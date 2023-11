1. Internationaler Doppel-Slam in Wiesbaden begeistert mit Vielfalt und Tiefgang

Über 200 Redner/innen aus 27 Ländern präsentieren sich einer Jury, um den Excellence Award mit nach Hause zu nehmen. Es wir gelacht, gestaunt und geweint bei der Vielzahl der Reden.

Wiesbaden, 16.11.23 – In einem wahrhaft internationalen Spektakel versammelten sich 201 Teilnehmer aus 27 Ländern, um am 1. Doppel-Slam in Wiesbaden teilzunehmen. Die Veranstaltung, die von einer beeindruckenden Vielfalt geprägt war, sah die Teilnehmer in 5 verschiedenen Sprachen ihre Gedanken und Geschichten teilen.

Mit zwei pulsierenden Bühnen und einem eindrucksvollen Format von 4-minütigen und 2-minütigen Reden war die Bühne für die Teilnehmer bereitet, ihre Fähigkeiten zu präsentieren. Eine hochkarätige Jury, bestehend aus Dirk Hildebrand von den Radioexperten, Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger und Scoutingexpertin Stephanie Pierre, trug zur Auswahl der herausragenden Reden bei.

Das internationale Publikum füllte den Veranstaltungsort bis auf den letzten Platz, und die Warteliste verriet den enormen Zuspruch. Die Atmosphäre war gespannt, als die Rednerin Christel Maria Klinger, den fesselnden Spruch „Du kannst alles schaffen“ aufgriff und die Frage aufwarf: Stimmt das wirklich? Ein Thema, das von verschiedenen Seiten beleuchtet wurde und die Gedanken der Zuhörer anregte.

Die Rednerin wagte einen Blick in ihr eigenes Leben, von einem bescheidenen 5-km-Lauf bis hin zur Triumphgeschichte eines Marathons in Houston, Texas. „Was ist Alles?“ fragte sie das Publikum, und ihre persönliche Entwicklung bot eine inspirierende Antwort.

Die Höhepunkte erreichten am nächsten Tag ihren Gipfel, als Christel Maria Klinger aus Salem, Schleswig-Holstein, den Excellence Award von Hermann Scherer entgegennahm. Ein wohlverdientes Lob für ihre herausragende Leistung und inspirierende Botschaft.

Der internationale Doppel-Slam in Wiesbaden war nicht nur eine Plattform für Sprachvielfalt und kreative Ausdrucksformen, sondern auch eine Quelle der Inspiration und Reflexion. Die Organisatoren, Teilnehmer und das begeisterte Publikum trugen gleichermaßen zu einem unvergesslichen Ereignis bei.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Coaching am See

Frau Christel Klinger

Seekamp 18

23911 Salem

Deutschland

fon ..: +49 159 03028279

web ..: http://www.christelklinger-coaching.com

email : info@christelklinger-coaching.com

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit dem Quelllink auf unserer Homepage auf Ihrer Website kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Coaching am See

Frau Christel Klinger

Seekamp 18

23911 Salem

fon ..: +49 159 03028279

web ..: http://www.christelklinger-coaching.com

email : info@christelklinger-coaching.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Zertifizierung durch weltgrößten Coaching-Verband schafft Klarheit für Kunden Kundenbindung auf Knopfdruck: Die Macht des E-Mail-Marketings