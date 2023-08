Vollumfängliche IT-Betreuung durch den IT-Verbund Landsberg

Ein starkes Zeichen in Richtung Digitalisierung und IT-Sicherheit: Ab September 2023 wird Gemeinde Penzing in allen IT-Belangen vom IT-Verbund Landsberg betreut.

Die Gemeinde Penzing setzt ein starkes Zeichen in Richtung Digitalisierung und IT-Sicherheit: Ab dem 01. September 2023 wird sie als erste Gemeinde im Landkreis Landsberg am Lech in allen IT-Belangen vom IT-Verbund Landsberg betreut.

Der Erster Bürgermeister Peter Hammer zeigt sich über diese Neuausrichtung sehr erfreut: „Mit der Zusammenarbeit mit dem IT-Verbund eröffnen sich für Penzing zahlreiche neue Möglichkeiten. Im Fokus der Zusammenarbeit steht dabei das „Digitale Rathaus“, also die Entwicklung von Online-Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger, die Erhöhung der Datensicherheit, IT-Infrastrukturmodernisierung und vor allem digitale Bildung“.

Für den Vorstand des IT-Verbunds Rolf Sahre stellt diese Kooperation einen bedeutenden Meilenstein dar. „Diese vollumfängliche Zusammenarbeit mit der Gemeinde Penzing ist ein wegweisender Schritt für uns. Dies bekräftigt die Relevanz unserer Leistungen und zeigt, wie wichtig die Vernetzung und Digitalisierung im Landkreis Landsberg am Lech ist“, betont der Vorstand.

Durch die engere Zusammenarbeit erhofft man sich eine Optimierung und Standardisierung der IT-Prozesse innerhalb der Gemeindeverwaltungen, was zu einer höheren Effizienz und verbesserten Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Unternehmen führen wird. Der IT-Verbund Landsberg bringt dabei seine umfangreiche Expertise und Ressourcen in die Gemeinde Penzing ein, um die IT-Infrastruktur zukunftssicher zu gestalten.

Mit dieser Kooperation setzen die Gemeinde Penzing und der IT-Verbund Landsberg ein deutliches Signal für den Landkreis und zeigen, wie die Zusammenarbeit für eine moderne, effiziente und digitale Verwaltung aussehen kann.

Der IT-Verbund Landsberg wurde am 01.01.2023 gegründet und betreut heute mit seinen 20 Mitarbeitern im Landkreis über 300 IT-Verfahren und 800 Arbeitsplätze. Mit einem erfahrenen Team von Experten bietet der IT-Verbund maßgeschneiderte IT-Lösungen, um die digitale Transformation und Effizienzsteigerung in den Verwaltungen hier im Landkreis Landsberg am Lech voranzutreiben. Von der Beratung und Konzeption über die Beschaffung und Implementierung bis hin zum Betrieb der IT-Infrastruktur bietet der IT-Verbund seinen Partnern einen ganzheitlichen Service zu allen Fragen der IT und Digitalisierung.

Die Gemeinde Penzing mit ihren fünf Ortsteilen liegt östlich von Landsberg am Lech. Sie ist mit rd. 4.000 Einwohner eine mittelgroße Gemeinde im Landkreis. Bereits als moderne Gemeinde aufgestellt und mit allen wichtigen Infrastruktureinrichtungen, wie Ärzten, Apotheke, Schule, Kindergärten, Banken usw. versorgt, ist sie vor allem derzeit aufgrund der innovativen Entwicklungen des ehemaligen Fliegerhorsts, NEU: „Area 61“ in aller Munde.

