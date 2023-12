Vom Garten zur Weltbühne: Ein Gärtner begeistert das Publikum.

Mit seinem mitreißenden Vortrag begeistert Lars Bofinger das Publikum.

Lars Bofinger, aus Brackenheim, spricht beim 3. Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden und beeindruckt tausende von Menschen mit seinem Vortrag. Er qualifizierte sich für die Finalrunde und fesselte das Publikum mit einem 250 Sekunden Vortrag. Sein Thema war die Bedeutung von Gärten und Parks in Städten und wie wichtig es ist, mehr Grünflächen zu schaffen. Lars Bofinger erläuterte, wie jeder Einzelne einen Beitrag zur Begrünung leisten kann.

Sein Vortrag überzeugte nicht nur die über 200 Personen im Saal, die aus 27 Ländern angereist waren, sondern auch mehr als 1.000 Online-Zuschauer, die über Twitch und YouTube zugeschaltet waren. Alexander S., ein Zuschauer, äußerte sich begeistert: „Es war ein hervorragender Vortrag, der die Wichtigkeit des Themas hervorhob. Lars Bofinger brachte alles präzise auf den Punkt – genial.“

Die diesjährige Veranstaltung in Wiesbaden war komplett ausgebucht; die Warteschlange für die Reservierung eines Platzes war sehr lang. Unter den Gästen befanden sich auch prominente Persönlichkeiten wie Dirk Hildebrand von den Radioexperten, Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger, Scoutingexpertin Stephanie Pierre, die an diesem Abend zur Jury gehörten. Lars Bofinger wurde als einer der besten Redner des Abends gewählt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gartenanlagen Lars Bofinger

Herr Lars Bofinger

Austraße 26

74336 Brackenheim

Deutschland

fon ..: 07135 1729757

web ..: http://www.lbofinger.de

email : info@lbofinger.de

Pressekontakt:

Gartenanlagen Lars Bofinger

Herr Lars Bofinger

Austraße 26

74336 Brackenheim

fon ..: 07135 1729757

web ..: http://www.lbofinger.de

email : info@lbofinger.de

