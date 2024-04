Von der schweren psychisch-körperlichen Erkrankung PTBS Gesundeter startet jetzt als Coach durch

München: Matthias Rothe, 41, ist Ende März 2024 von der schweren psychosomatischen Erkrankung Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) gesundet und bietet jetzt Hilfe und Unterstützung als Coach an.

Matthias Rothe, 1982 in Karl-Marx-Stadt, DDR, geboren und seit 2006 in seiner Wahlheimat München lebend, ist nach Einschätzung seiner Ärzte und Therapeuten und eigenem Erleben Ende März 2024 vollständig von Posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS), einer schweren psychisch-körperlichen (d.h. psychosomatischen) Erkrankung, gesundet.

Dieses Wunder hat er sich selbst durch die von ihm entwickelte und jahrelang praktisch erprobte Methode des „Emotional Surfing“ ermöglicht. Dabei haben insbesondere die achtsame Wahrnehmung und Verarbeitung von Wut, Angst und Trauer bis hin zum friedvollen Loslassen dieser Emotionen und das aktive Vergeben gegenüber den und das Bestreben nach Versöhnung mit den Menschen, durch die er teilweise schwer traumatisiert wurde, eine große Rolle gespielt.

Durch die Methode des „Emotional Surfing“, bei der die in Wellen kommenden schwierigen Emotionen wahrgenommen, zugelassen, angenommen, in aller Breite und Tiefe gefühlt und dann auch losgelassen werden, erlebt er nun große Freude, Selbstliebe und Verbundenheit mit sich selbst und anderen Menschen, Dankbarkeit für die kleinen und großen Dinge, die sein Leben bereichern und auch für alle schwierigen Momente, durch die er in seinem Leben gehen durfte, sowie tiefen inneren Frieden und einladende Kreativität.

Um zum psychischen und körperlichen Wohlbefinden möglichst vieler Menschen beizutragen und ihnen den Weg zu mehr Freude, Liebe, Dankbarkeit, innerem Frieden und Kreativität zu zeigen und sie auf diesem Weg zu begleiten, möchte er die „Emotional Surfing“-Methode nun als Autor, Speaker und Lebens- und Business Coach nun mit ihnen teilen.

https://learnby.me

https://emotional-surfing.de

Matthias Rothe ist geschieden und hat 3 Kinder, die er über alles liebt. Er wohnt in München und arbeitet als Schriftsteller und Autor, Lebens- und Businesscoach, sowie Speaker und Prediger.

Er hat Informatik studiert und studiert aktuell einen MBA General Management und Wirtschaftspsychologie. Außerdem hat er sich in den letzten 10 Jahren umfangreiches psychologisches Know-How in Theorie und praktischer Anwendung angeeignet.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf meine Homepage (https://learnby.me) auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

