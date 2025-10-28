  • Voltolia GmbH lanciert KI-gestützten Online Rechner zur raschen Ertragsberechnung für Photovoltaiksysteme

    Kostenloser KI Photovoltaik Rechner zeigt versteckte Potenziale für Eigenheimbesitzer in Sekundenschnelle.

    BildSchongau, 28. Oktober 2025 – In Zeiten, in denen nachhaltiges Leben und praktischer Klimaschutz an Bedeutung gewinnen, bietet die Voltolia GmbH ein innovatives Werkzeug an, das Hausbesitzern bei der effizienten Planung von Solarstromsystemen behilflich sein kann. Dabei handelt es sich um einen KI-basierten Online-Rechner zur Ertragsberechnung von Photovoltaikanlagen. Dieses innovative Tool ist mit Wirkung vom 27. Oktober 2025 in der Betaversion verfügbar.

    Pionierleistung für technologiegetriebenen Klimaschutz

    Die Voltolia GmbH, bekannt für die Entwicklung und den Betrieb von KI-basierten Online-Tools zur Unterstützung der Photovoltaik-Branche bei der Planung und Vermittlung von Projekten, setzt mit dem Release ihres neuesten Produkts, dem KI-basierten Photovoltaik-Ertragsrechner, einen Meilenstein in der PV-Branche. „Unser Ziel mit diesem Tool ist es, es jedem zu ermöglichen, sein Potenzial für Photovoltaik einfach zu berechnen, ohne dass Fachkenntnisse erforderlich sind“, erklärt ein Vertreter von Voltolia. „Auf diese Weise wird es für Hausbesitzer noch einfacher, unabhängig von Strompreisen zu werden und gleichzeitig aktiv zum Klimaschutz beizutragen.“ Das Online-Tool ist einfach zu bedienen und liefert schnelle, genaue Ergebnisse. Benutzer müssen nur ihre Adresse eingeben, und der KI-gestützte Rechner berechnet das Ertragspotenzial einer PV-Anlage für das Eigenheim in Sekundenschnelle. Benutzer haben danach die Option, die Ergebnisse manuell anzupassen und diese für einen integrierten Angebotsvergleich bei Solarteuren zu verwenden.

    Fortschritt auf Abruf

    Gemäß des Engagements der Voltolia GmbH gegenüber den Kunden und dem Streben nach kontinuierlicher Verbesserung wurde die Beta-Version des PV Ertragsrechners am 27. Oktober 2025 online gestellt. „Mit der Erstveröffentlichung in der Betaversion wollen wir unseren Kunden einen ersten Blick auf dieses herausragende Tool bieten und freuen uns über ihr Feedback, um es in den kommenden Monaten durch zahlreiche weitere Funktionen und Services zu erweitern“, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Das Tool ist ein Ausdruck von Voltolias Engagement für Innovation, Kundenorientierung und aktiven Klimaschutz. Mit zunehmendem Wachstum des Solarmarkts und seiner Bedeutung für nachhaltige Energieerzeugung wird dieses Tool voraussichtlich durch seine Genauigkeit, Benutzerfreundlichkeit und die Möglichkeit der schnellen Berechnung die Planung von Solaranlagen revolutionieren und Hausbesitzern helfen, ihre Potenziale zu erkennen und effiziente Solarenergieprojekte zu realisieren.

    Die Voltolia GmbH ist ein führender Innovator in der Entwicklung und dem Betrieb von KI-basierten Online-Tools, die die Photovoltaikbranche bei der Planung und Vermittlung von Projekten unterstützen. Unser anhaltendes Engagement für Technologie, Nachhaltigkeit und Kundenerfolg leitet unser Streben nach kontinuierlicher Verbesserung und Innovation. Geleitet von unserer Vision, den Übergang zu sauberer Energie für Häuslebauer und Solarprofis zu erleichtern, arbeiten wir daran, das Potenzial der Sonnenenergie durch unsere hochmodernen, benutzerfreundlichen Produkte zugänglich zu machen.

