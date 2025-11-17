Von robotergestützter Neurochirurgie bis zur Krebsdiagnostik: Taiwan setzt auf KI in der Medizin

Auf der MEDICA 2025 zeigen taiwanesische Unternehmen modernste Lösungen für Präzisionsmedizin, intelligente Chirurgie und digitale Gesundheitsversorgung

Düsseldorf, 17. November 2025 – Taiwan unterstreicht auf der laufenden MEDICA, einer der größten medizinischen Fachmessen weltweit, seine starke Position in der globalen Medizintechnik. Als eines der ausstellerstärksten Länder präsentiert sich Taiwan auch in diesem Jahr mit Innovationskraft und industrieller Breite. Mehr als 250 taiwanesische Unternehmen zeigen vom 17. bis 20. November auf der Messe Düsseldorf modernste Lösungen für intelligente Diagnostik, Robotik und digitale Gesundheitsversorgung. Im Taiwan Excellence Pavilion (Halle 16, Stand B13) präsentieren 15 prämierte Unternehmen ein kuratiertes „Best of Taiwan“ mit 23 herausragenden Produkten, die unter den drei Themenfeldern „Smart Hospital“, „Efficient Clinic“ und „Home Care“ die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz und fortschrittliche Chirurgie, präzise Diagnostik und Point-of-Care-Technologien sowie vernetzte, sichere und präventive Gesundheitsversorgung im häuslichen Umfeld abbilden.

Der Taiwan Excellence Product Launch am ersten Messetag stieß auf starkes Medieninteresse und lockte mehr als 60 Vertreterinnen und Vertreter der internationalen Fachpresse und Medizintechnikbranche an. Unter dem Motto „Taiwan’s MedTech Revolution: AI, Precision, and Personalized Medicine“ bot die von der International Trade Administration of Taiwan (TITA) und dem Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) organisierte Presseveranstaltung exklusive Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Strategien der taiwanesischen MedTech-Industrie. „Da sich die weltweiten Gesundheitssysteme zunehmend in Richtung einer personalisierteren und nachhaltigeren Versorgung entwickeln, steht Taiwan als verlässlicher Partner bereit und bietet Präzision, Effizienz und menschenzentrierte Innovation, die zu einem gesünderen Leben von der Klinik bis ins eigene Zuhause beitragen,“ sagte Simon Wang, Präsident & CEO von TAITRA, in seiner Eröffnungsrede auf der Pressekonferenz.

Während des Product Launches stellten vier führende taiwanesische Unternehmen ihre neuesten Entwicklungen vor, die eindrucksvoll zeigten, wie Künstliche Intelligenz die Zukunft der modernen Medizin prägt. Medimaging Integrated Solution (MiiS) präsentierte KI-gestützte Telemedizin- und minimalinvasive Bildgebungslösungen, die die Diagnosesicherheit erhöhen, klinische Arbeitsabläufe optimieren und medizinisches Personal in die Lage versetzen, fundierte, datengestützte Entscheidungen zu treffen. EPED stellte mit RETINA ein hochpräzises optisches Navigationssystem für Echtzeit-Tracking in der Neuro-, HNO-, kraniofazialen und Oralchirurgie vor. Das System ermöglicht minimalinvasive Eingriffe mit höherer Sicherheit, geringeren Komplikationsraten und verbesserter chirurgischer Genauigkeit.

V5med präsentierte seine 4-in-1 V5 Lung AI, die Noduleerkennung, Koronarkalk-Scoring, COPD-Analyse und Lungenfibrose-Quantifizierung in einer Plattform vereint. Das System sorgt für schnellere und präzisere LDCT-Auswertungen, verbessert die Effizienz klinischer Arbeitsabläufe und zählt zu den wenigen asiatischen KI-Systemen mit US-amerikanischer FDA-Zulassung. SHENNONA stellte das Open Shoulder Wheel vor – ein intelligentes Rehabilitationsgerät mit präziser Magnetsteuerung und IoT-Anbindung, das Trainingswiderstände und Bewegungsdaten in Echtzeit per App überwacht und so eine sichere, effiziente und technologisch fortschrittliche Schulterrehabilitation ermöglicht.

Fachbesucherinnen und Fachbesucher können die gezeigten Innovationen aus Taiwan bis 20. November täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr (am 20. November bis 16:00 Uhr) im Taiwan Excellence Pavillon, Halle 16, Stand B13, erleben.

Weitere Informationen zu allen prämierten Produkten, die auf der MEDICA ausgestellt werden, finden Sie unter www.twexcellence-medica.com.

Interview mit Simon Wang, Präsident & CEO von TAITRA

Ein vertiefendes Interview mit Simon Wang, in dem er auf verschiedene Themen rund um Innovation, Handel und internationale Zusammenarbeit eingeht, steht auf Anfrage in schriftlicher Form oder als unbranded Videomaterial zur Verfügung, das redaktionell genutzt und für den Sendeeinsatz aufbereitet werden kann.

