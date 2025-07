Vom belächelten Friseur zum TopSalon-Gewinner

Friseurmeister aus Regensburg erhält Branchen-Auszeichnung, arbeitet bei internationalen Fashion Weeks – und macht Mut zur Karriere im Handwerk.

Regensburg, Juli 2025 –

„Friseur? Davon kannst du nicht leben.“ Diesen Satz hat Thomas Eusemann oft gehört – von Lehrern, Bekannten und sogar aus der eigenen Familie. Heute, rund 20 Jahre später, ist er erfolgreicher Friseurunternehmer, TopSalon-Gewinner 2024 und regelmäßiger Stylist bei der Paris und Berlin Fashion Week. Gemeinsam mit seiner Frau führt er den Premium-Salon Senseason.Friseure in Regensburg – ein Ort, der Luxus, Handwerk und Haltung neu definiert.

Doch seine Geschichte ist mehr als ein Karriereweg.

„Ich wurde mit einer Gaumenspalte geboren und habe früh gelernt, dass man nicht der Norm entsprechen muss, um erfolgreich zu sein“, sagt Eusemann. Sein Ziel heute: junge Menschen ermutigen, das Handwerk neu zu entdecken – als kreativen, erfüllenden und wirtschaftlich stabilen Beruf.

Ein Handwerk mit Zukunft

Senseason steht für einen neuen Anspruch im Friseurberuf:

Signature-Dienstleistungen mit Tiefgang

KI-gestützte Tools im Salonalltag

Nachhaltigkeit als Prinzip

Ausbildungen mit echter Perspektive

„Wir leben Handwerk wie ein Couture-Atelier. Und unsere Gäste spüren, dass Schönheit mit Haltung beginnt“, so Eusemann.

Mut zur Berufung statt nur zum Beruf

Für viele Jugendliche ist der Druck groß, sich für akademische Karrieren zu entscheiden. Eusemann setzt dagegen: „Wer mit den Händen etwas schaffen will, das bleibt – der findet im Handwerk mehr Sinn als in mancher PowerPoint.“

Der Friseurunternehmer hat mit seinem Team ein Konzept geschaffen, das wirtschaftlich stark ist, menschlich überzeugt und fachlich inspiriert – weit über den klassischen Salon hinaus.

Mein Weg in diesen Beruf war nicht selbstverständlich. Schon früh habe ich gespürt, dass meine Leidenschaft im kreativen Handwerk liegt. Doch ich musste viele Hürden überwinden: Als junger Mensch, der sich gegen den Rat seiner Familie und der Gesellschaft für den Friseurberuf entschieden hat.

Viele glaubten nicht daran, dass man als Friseur wirklich erfolgreich sein kann. Doch ich habe nie an meinem Traum gezweifelt.

Mit Fleiß, Ausdauer und dem festen Willen, immer besser zu werden, habe ich meinen eigenen Weg gefunden.

Mein Ziel war es nie, einfach nur Haare zu schneiden. Ich wollte einen Ort schaffen, an dem Menschen sich wohlfühlen, Vertrauen aufbauen und ihre individuelle Schönheit entdecken können.

Bei Senseason.Friseure leben wir genau diesen Anspruch. Wir arbeiten auf höchstem Niveau, beraten ehrlich und schenken unseren Gästen nicht nur ein schönes Äußeres, sondern auch ein gutes Gefühl. Jedes Detail zählt – von der ersten Begrüßung bis zum letzten Handgriff.



