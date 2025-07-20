Vom manuellen Chaos zur agentischen KI: KMUAUTOMATION

Was agentische Ki genau ist und wie es kleineren Unternehmen, speziell für die kleineren B2B-Firmen und Dienstleister, die Profitabilität erhöhen kann.

Friedrichshafen, März 2026 – Während Großkonzerne längst von autonomen digitalen Mitarbeitern und automatisierten Prozessen profitieren, stehen viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) noch vor der Herausforderung, diesen entscheidenden Schritt zu vollziehen. Das Unternehmen KMUAUTOMATION schließt diese Lücke. Unter der Leitung von Gründer Ali Ronni Igret befähigt der Dienstleister den Mittelstand mit maßgeschneiderten Lösungen, die bewährte No-Code-Technologien mit modernster „Agentic AI“ (agentischer KI) verbinden. Abgesichert wird dieses Versprechen durch eine in der Branche einzigartige 100-Prozent-ROI-Garantie.

Der Mittelstand unter Zugzwang Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Aktuellen Erhebungen zufolge operieren noch immer rund 82 Prozent der kleinen und mittleren Betriebe mit vorwiegend manuellen Abläufen. Gleichzeitig planen 70 Prozent der Unternehmen, intelligente Automatisierung einzuführen. Der Wettbewerbsdruck ist real, denn Unternehmen mit automatisierten Kernprozessen erwirtschaften im Schnitt 15 bis 30 Prozent höhere Betriebsgewinne.

„KI-Automatisierung ist heute noch ein Wettbewerbsvorsprung, im kommenden Jahr bereits eine Notwendigkeit“, erklärt Ali Ronni Igret, Gründer von KMUAUTOMATION. „Wir glauben, dass wir die Welt um uns herum stärken können, indem wir Unternehmen durch smarte und einfache Systeme befähigen.“

Der Paradigmenwechsel: Workflows als Hände, KI als Gehirn Während die Basis vieler Automatisierungen bisher aus starrer Wenn-Dann-Logik bestand, läutet KMUAUTOMATION nun die nächste Entwicklungsstufe ein. Durch die Integration von agentischer KI – angetrieben durch Systeme wie _Claude Code_ von Anthropic – verschmelzen Ausführung und intelligente Entscheidungsfindung.

Wie das Unternehmen verdeutlicht, ergänzen sich die Systeme perfekt: No-Code-Plattformen wie Make.com fungieren als die „Hände“ der Automatisierung (zuverlässig und deterministisch für Datentransfers), während KI-Agenten das „Gehirn“ bilden. Dank moderner Anbindungen wie dem Model Context Protocol (MCP) greifen diese autonomen Agenten auf CRM-Systeme oder Wissensdatenbanken zu, analysieren den Kontext und treffen eigenständig komplexe Entscheidungen. Bereits heute setzen deutsche Firmen durchschnittlich 10 solcher KI-Agenten ein – eine Zahl, die bis 2027 voraussichtlich um 80 Prozent steigen wird.

Messbare Erfolge und 100-Prozent-ROI-Garantie als Alleinstellungsmerkmal Dass dieser Ansatz funktioniert, belegen zahlreiche Referenzen. Die E-Commerce-Agentur TMDD konnte durch die Zusammenarbeit mit KMUAUTOMATION 22 Prozent mehr Zeit im Marketing gewinnen und 10 Prozent mehr Leads generieren. Ein weiterer Kunde berichtet von einem um 60 Prozent schnelleren Kunden-Onboarding. Im Bereich der Content-Automatisierung erzielte ein Blog-Projekt 90 Prozent weniger Zeitaufwand pro Beitrag sowie 40 qualifizierte Anfragen monatlich.

Auch die neuen KI-Szenarien liefern beeindruckende Hebel für B2B-Dienstleister: Die automatisierte, kontextbewusste Angebotserstellung senkt den Zeitaufwand von 45 auf nur 5 Minuten (87 % Zeitersparnis), während intelligente Support-Agenten bis zu 40 Prozent der Kundenanfragen vollautomatisch und präzise lösen können.

Was KMUAUTOMATION von anderen Anbietern abhebt, ist die einzigartige Garantie: Das Unternehmen sichert seinen Kunden vertraglich zu, dass sich die Investition innerhalb von 12 Monaten amortisiert. Die durchschnittlichen Ergebnisse der Kundenprojekte sprechen für sich:

Gewinnsteigerung: Bis zu 22 %

Zeitgewinn für Kerngeschäft: Bis zu 35 %

Fehlerreduzierung: Bis zu 90 %

Amortisationsdauer: 6 bis 18 Monate

KMUAUTOMATION ist auf die Entwicklung zugänglicher Automatisierungslösungen für kleine und mittlere Unternehmen spezialisiert. Mittels No-Code- und Low-Code-Technologien sowie modernster agentischer KI befähigt das Unternehmen KMUs, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit dauerhaft zu stärken. Der Ansatz fußt auf einer strukturierten Prozess-ROI-Analyse, einem Quick-Win-Ansatz für schnelle Ergebnisse und konsequenter Mitarbeiterorientierung.

Pressekontakt:

Ali Igret

Herr Ali Igret

Hagenschießstraße 1

75175 Pforzheim

fon ..: +491636631999

email : kontakt@kmuautomation.de

