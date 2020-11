von Caprivi GmbH Fachpersonal: verantwortungsvoller Wegbegleiter ins Berufsleben

Wertvolle Berufserfahrung für Arbeitnehmer, qualifiziertes Personal für Unternehmen: Die Arbeitnehmerüberlassung der von Caprivi GmbH Fachpersonal eröffnet neue Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Wer auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich sein will, braucht ein gewisses Maß an Flexibilität. Genau diese ermöglicht der Personaldienstleister von Caprivi GmbH Fachpersonal sowohl Unternehmen als auch Bewerbern mit der Arbeitnehmerüberlassung. Diese eröffnet nicht nur Angestellten berufliche Perspektiven oder einen kompletten Neueinstieg, sondern ermöglicht auch Firmen bewegliche Personalstrukturen. Das wiederum macht es Unternehmen leicht, auf saisonale Schwankungen und steigende Auftragszahlen zu reagieren. Mit Sachverstand und Marktkenntnis schafft der Personaldienstleister ideale Verbindungen zwischen Unternehmen und qualifiziertem Personal in den Bereichen Handwerk und Pflege.

Zeitarbeit: Karrieresprungbrett für Bewerber

Ob Neu-, Quereinsteiger oder direkt nach der Ausbildung bzw. dem Studium: Die Zeitarbeit ermöglicht es Arbeitssuchenden mit unterschiedlichem Hintergrund, Fuß auf dem Arbeitsmarkt zu fassen und neue berufliche Wege einzuschlagen. Ein Personaldienstleister hat Zugang zu einem exklusiven Stellenpool und verschafft Arbeitssuchenden Einsätze bei unterschiedlichen Arbeitgebern. Damit zeigen Arbeitnehmer, dass sie flexibel, lernbereit und interessant für unterschiedliche Firmen sind.

Außerdem sind Mitarbeiter in Zeitarbeit rechtlich umfassend abgesichert und haben beispielsweise ebenso einen Urlaubsanspruch oder ein Recht auf Lohnfortzahlung wie Festangestellte. Auch der bundesweite Kündigungsschutz gilt in Zeitarbeitsunternehmen. Hinzu kommt eine faire Bezahlung, da auch Zeitarbeitnehmer an Tarifverträge gebunden sind.

Vorteile für Unternehmen

Auch Unternehmen profitieren von der Arbeitnehmerüberlassung, die ihnen höchste Flexibilität in der Personalplanung ermöglicht. Unvorhergesehene Ereignisse, die normalerweise den Arbeitsalltag gefährden würden, können durch zeitweise eingesetzte Mitarbeiter aufgefangen werden. Gerade im Pflegebereich kann so das Bestandspersonal durch gut ausgebildete und erfahrene Fachkräfte entlastet werden. Die Zeitarbeitsfirma prüft vorab potenzielle Mitarbeiter gründlich, um die passende Fachkraft aus dem Pool an Mitarbeitern zu finden. Für Unternehmen bedeutet das: größtmöglicher Erfolg und Zeitersparnis bei minimalem Einsatz!

Den erstklassigen Service eines Personaldienstleisters nutzen

Die von Caprivi GmbH Fachpersonal hat ihren Hauptsitz in der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart, einer der wirtschaftsstärksten Regionen im gesamten Bundesgebiet. Das macht die Stadt sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer zu einem attraktiven Standort. Eine gewinnbringende Verbindung zwischen beiden zu schaffen, ist seit über 15 Jahren die Kernkompetenz des Personalvermittlers. Der Service richtet sich speziell an die Branchen Handwerk und Pflege, in denen das Unternehmen bereits über 400 qualifizierte Fachkräfte an passende Firmen vermittelt hat.

