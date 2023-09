Von der Entrümpelung bis zur Objektbetreuung: AS Bärenstark erleichert das Leben seiner Kunden rund um München

Ob Entrümpelung, Möbelmontage, Hausmeisterservice oder Objektbetreuung: AS Bärenstark erleichert das Leben seiner Kunden in München und Umgebung. Schnell und zuverlässig setzen die Profis Projekte um.

Bärenstarke Arbeiten für München und Umgebung liefert AS Bärenstark, der Handwerks- und Gebäudeservice aus Haar. Die Dienstleistungen des erfahrenen Unternehmens sind vielfältig: Entrümpelung, Möbelmontage, Haushalts- und Büroauflösungen, Möbeltransporte, Hausmeisterservice, Objektbetreuung und Entsorgung zählen zum Angebot. Ein qualifiziertes, freundliches Team garantiert die gründliche Umsetzung aller Projekte. Dabei spielt es keine Rolle, wie groß oder klein ein Auftrag ist. Jedes Projekt wird vertrauensvoll angenommen als wäre es das eigene. AS Bärenstark setzt alles daran, das Leben seiner Kunden zu erleichtern. Als verlässlicher Ansprechpartner für Privat und Gewerbe kümmern sich die bärenstarken Profis um alle Arbeiten rund um die professionelle Entrümpelung von Haus, Wohnung, Keller oder gewerblicher Hallen, den Transport und die Möbelmontage jeglicher Möbelstücke, alle Dienstleistungen einer Haushalts- oder Büroauflösung, die Instandhaltung von Immobilien, die fachgerechte, umweltbewusste Entsorgung oder die Überwachung von Objekten. Die Arbeiten stimmt AS Bärenstark auf die individuellen Wünsche seiner Kunden ab und setzt diese schnell, leise und zuverlässig um. Wer von der bärenstarken Unterstützung und dem ausgezeichneten Service profitieren will, findet auf der Homepage, neben ausführlichen Informationen, schnell alle Kontaktmöglichkeiten, um einen Termin zu vereinbaren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AS Bärenstark Entrümpelung & Möbelmontage

Herr Abdullah Al-Saygh

Hans-Stießberger-Straße 1

85540 Haar

Deutschland

fon ..: 089/20245769

web ..: http://www.as-baerenstark.de

email : kontakt@as-baerenstark.de

AS Bärenstark ist ein Handwerks- und Gebäudeservice

für München und Umgebung, das vielfältige Dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen aus Haar setzt kleine und große Projekte schnell, zuverlässig und gründlich um.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Kathrin Wilbert

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

