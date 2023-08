Volksbanken vs. Online-Alternativen?

Die Verlagerung junger Kunden von traditionellen Banken zu innovativen Online-Alternativen hat langfristigen Auswirkungen auf das Bankensystem, das strategisches Denken und Handeln erfordert.

In den letzten Jahren ist ein deutlicher Trend unter jungen Bankkunden zu beobachten: Immer mehr entscheiden sich gegen traditionelle Banken wie die Volksbank und wenden sich stattdessen den neuen, digitalen Bankdienstleistern wie zb. N26 zu.

Diese Entwicklung wirft ernste Fragen nach den langfristigen Auswirkungen auf das Bankensystem und die möglichen Gegenmaßnahmen auf.

Warum wenden sich junge Kunden ab?

Junge Menschen sind in einem digitalen Zeitalter aufgewachsen, und Banken wie N26 bieten eine Benutzererfahrung, die stärker auf mobile und Online-Dienste ausgerichtet ist.

Mobile Banking-Apps wie die von N26 sind oft intuitiver und benutzerfreundlicher, was junge Kunden anspricht.

Die oft kostengünstigeren Strukturen von Online-Banken können ebenfalls ein Anziehungspunkt für eine Generation sein, die nach Wert und Effizienz sucht.

Was sind die möglichen Auswirkungen?

Die Verlagerung der jungen Kundenbasis könnte zu einer langfristigen Erosion der Kundenbindung bei traditionellen Banken führen. Die Unfähigkeit, mit den innovativen Dienstleistungen der Online-Banken Schritt zu halten, könnte ein Zeichen für ein breiteres Innovationsdefizit sein.

Was wären Lösungsansätze?

1. Digitalisierung fördern: Volksbanken müssen in Technologie investieren, um mit den Online-Banken mithalten zu können. Eine nahtlose Integration von Online- und mobilen Diensten könnte junge Kunden anlocken.

2. Kundenverständnis: Ein besseres Verständnis der Bedürfnisse und Erwartungen der jungen Generation kann dazu beitragen, Dienstleistungen zu schaffen, die sie ansprechen.

3. Preisgestaltung und Gebührenstruktur überprüfen: Die Anpassung der Gebührenstruktur, um wettbewerbsfähiger zu sein, könnte ebenfalls eine Option sein.

Neues Denken ist gefordert!

Die Verlagerung junger Kunden von traditionellen Banken wie den Volksbanken zu innovativen Online-Alternativen wie N26 ist ein ernstes Problem, das strategisches Denken und Handeln erfordert. Es ist nicht nur eine Frage der Technologie, sondern auch des Verständnisses der sich ändernden Erwartungen und Bedürfnisse der Kunden. Volksbanken müssen sich an diese neue Realität anpassen, wenn sie relevant bleiben und in der sich ständig verändernden Finanzlandschaft wettbewerbsfähig bleiben wollen.

Wenn die künstliche Intelligenz immer mehr zunimmt wie kann man dann mit einer Beziehungskompetenz neue Kunden gewinnen?

Die fortschreitende Digitalisierung und die Zunahme von künstlicher Intelligenz (KI) im Finanzsektor wirft zweifellos die Frage auf, wie menschliche Beziehungskompetenz und persönliche Interaktionen in dieser neuen Ära einen Platz finden können. Für traditionelle Banken wie die Volksbank könnte die Betonung von Beziehungskompetenz tatsächlich ein entscheidender Wettbewerbsvorteil gegenüber rein digitalen Dienstleistern wie N26 sein.

Mit neuen Strategien Kunden gewinnen

1. Persönliche Beratung: Die Möglichkeit, eine echte Person zu treffen und zu sprechen, die den Kunden und ihre Bedürfnisse versteht, kann nicht durch KI ersetzt werden. Ein Angebot von persönlichen, maßgeschneiderten Finanzberatungen könnte für viele Kunden attraktiv sein, besonders in komplexen oder sensiblem Angelegenheiten.

2. Emotionale Intelligenz in Kundenservice: Während KI in der Lage sein mag, viele Kundendienstaufgaben zu übernehmen, fehlt ihr die emotionale Intelligenz, die für echtes Mitgefühl und Verständnis erforderlich ist. Schulung von Mitarbeitern in emotionaler Intelligenz und Empathie könnte einen Unterschied in der Kundenerfahrung schaffen.

3. Community-Engagement: Traditionelle Banken könnten ihre lokalen Verbindungen nutzen, um eine Gemeinschaft um ihre Marke aufzubauen. Veranstaltungen, Workshops und Unterstützung für lokale Projekte könnten dazu beitragen, einen Sinn für Gemeinschaft und Verbindung zu schaffen.

4. Hybride Dienstleistungen: Die Kombination von KI und menschlicher Interaktion in einem hybriden Modell könnte das Beste aus beiden Welten bieten. Kunden könnten die Effizienz der KI für alltägliche Aufgaben nutzen, aber auch auf menschliche Unterstützung zurückgreifen, wenn sie diese benötigen.

5. Transparenz und Vertrauen: Die Schaffung einer vertrauensvollen Beziehung durch Transparenz, ethisches Handeln und klare Kommunikation könnte viele Kunden ansprechen, die Bedenken hinsichtlich der Technologie haben.

Beziehungskompetenz als Unterscheidungsmerkmal

In einer Ära, in der KI und Technologie immer dominanter werden, könnte die Betonung der Beziehungskompetenz ein Unterscheidungsmerkmal für traditionelle Banken sein. Durch die Verbindung von Technologie mit menschlicher Berührung und Verständnis könnte ein neues Modell des Bankwesens entstehen, das Kunden auf eine Weise anspricht, die reine KI nicht erreichen kann.

Dieser Ansatz könnte nicht nur junge Kunden ansprechen, sondern auch diejenigen, die nach einer menschlicheren und vertrauensvolleren Bankerfahrung suchen.

