Therapieresistent- Abgestempelt als „psychisch un- therapierbar“? Dann kennst du die DantseLogik noch nicht.

Besiege deine Depression, beseitige deine Probleme und erreiche deine Ziele mit dem Wissenslehrer (Erfolgscoach) Dantse Dantse

Du hast alles versucht? Kein Therapeut, kein Arzt, kein Medikament konnte dir wirklich helfen? Alle Möglichkeiten sind ausgeschöpft? Du bist dabei zu kapitulieren; du leidest und bist ratlos? Du erlebst immer nur kurze Hochphasen vor dem nächsten niederschmetternden Tief?

Die Psychotherapie bringt nicht den erhofften Erfolg, der Psychologe weiß keinen Rat mehr, die Pharmakotherapie ist gescheitert. Folge; der Klient wird von einem Therapeuten zum nächsten geschoben. Selbst mit Kindern und Jugendlichen verfährt man oft so und schnell drückt man Menschen den Stempel auf: „Therapieresistent“.

Welch deprimierende Aussage es doch ist, dass man da nichts mehr machen kann- abgestempelt als „un- therapierbar“. Für den Betroffenen und das Umfeld ein Fiasko. Man fühlt sich hilflos und alleingelassen. Therapeuten sind frustriert.

Je älter Menschen werden, desto anspruchsvoller wird es, adäquat und nachhaltig bei psychischen Störungen zu helfen. Blockierende Verhaltensmuster, Fehlprägungen, Blockaden, Traumata sitzen fest. Die Ursachen liegen dafür meist in der Kindheit. Es fehlen Werte und Perspektiven, um dem Leben einen Sinn zu geben und mit Freude und Zuversicht zu füllen; es fehlen Antworten und Lösungen, die langfristig Erfolg versprechen. Das macht Angst und ohnmächtig.

Wo liegt der Fehler?

Handelt es sich um Fehldiagnosen; um Komorbidität, um eine inadäquate Behandlung, an der therapeutischen Beziehung oder am Fehlverhalten des Patienten? Es gibt verschiedenste Erklärungsversuche und die Ursachenabklärung kann daher einer Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen gleichen…

Es gibt einen Lichtblick, einen Ausweg mit einer einzigartigen Coachingmethode, vielmehr einer Wissens- und Wertelehre, die sich zu einer der wirksamsten und erfolgreichsten Lösungstechnik entwickelt hat; die DantseLogik.

Dantse Dantse, der Bestsellerautor-Autor, Wissenslehrer (Erfolgscoach) und Gründer der DantseLogik kann auch deine Probleme lösen- und erscheinen sie dir noch so komplex und kompliziert- hier wirst du geholfen. Besiege deine Depression, beseitige deine Probleme und erreiche deine Ziele

Seine DantseLogik Technik, mit der er mit herausragenden Ergebnissen Menschen in allen Bereichen hilft, umfasst das erfolgreichste Persönlichkeits- Coaching Deutschlands. Selbst erfahrene Psychologen holen sich bei ihm Rat und sein Wissen.

Mit Dantse Dantse haben Menschen die Chance, sich, ihre Individualität und das Leben ganzheitlich völlig neu zu erfinden. Positive Veränderungen und Ergebnisse sind garantiert durch afrikanisch inspirierte Tipps, Techniken und einer ganzheitlichen Lösungsfindung, die du so (noch) nicht kanntest.

Die DantseLogik- Lehre ist ein Gewinn für jeden, der sein Leben besser verstehen und ändern möchte, den Alltag mit Werten meistern möchte und sein Persönlichkeitsprofil formen und fordern will, egal was vorher auch passiert ist.

Wo andere therapieren, findet Dantse Dantse den Fehler, repariert, beseitigt und löst.

DAFÜR STEHT DANTSE DANTSE MIT SEINEM GUTEN RUF

SEIN NAME IST PROGRAMM

https://mycoacher.jimdofree.com/depressionen-besiegen/

Achtung: Dantse verändert dich, deine Persönlichkeit und dein Leben

DantseLogik- eine Wissenslehre, die Leben ganzheitlich ändert

Dantse Dantse

Wissenslehrer, Bestsellerautor, Unternehmer,

Gründer der DantseLogik

Email: mycoacher@yahoo.de

Tel.: 06151.4297421 Mobil:0175.9735735

Coaching: https://mycoacher.jimdofree.com/

Autor: https://dantse-dantse.com

Verlag: https://indayi.de

