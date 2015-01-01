Wenn Liebe aufs Budget trifft: einfachSCHÖN macht freie Trauungen wieder leistbar

Heiraten kostet heute so viel wie nie zuvor. Steigende Lebenshaltungskosten verstärken den Wunsch vieler Paare nach emotionalen, aber realistischen Alternativen.

Wiener Neustadt, Oktober 2025 – Heiraten kostet heute so viel wie nie zuvor. Laut mehreren Studien liegen Hochzeitsfeiern in Österreich im Schnitt zwischen 15.000 und 20.000 Euro. Steigende Lebenshaltungskosten verstärken den Wunsch vieler Paare nach emotionalen, aber realistischen Alternativen. Der niederösterreichische Trauredner Roman Degold, Gründer von einfachTRAUEN, reagiert darauf mit einem neuen Konzept: einfachSCHÖN – eine freie Trauungszeremonie mit Gefühl, aber ohne Luxuspreis. Sie dauert rund 25 Minuten, kostet weniger als klassische Formate und richtet sich an Paare, die mitten im Leben stehen – mit Familie, Job und realistischem Budget.

Warum das Thema jetzt relevant ist

* Die Lebenshaltungskosten in Österreich sind laut Statistik Austria zwischen 2020 und 2025 um beinahe 30 Prozent gestiegen (VPI Basisjahr 2020 = 100 -> Juni 2025: 128,1 Punkte).

* Laut Hochzeit.click liegen die durchschnittlichen Hochzeitskosten in Österreich bei rund 14.600 Euro.

* Hochzeitswelt.at nennt bei etwa 100 Gästen einen Durchschnitt von 20.000 Euro.

Viele Paare wollen dennoch nicht auf eine persönliche, emotionale Zeremonie verzichten – genau hier setzt einfachSCHÖN an.

Das Konzept in Kürze

einfachSCHÖN ist die kleine Schwester von einfachTRAUEN – eine kompakte, moderne Trauungszeremonie für Paare, die Nähe und Authentizität wichtiger finden als aufwendige Inszenierung.

Kernmerkmale:

* Dauer: rund 25 Minuten

* Fixpreis: transparent, ohne Zusatzkosten

* Vorbereitung: online statt mehrerer Treffen

* Rede: individuell, persönlich, humorvoll

* Fokus: Gefühl und Echtheit statt Show

Ideal für kleine Feiern, Familien mit Kindern oder Paare, die lieber in gemeinsame Erinnerungen investieren als in aufwändige Inszenierungen.

„Ich möchte zeigen, dass eine Trauung nicht teuer sein muss, um schön zu sein.

Schönheit liegt in der Ehrlichkeit – nicht im Budget“,

sagt Roman Degold.

Für wen ist einfachSCHÖN gedacht

Freie Trauungen dauern üblicherweise rund 45 Minuten – ein feierlicher Rahmen, der jedoch nicht immer zu den Bedürfnissen aller Paare passt. einfachSCHÖN reduziert die Dauer bewusst auf etwa 25 Minuten, ohne an Bedeutung oder Emotion zu verlieren.

Das kürzere Format bringt klare Vorteile:

* Kinder und ältere Gäste bleiben aufmerksam und eingebunden.

* Sommerhochzeiten werden angenehmer und entspannter.

* Der Ablauf wirkt konzentrierter, lebendiger und authentischer.

* Der Hochzeitstag gewinnt an Leichtigkeit und Spontaneität.

Ideal für Paare mit familiären Verpflichtungen, Berufstätige mit wenig Vorbereitungszeit oder Menschen mit kleinerem Budgetrahmen.

Kurz. Echt. Schön.

25 Minuten, die zählen – statt 45 Minuten, die sich ziehen.

Q&A: Warum überhaupt eine einfachSCHÖN?

Frage: Warum sollten Paare überhaupt zusätzlich zur standesamtlichen Trauung eine freie Zeremonie wählen?

Roman Degold: _“Weil das Standesamt eine Eheschließung ist – aber keine Geschichte. Dort geht es um das rechtliche ,Ja‘, nicht um das persönliche ,Wir‘. Die freie Trauung gibt Raum für Emotionen, Erinnerungen und das, was zwei Menschen wirklich verbindet. Viele meiner Paare sagen: Das war der Moment, in dem es sich tatsächlich wie unsere Hochzeit angefühlt hat.“_

Frage: Aber ist eine freie Trauung nicht ein teures Add-on?

Degold: _“Bei vielen Anbietern leider ja. Darum habe ich einfachSCHÖN entwickelt: eine würdige, individuelle Zeremonie zu einem klar kalkulierbaren Preis. Es geht nicht darum, mehr Geld auszugeben – sondern bewusster. Die emotionale Qualität einer Zeremonie sollte nicht vom Einkommen abhängen.“_

Frage: Worin unterscheidet sich _einfachSCHÖN_ von einer normalen freien Trauung?

Degold: _“Der größte Unterschied liegt im Umfang und im Preis: einfachSCHÖN dauert etwa 25 Minuten statt der üblichen 45. Das bedeutet weniger Zeitaufwand im Vorfeld, kleineres Zeitbudget für die Zeremonie und kompakteren Umfang der Inhalte. Das alles zu einem Fixpreis deutlich unter klassischen freien Trauungen.“_

Frage: Was macht die kurze Dauer so besonders?

Degold: „_Eine gute Zeremonie lebt nicht von ihrer Länge, sondern von ihrer Dichte. 25 Minuten reichen, um zu lachen, zu weinen und berührt zu sein – wenn jedes Wort stimmt. Familien mit kleinen Kindern, ältere Gäste oder Paare bei Sommerhitze genießen diesen konzentrierten Rahmen. Am Ende erinnert man sich nicht an die Länge, sondern an das Gefühl.“_

Frage: Wie persönlich kann eine so kurze Trauung überhaupt sein?

Degold: _“Sehr persönlich. Ich bereite jede Rede auf Basis eines online Gesprächs von rund 90 Minuten vor. Daraus entsteht eine kurze, emotionale und unterhaltsame Erzählung, die das Wesentliche eines Paares einfängt – ohne Abschweifungen, aber mit Gefühl. Es ist fast wie ein Song: Nicht die Länge entscheidet, sondern die Melodie, die bleibt.“_

Frage: Was kostet eine Zeremonie von einfachSCHÖN?

Degold: _“Die Trauungszeremonie von einfachSCHÖN ist zu einem Fixpreis von EUR 750,– buchbar. Außer eventuellen Fahrtkosten, bei Trauungen weiter entfernt von Wiener Neustadt als 80 Kilometer, ist darin bereits alles enthalten.“_

Über Roman Degold

Roman Degold zählt zu den erfahrensten freien Rednern Österreichs. Er hat bereits mehr als 250 Zeremonien in Österreich und im Ausland gestaltet und sich damit mit einfachTRAUEN einen Namen gemacht. Sein Stil verbindet Moderation, sprachliche Präzision und Humor mit Herzenswärme. jMit einfachSCHÖN überträgt er diese Qualität in eine bewusst einfache, alltagstaugliche Form – eine Rückkehr zur Leichtigkeit, die vielen freien Trauungen heute fehlt.

Kontakt

einfachSCHÖN – eine Marke von einfachTRAUEN

Roman Degold

Stampfgasse 4, 2700 Wiener Neustadt

Tel. +43 664 425 77 30

E-Mail: info@einfachtrauen.at

Quellen (Stand: Oktober 2025)

* Statistik Austria – Entwicklung Lebenshaltungskosten 2020-2025

https://www.statistik.at/statistiken/volkswirtschaft-und-oeffentliche-finanzen/preise-und-preisindizes/verbraucherpreisindex-vpi/hvpi

* Hochzeit.click – Das kostet eine Hochzeit in Österreich

https://hochzeit.click/das-kostet-eine-hochzeit

* Hochzeitswelt.at – Was kostet eine Hochzeit wirklich?

https://www.hochzeitswelt.at/hochzeitsbudget-was-kostet-eine-hochzeit

Kurzfassung für Redaktionen

einfachSCHÖN bietet freie Trauungszeremonien die 25 Minuten dauern – persönlich, bezahlbar und individuell. Das Konzept stammt von Roman Degold, einem der erfahrensten freien Redner Österreichs, und richtet sich an Paare mit schlankem Budget oder Zeitrahmen, die echte Emotion statt Inszenierung suchen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

einfachTRAUEN

Herr Roman Degold

Stampfgasse 4

2700 Wiener Neustadt

Österreich

fon ..: +43 664 425 77 30

web ..: https://www.einfachtrauen.at/einfachschoen

email : info@einfachtrauen.at

Euer Jongleur der Emotionen für eine unvergessliche Trauung

Eure Trauung soll so individuell sein wie Eure Liebe? Alles, nur nicht gewöhnlich?

Herzlich willkommen bei einfachTRAUEN!

Ich nehme Euch mit auf eine Reise durch die gesamte Palette der Gefühle – als Euer Jongleur der Emotionen!

Pressekontakt:

einfachTRAUEN

Herr Roman Degold

Stampfgasse 4

2700 Wiener Neustadt

fon ..: +43 664 425 77 30

email : info@einfachtrauen.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Pinnacle erhält positive Ergebnisse aus vorläufigen metallurgischen Tests von El Potrero mit einer durchschnittlichen Goldausbeute von 95,09% Voltolia GmbH lanciert KI-gestützten Online Rechner zur raschen Ertragsberechnung für Photovoltaiksysteme