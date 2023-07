Zeitenwende im Vertrieb: Die Digitale Revolution

Tiefgreifende Veränderungen, angefeuert durch technologische Innovationen und verändertes Kundenverhalten, markieren eine Zeitenwende im Vertrieb. Was sind die 4 Game Changer im Vertrieb?

In den letzten Jahren haben tiefgreifende Veränderungen die Vertriebslandschaft neu gestaltet. Die digitale Revolution, angefeuert durch technologische Innovationen und verändertes Kundenverhalten, markiert eine Zeitenwende im Vertrieb, die Unternehmen vor neue Herausforderungen stellt.

Ich hatte im letzten Jahr geplant darüber ein Buch zu schreiben. Titel sollte sein: “ Das einzige was stört ist der Verkäufer“. Wir stehen vor radikalen neuen Herausforderungen im Vertrieb. Und das nicht erst seit Corona, Ukraine Krieg und Wirtschaftsabschwung. Ohne Zweifel ist die Zeitenwende nicht nur im Vertrieb angekommen, sondern auch im ganzen Unternehmen.

Die 4 Game Changer im Vertrieb

Technologische Treiber: Ein zentraler Faktor in dieser Zeitenwende ist die rasante Entwicklung von Technologien. Künstliche Intelligenz (KI), nochmal gepusht durch ChatGPT und durch Big Data, Cloud-Computing und Social Media sind nur einige Beispiele, die den traditionellen Vertrieb auf den Kopf stellen. Mit KI können beispielsweise Kundenbedürfnisse präziser analysiert und personalisierte Angebote erstellt werden. Big Data ermöglicht es, riesige Mengen an Kundeninformationen zu sammeln und zu analysieren, was zu besser informierten Entscheidungen führt.

Kundenverhalten: Das Verhalten der Kunden hat sich ebenfalls gewandelt. Die digitale Generation erwartet schnelle und bequeme Lösungen. Kunden informieren sich online, bevor sie kaufen und erwarten eine nahtlose Erfahrung über verschiedene Kanäle hinweg. Dies erfordert von Unternehmen eine Omnichannel-Strategie, bei der Online- und Offline-Kanäle miteinander verknüpft sind. Und oft sind die Kunden heute besser informiert als der Verkäufer. Immer noch gilt in manchen Unternehmen: Das Einzige was stört ist der Kunde. Insbesondere wenn man mal die Hotline einer Firma braucht.

Neue Geschäftsmodelle: Die Zeitenwende im Vertrieb führt auch zu neuen Geschäftsmodellen. Subscription-Modelle, bei denen Kunden für den kontinuierlichen Zugang zu Produkten oder Dienstleistungen bezahlen, gewinnen an Popularität. Abo- und Miet- Modelle werden immer beliebter. Ebenso werden Plattform-Modelle immer häufiger, bei denen Unternehmen als Vermittler zwischen Käufern und Verkäufern agieren. Amazon hat hier die Welt verändert.

Globale Vernetzung: Die Globalisierung und das Internet haben dazu geführt, dass Vertrieb nicht mehr nur lokal oder regional, sondern global stattfindet. Unternehmen müssen sich daher mit unterschiedlichen Kulturen, Gesetzen und Marktbedingungen auseinandersetzen.

Herausforderungen und Chancen der Zeitenwende

Diese Zeitenwende bringt sowohl Herausforderungen als auch Chancen mit sich. Unternehmen müssen sich anpassen und in Technologie investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Gleichzeitig eröffnen sich neue Märkte und Möglichkeiten. Agile Unternehmen, die schnell auf Veränderungen reagieren können, werden von dieser Zeitenwende profitieren.

Fazit: Die digitale Revolution hat eine Zeitenwende im Vertrieb eingeleitet, die von technologischen Innovationen und verändertem Kundenverhalten getrieben wird. Unternehmen, die diese Veränderungen erkennen und sich anpassen, werden in der Lage sein, in dieser neuen Ära erfolgreich zu sein. Es ist eine Zeit der Veränderung, aber auch eine Zeit der unbegrenzten neuen Möglichkeiten.

Lösungsansätze mit clienting.ai

Wir haben mit clienting.ai Lösungen entwickelt, wie wir die Zeitenwende im Vertrieb umsetzen können und basieren dabei auf 7 innovativen Sales Systemen.

