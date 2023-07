Herando Erfahrungen: Immobilien auf den Kanarischen Inseln sind begehrt

Bereits im ersten Quartal 2023 wurden auf den Kanaren knapp ein Drittel mehr Immobilien verkauft als im Vorjahreszeitraum, was die Kanarischen Inseln zur führenden Region in ganz Spanien macht.

Dieses beeindruckende Ergebnis hat selbst die Erwartungen der Experten übertroffen.

Im ersten Quartal des Jahres wurden auf den Kanarischen Inseln knapp 8.000 Immobilien-Transaktionen registriert, was einem Anstieg von 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Dies macht die Kanarischen Inseln zum dynamischsten Immobilienmarkt des Landes.

Die Tatsache, dass der kanarische Immobilienmarkt trotz der Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) boomt, kommt nicht überraschend. Allerdings wird erwartet, dass sich das Wachstum in naher Zukunft abflacht, so die Brancheninsider. Das läge vor allem daran, dass Immobilienverkäufe mittlerweile längere Zeit in Anspruch nehmen. So sind die aktuellen starken Zahlen zum Teil auch auf Transaktionen zurückzuführen, die bereits vor vielen Monaten getätigt wurden.

Der zu erwartende Abflachungseffekt wird aber auf den Kanarischen Inseln weniger stark zu spüren sein als im Rest des Landes, da sind sich die Experten sicher. Denn die Kanaren sind ein lukratives Pflaster für Immobilieninvestitionen, da sowohl traditionelle als auch tourismusbezogene Mietgeschäfte gute Renditen bieten.

Immobilienmarkt bei ausländischen Käufern beliebt – Herando Erfahrungen

Der Immobilienkauf auf den Kanarischen Inseln bleibt auch weiterhin bei ausländischen Käufern beliebt. Dadurch gelangt kontinuierlich frisches Geld aus dem Ausland auf den kanarischen Immobilienmarkt. Laut offiziellen Zahlen entfielen im ersten Quartal 28,3 Prozent der verkauften Immobilien auf den Kanarischen Inseln auf ausländische Investoren. Dies bedeutet den drittgrößten Anteil ausländischer Käufer nach der Valencianischen Gemeinschaft und den Balearen. In absoluten Zahlen wurden fast 2.300 von den knapp 8.000 verkauften Häusern und Wohnungen an Nicht-Kanarios übertragen.

Erfahrungen mit Herando: Immobilien kaufen und verkaufen

Traumhafte Immobilien auf den Kanaren und in anderen Regionen finden Interessierte über Herando. Dieser exklusive Luxusmarktplatz für Immobilien und andere Luxusgüter bietet sowohl Käufern als auch Verkäufern ein unvergleichliches Erlebnis. Hier finden Käufer eine breite Palette von erstklassigen Immobilien, während Verkäufer die Möglichkeit haben, ihre exquisiten Immobilien einem anspruchsvollen Publikum zu präsentieren. Die Erfahrungen mit Herando sind geprägt von Luxus, Qualität und maßgeschneidertem Service.

Als Käufer auf Herando erlebt man unvergleichliche Erfahrungen bei der Suche nach der perfekten Immobilie. Mit einer beeindruckenden Auswahl an Luxusresidenzen, exklusiven Strandvillen, luxuriösen Apartments und atemberaubenden Anwesen auf der ganzen Welt bietet Herando für jeden Geschmack und jede Vorliebe das Richtige.

Für Verkäufer bietet Herando die Möglichkeit, ihre erstklassigen Immobilien einem internationalen Publikum zu präsentieren. Die Plattform verfügt über eine enorme Reichweite bei anspruchsvollen potenziellen Käufern, die nach außergewöhnlichen Immobilien suchen. Verkäufer können die Erfahrungen von Herando nutzen, um ihre Immobilien auf elegante Weise zu präsentieren und potenzielle Käufer mit beeindruckenden Bildern, detaillierten Beschreibungen und virtuellen Touren anzusprechen.

Überzeugen Sie sich selbst von den Erfahrungen der Nutzer mit Herando auf www.herando-erfahrungen.de

