-22-2403,6832,587,540475 270.0 -49.2 696.0

48

NP-22-2403,3652,587,332489 264.0 -55.8 425.5

49

NP-22-2403,6502,587,407470 265.0 -52.5 696.0

51

NP-22-2403,6522,586,543426 270.0 -66.0 504.0

54

NP-22-2403353 2587461 522 259.0 -38.0 351.0

55

NP-22-2403,6942,586,598439 270.0 -58.0 563.0

60

Über das Panuco-Projekt

Das neu konsolidierte Silber-Gold-Projekt Panuco ist eine aufstrebende hochgradige Entdeckung im Süden von Sinaloa, Mexiko, in der Nähe der Stadt Mazatlán. Das 6.754 Hektar große, in der Vergangenheit produzierende Gebiet profitiert von über 75 Kilometern Gesamtausdehnung der Adern, 35 Kilometern Untertagebau, Straßen, Strom und Genehmigungen.

Das Gebiet enthält epithermale Silber- und Goldlagerstätten mit mittlerem bis niedrigem Sulfidierungsgrad, die mit siliziumhaltigem Vulkanismus und einer Krustenerweiterung im Oligozän und Miozän zusammenhängen. Das Muttergestein besteht hauptsächlich aus kontinentalem Vulkangestein, das mit der Tarahumara-Formation korreliert.

Das Projekt Panuco beherbergt eine geschätzte angezeigte In-situ-Mineralressource von 61,1 Mio. AgEq und eine abgeleitete In-situ-Ressource von 45,6 Mio. AgEq (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 1. März 2022).

Ein technischer Bericht wird gemäß National Instrument 43-101 (NI-43-101″) erstellt und wird innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum der Pressemitteilung des Unternehmens vom 1. März 2022, in der die Ressourcenschätzung bekannt gegeben wird, auf der Website des Unternehmens und auf SEDAR verfügbar sein.

Über Vizsla Silver

Vizsla Silver ist ein kanadisches Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, BC, das sich auf die Weiterentwicklung seines Vorzeigeprojekts, des zu 100 % unternehmenseigenen Silber-Gold-Projekts Panuco in Sinaloa, Mexiko, konzentriert. Bis dato hat Vizsla bei Panuco über 140.000 Meter an Bohrungen durchgeführt, die zur Entdeckung mehrerer neuer hochgradiger Adern führten. Für das Jahr 2022 hat Vizsla +120.000 Meter an ressourcen- bzw. entdeckungsbasierten Bohrungen budgetiert, um die erste Ressource zu aktualisieren und zu erweitern sowie andere hochrangige Ziele im gesamten Gebiet zu erproben.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Die Bohrkern- und Gesteinsproben wurden zur Probenaufbereitung und zur Analyse im ALS-Labor in North Vancouver an ALS Limited in Zacatecas, Zacatecas, Mexiko, und in North Vancouver, Kanada, versandt. Die ALS-Einrichtungen in Zacatecas und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Silber und unedle Metalle wurden mittels eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit ICP-Abschluss analysiert; Gold wurde mittels einer 30-Gramm-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektroskopie-Abschluss untersucht. Analysen von Silber, Blei und Zink, die den Grenzwert überschreiten, wurden mittels eines viersäurigen Erzaufschlusses mit AA-Abschluss erneut untersucht.

Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben, Duplikaten und Leerproben, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und im Rahmen des Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Qualifizierte Person

In Übereinstimmung mit NI 43-101 ist Martin Dupuis, P.Geo., Vice President of Technical Services, die qualifizierte Person für das Unternehmen und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Informationen zu den Schätzungen der Mineralressourcen

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt, das sich erheblich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC“) unterscheidet. Die in diesem Video verwendeten Begriffe „gemessene Mineralressource“, „angezeigte Mineralressource“ und „abgeleitete Mineralressource“ beziehen sich auf die in den Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum Standards (die „CIM-Definitionsstandards“) definierten Bergbaubegriffe, deren Definitionen von NI 43-101 übernommen wurden. Dementsprechend sind die in diesem Video enthaltenen Informationen, die Beschreibungen unserer Mineralvorkommen gemäß NI 43-101 enthalten, möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von anderen US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den US-Bundeswertpapiergesetzen und den darin enthaltenen Regeln und Vorschriften unterliegen.

Es wird davor gewarnt, anzunehmen, dass ein Teil oder alle Mineralressourcen jemals in Reserven umgewandelt werden. Gemäß den CIM-Definitionsstandards sind „abgeleitete Mineralressourcen“ der Teil einer Mineralressource, für den Menge und Gehalt oder Qualität auf der Grundlage begrenzter geologischer Nachweise und Probenahmen geschätzt werden. Solche geologischen Nachweise reichen aus, um die geologische Kontinuität und den Gehalt oder die Qualität zu implizieren, aber nicht zu verifizieren. Eine abgeleitete Mineralressource hat einen geringeren Zuverlässigkeitsgrad als eine angezeigte Mineralressource und darf nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Mehrheit der abgeleiteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration zu angezeigten Mineralressourcen aufgewertet werden könnte. Gemäß den kanadischen Vorschriften dürfen Schätzungen von abgeleiteten Mineralressourcen nur in seltenen Fällen die Grundlage für Machbarkeits- oder Vormachbarkeitsstudien bilden. Investoren sollten nicht davon ausgehen, dass alle oder ein Teil einer abgeleiteten Mineralressource wirtschaftlich oder rechtlich abbaubar ist. Die Offenlegung der in einer Ressource enthaltenen Unzen“ ist nach den kanadischen Vorschriften zulässig; die SEC gestattet es den Emittenten jedoch normalerweise nur, Mineralisierungen, die nach SEC-Standards keine Reserven“ darstellen, in Form von Tonnage und Gehalt ohne Bezugnahme auf Maßeinheiten zu melden.

Die kanadischen Standards, einschließlich der CIM Definition Standards und NI 43-101, unterscheiden sich erheblich von den Standards des SEC Industry Guide 7. Mit Wirkung vom 25. Februar 2019 hat die SEC neue Offenlegungsvorschriften für den Bergbau gemäß Unterabschnitt 1300 von Regulation S-K des United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (die „SEC-Modernisierungsregeln“) verabschiedet, die ab dem ersten Geschäftsjahr, das am oder nach dem 1. Januar 2021 beginnt, eingehalten werden müssen. Die SEC-Modernisierungsregeln ersetzen die im SEC Industry Guide 7 enthaltenen Offenlegungsanforderungen für historische Immobilien. Infolge der Verabschiedung der SEC-Modernisierungsregeln erkennt die SEC nun Schätzungen von „gemessenen Mineralressourcen“, „angezeigten Mineralressourcen“ und „abgeleiteten Mineralressourcen“ an. Informationen über Mineralressourcen, die in diesem Video enthalten sind oder auf die verwiesen wird, sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die nach US-Standards berichten. Obwohl die SEC-Modernisierungsregeln den CIM-Definitionsstandards „im Wesentlichen ähnlich“ sein sollen, werden die Leser darauf hingewiesen, dass es Unterschiede zwischen den SEC-Modernisierungsregeln und den CIM-Definitionsstandards gibt. Dementsprechend gibt es keine Garantie dafür, dass alle Mineralressourcen, die das Unternehmen als gemessene Mineralressourcen“, angezeigte Mineralressourcen“ und abgeleitete Mineralressourcen“ gemäß NI 43-101 ausweist, auch so aussehen würden, wenn das Unternehmen die Ressourcenschätzungen gemäß den Standards der SEC Modernization Rules erstellt hätte.

Kontaktinformationen: Für weitere Informationen und um sich in die Mailingliste einzutragen, wenden Sie sich bitte an:

Michael Konnert, Präsident und CEO

Tel: (604) 364-2215

E-Mail: info@vizslasilver.ca

Website: www.vizslasilvercorp.ca

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

BESONDERER HINWEIS AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „anpeilen“, „planen“, „prognostizieren“, „können“, „würden“, „könnten“, „planen“ und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: die Exploration, Erschließung und Produktion bei Panuco, einschließlich der Pläne für ressourcen- bzw. entdeckungsbasierte Bohrungen, die darauf abzielen, die erste Ressource aufzuwerten und zu erweitern sowie andere vorrangige Ziele im gesamten Gebiet zu erproben, sowie auf die Einreichung eines technischen Berichts.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die zukünftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Vizsla Silver, das zukünftige Wachstumspotenzial von Vizsla Silver und seines Unternehmens sowie auf zukünftige Explorationspläne beziehen, basieren auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf den Erfahrungen des Managements und dessen Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Silber, Gold und anderen Metallen, das Ausbleiben einer Eskalation der COVID-19-Pandemie, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Vizsla Silver, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, eine Finanzierung zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten von Vizsla Silver in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, und Vizsla Silver hat Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren basieren oder mit ihnen in Zusammenhang stehen. Solche Faktoren beinhalten, ohne Einschränkung: die Abhängigkeit des Unternehmens von einem einzigen Mineralienprojekt; die Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in Mexiko; Verzögerungen bei der Regulierung, der Zustimmung oder der Erteilung von Genehmigungen; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Mineralienressourcen und -reserven; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung zur Deckung aller Risiken auf einer wirtschaftlich angemessenen Basis oder überhaupt zu erhalten; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Versäumnis, einen ausreichenden Cashflow aus dem Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unbekannte, die allen Bergbauprojekten innewohnen, einschließlich der Ungenauigkeit von Reserven und Ressourcen, metallurgischen Erträgen und Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten über Eigentumsrechte an Grundstücken, insbesondere an unerschlossenen Grundstücken; Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, mit den Auswirkungen von COVID-19 umzugehen und diese zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von COVID-19 auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; die Beziehungen zwischen den Mitarbeitern, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden und handwerklichen Bergleuten; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; der spekulative Charakter von Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos abnehmender Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität der Aktienmärkte; Interessenkonflikte bei bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten; und die Faktoren, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ in der Managementdiskussion und -analyse von Vizsla Silver genannt werden. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen eine unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl Vizsla Silver versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Vizsla Silver beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen in den Umständen oder anderen Ereignissen, die sich auf solche Aussagen oder Informationen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

