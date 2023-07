15. Internationaler Speaker Slam: Excellence Award für Führungsexperte Ralf Kemler

Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der 15. Internationale Speaker Slam am 30.06. in Mastershausen mit 127 Teilnehmern aus 15 Ländern auf zwei Bühnen statt.

Wenn Worte auf Zeit treffen, entsteht ein Wettbewerb, der selbst die besten Redner auf die Probe stellt. Bei dem von Deutschlands Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufenen Wettbewerb haben die Redner exakt vier Minuten Zeit, um ihre Botschaft auf den Punkt zu bringen und das Publikum zu überzeugen. Dirk Hildebrand von den Radioexperten, Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger, Scoutingexpertin Stephanie Pierre und Speaker Marcel Heß bildeten die Fachjury.

Ralf Kemler gelang es in 240 Sekunden, seine fundierte Expertise aus langjähriger Tätigkeit als Führungskraft und Führungskräfteentwickler, mit seiner persönlichen Erfahrung in einem packenden Vortrag zu verweben. Statt Führungstheorie teilte er seine persönliche Geschichte, die das Publikum auf eine emotionale Reise mitnahm und die Bedeutung unserer persönlichen Werte in Krisenzeiten auf spannende Weise deutlich machte.

Der Führungsexperte Ralf Kemler veranschaulichte so eindrucksvoll und nachhaltig, wie scheinbar ausweglose Situationen eine positive Wendung nehmen können, wenn wir Verantwortung übernehmen und das Wohl anderer über unser Ego stellen. Sein Vortrag mit außergewöhnlicher Tiefe hat eindrucksvoll bewiesen, dass Führung weit mehr als nur Fachwissen erfordert – sie braucht menschliche Verbindung, Authentizität und die Fähigkeit, andere zu inspirieren.

Doch nicht nur für Führungskräfte ist es wichtig gerade dann an den eigenen Werten festzuhalten und entsprechend zu handeln, wenn es uns aufgrund äußerer Umstände schwerfällt. Nur so können wir innerlich stark sein und Herausforderungen und Rückschläge meistern.

Ralf Kemler hat mit seiner herausragenden Bühnenperformance sowohl das internationale Publikum als auch die Jury begeistert und zugleich tief bewegt. Seine herausragende Leistung wurde mit dem Excellence Award gewürdigt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ralf Kemler GmbH

Herr Ralf Kemler

Am Steinbruch 11a

65779 Kelkheim

Deutschland

fon ..: +4961749984668

web ..: https://www.ralfkemler.com

email : mail@ralfkemler.com

Ich inspiriere Menschen, die sich entwickeln und wachsen wollen, damit sie ihre Stärken wirksam einsetzen und so bessere Ergebnisse erzielen. Für sich und in der Arbeit mit anderen.

Starke Führungskräfte und leistungsstarke Teams brauchen Klarheit im Innen, um neue Perspektiven integrieren zu können. Und damit die Klarheit, was die richtigen Dinge sind, die in die Umsetzung gebracht werden müssen.

Mit dieser Klarheit kann jeder Verantwortung übernehmen. Für sich selbst und für eine wirksamere Zusammenarbeit.

Pressekontakt:

Ralf Kemler GmbH

Herr Ralf Kemler

Am Steinbruch 11a

65779 Kelkheim

fon ..: +4961749984668

email : mail@ralfkemler.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Herando Erfahrungen: Immobilien auf den Kanarischen Inseln sind begehrt Typographus GmbH revolutioniert die Welt der Aufkleber mit individuellem Design und Wunschtext