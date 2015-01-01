Vom Kindheitstraum zum Gänsehautmoment: Selina Ostmann ist die neue Loreley

Mit strahlendem Lächeln wurde Selina Ostmann (26) aus Reitzenhain in einer feierlichen Zeremonie in der neuen Mythoshalle am Samstag, den 27. September, als neue Loreley inthronisiert.

Damit tritt sie die Nachfolge von Katharina Blanckart an, die kurz zuvor nach drei Jahren Amtszeit unter tosendem Applaus herzlich verabschiedet wurde. Selina Ostmann repräsentiert fortan die sagenumwobene Loreley-Region, eingebettet in das weltberühmte UNESCO Welterbe Oberes Mittelrheintal. Die gelernte Industriekauffrau und studierte Betriebswirtin, die heute als Gruppenleiterin im Einzelhandel in Koblenz arbeitet, zeigte sich tief bewegt: „Es ist mir eine Ehre und ein Kindheitstraum von mir, die eigene Heimat zu repräsentieren. Wir leben hier, wo andere Urlaub machen. Es ist wichtig, dass man diesen Blick auf das schöne und sagenumwobene Obere Mittelrheintal neben den alltäglichen Routinen nicht vergisst“, so Ostmann.

Feierliche Krönung mit Musik, Emotionen und Tradition

Die Krönungsfeier begann mit der Verabschiedung der amtierenden Loreley, bevor Selina Ostmann in einem emotionalen Moment zu Musik und dem traditionsreichen Loreleylied in den Kreis der Repräsentantinnen aufgenommen wurde. Vor zahlreichen Gästen, darunter Landrat Jörg Denninghoff, Verbandsgemeinde-Bürgermeister Mike Weiland sowie Vertreter des Loreley Touristik e.V., nahm sie den Goldenden Kamm von Loreley Katharina entgegen. „Mit Selina Ostmann haben wir eine junge Frau gewonnen, die mit Herz, Authentizität und Ausstrahlung unsere Region verkörpert. Sie wird die Loreley-Region weit darüber hinaus würdig vertreten“, betonte Ulrike Dallmann, Geschäftsführerin der Loreley Touristik GmbH. Begleitet von Grußworten, Glückwünschen und stimmungsvoller Musik, wurde ihre Krönung zu einem unvergesslichen Ereignis. Beim anschließenden Umtrunk nutzten Gäste, Presse und Hoheiten die Gelegenheit, die neue Loreley persönlich kennenzulernen – ein starker Auftakt für Selina Ostmanns Amtszeit im Herzen des Mittelrheintals.

Die Loreley Touristik GmbH der Verbandsgemeinde Loreley ist das touristische Sprachrohr und offizielle Repräsentantin einer der populärsten Regionen in Deutschland: nämlich der Loreley-Region mit dem sagenumwobenen Loreley-Felsen, gelegen inmitten des Oberen Mittelrheintals, das 2002 in Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen wurde. Die Gesellschaft mit Sitz in Bornich betreut, vertritt, koordiniert und vermarktet die Interessen ihrer rund 160 Mitglieder – Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel, Kultur und Kulturschaffende – aus dem Raum zwischen Kaub im Süden und Braubach im Norden mit 22 Gemeinden und Städten. Der rund 30 Kilometer lange Abschnitt des Rheins gilt als der mit Abstand schönste und romantischste. Thematische Schwerpunkte sind natürlich auch der berühmte Mittelrhein-Wein, die zahllosen Erholungsmöglichkeiten, Wander- und Radwege sowie die vielen Veranstaltungen – beispielsweise „Rhein in Flammen“. Die Loreley Touristik GmbH organisiert aber auch eigene Events, bietet Workshops mit regionalen Künstlern an oder initiiert alljährlich die Wahl einer echten „Loreley“.

