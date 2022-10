Vom Bedarf zum Konzept – Florian Bauer weiß, wie es geht

(Köln) – Der erste Schritt bei der Vermittlung einer passenden Immobilien-Kapitalanlage ist bei Bauer Investment die Analyse des individuellen Bedarfs und der persönlichen Anlageziele.

Da jeder Mensch verschiedene Voraussetzungen, Bedürfnisse und Ziele mitbringt, ist jedes Investmentkonzept ein Spezialfall, ein Unikat. Bauer hat bundesweit viele Immobilien im Angebot, die auf unterschiedlichste Anforderungen passen. Sie alle werden streng auf ihr Potenzial geprüft und im Hinblick auf die Mietgestaltung optimiert. Ziel ist die bestmögliche Gestaltung des Verhältnisses von Kaufpreis zu Mieteinnahmen.

Firmengründer Florian Bauer und sein Team bieten den Kunden neben der Auswahl des individuell passenden Objekts auch umfassende Unterstützung bei der Finanzierung an. Ist das Objekt erst einmal erworben, übernimmt Bauer Investment auf Wunsch zudem das komplette Mietermanagement, inklusive (Neu-)Vermietung und Nebenkostenabrechnung sowie die Vertretung bei Eigentümerversammlungen und den Hausmeister-Service. So werden die Eigentümer von allen Aufgaben entbunden und erleben den Komfort eines Investments, das sich selbst organisiert.

Steht das erworbene Objekt aktuell leer, bietet Bauer mit dem Home Staging einen Service, der die Wohnung professionell inszeniert und ihre Vorteile für Interessenten deutlich hervorhebt. Untersuchungen haben vielfach gezeigt, dass durch diese Form der Objektpräsentation die Chancen auf eine schnelle Vermietung steigen, – zum Teil auch zu attraktiveren Mieten. Die Kunden von Bauer erhalten zu jedem Zeitpunkt des Prozesses – vom ersten Beratungsgespräch bis zur laufenden Verwaltung – den vollen Überblick über alle Kosten. Transparenz ist dem Kölner Team sehr wichtig.

Investment mit Bauer Immobilien

„Immobilien-Boutique“ nennt Florian Bauer sein Unternehmen. Damit ist gemeint, dass er und sein Team sich Zeit nehmen, um alle Aspekte eines Immobilien-Investments mit den Kunden in Ruhe und im Detail zu besprechen, bis alle Fragen geklärt sind. Bauer selbst hat in vielen Kundengesprächen die Erfahrung gemacht, dass potenzielle Käufer von Immobilien den Markt als unübersichtlich und intransparent empfinden. Immer wieder tauchen im Nachhinein Kosten auf, von denen vorher niemand etwas gesagt hat. Das will Florian Bauer mit seiner Dienstleistung vermeiden. Er will den Markt verständlicher machen und gibt Workshops, um privaten Immobilien-Investoren das nötige Know-how zu vermitteln. Das Ziel von Bauer Investment ist die langfristige Zusammenarbeit mit Investoren. Diese intensive Betreuung geht offenbar auf. Rund die Hälfte aller Kapitalanleger, die eine Immobilie bei Bauer erwerben, kauft innerhalb eines Jahres ein weiteres Objekt beim Kölner Spezialisten.

Ein Immobilien-Investment ist eine sinnvolle Angelegenheit in unsicheren Zeiten. Um die Kapitalanlage langfristig rentabel zu machen, muss sie auf die individuellen Bedürfnisse und Ziele des Käufers angepasst werden. Genau das tut Bauer Investment aus Köln. Das Team vermittelt, vermietet und verwaltet Wohnimmobilien vom Off-Markt im ganzen Bundesgebiet und sorgt mit Full-Service für den bestmöglichen Komfort der Eigentümer.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bauer Immobilien GmbH

Herr Florian Bauer

Friesenplatz 25

50672 Köln

Deutschland

fon ..: 0049 221 650 282 90

web ..: https://www.investment-bauer.de/

email : info@investment-bauer.de

Immobilien als Kapitalanlage gewinnt seit geraumer Zeit immer mehr an Bedeutung. Die Konsequenz: Preise und Mieten steigen. Die Frage, die sich Investoren stellen, lohnt sich die Geldanlage noch? Experten sind sich bei der Antwort zur sichersten Kapitalanlage einig: JA! Das historische Niedrigzinsumfeld und die Zukunftsaussichten der Kapitalanlage Immobilien insbesondere in den Metropolen spielen eine wesentliche Rolle und die Investoren können sich auch ertragreiche Renditen freuen! Die Kapitalanlage Immobilien ist den anderen Anlageformen überlegen.

Florian Bauer ist Gründer der Bauer Immobilien GmbH, einem in Köln ansässigen Spezialisten für deutschlandweite Immobilieninvestments. Sein Unternehmen hat sich zur Aufgabe gemacht, Kapitalanlegern den Zugang zum Immobilienmarkt zu erleichtern. Das gelingt Florian Bauer seit mehreren Jahren erfolgreich mit hoher Kundenzufriedenheit. Dabei stehen Kundenwünsche, Transparenz und absolute Zuverlässigkeit als klare Tugenden im Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie.

Als Geschäftsführer ist er auf fachkompetente und zuverlässige Mitarbeiter angewiesen. Diese stehen ihm teilweise schon seit der Gründung zur Seite und erzielen erstklassige Ergebnisse beim Realisieren der Immobilieninvestments ihrer Kunden.

Bei der Bauer Immobilien GmbH ist jeder in guten Händen. Für seine Kunden und Investoren gehen Florian Bauer und sein Team immer die „Extrameile“.



Pressekontakt:

Bauer Immobilien GmbH

Herr Florian Bauer

Friesenplatz 25

50672 Köln

fon ..: 0049 221 650 282 90

web ..: https://www.investment-bauer.de/

email : info@investment-bauer.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Stromanbieter Köln – Gastarife vergleichen