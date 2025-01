Von Stil bis Skyline: Wie sich die Immobilienpreise in München Bogenhausen entwickeln

Deutlich weniger Angebote, aber nur moderater Preisanstieg

Bogenhausen im nordöstlichen München erstreckt sich von der Begrenzung zur Innenstadt bis zur äußeren Stadtgrenze. Hier findet man vielfältige Wohnlagen, vom Durchschnitt bis Toplagen, an den Übergängen zu Schwabing und Lehel sogar die besten und teuersten Münchens. Bekannt ist Bogenhausen durch die Prinzregentenstraße und exklusive Villen. Schaut man in den nordöstlichen Teil, variiert das Bild etwas: Hier findet man eher moderne Büro- und Wohngebäude, Hochhäuser, größere Wohnsiedlungen. In den angegliederten Stadtteilen Oberföhring, Johanneskirchen, Englschalking, Denning und Daglfing herrschen neben eingen Wohnsiedlungen eher Reihen- und Einfamilienhäuser vor.

Immobilienpreise Bogenhausen, (statistische Mittelwerte, Angebotspreise 2024/25):

Die Angebotszahlen für Immobilien in München Bogenhausen hielten sich im Haussegment in etwa auf Vorjahresniveau, im Wohnungssegment gingen die Angebote um rund ein Viertel zurück, vor allem im Bestandssegment. Über die Jahre ist aber insgesamt ein deutlicher Rückgang der am Markt angebotenen Objekte feststellbar. Vor fünf Jahren noch gab es im gleichen Zeitraum noch mehr als doppelt so viele Angebote für Häuser und fast dreimal so viele Angebote für Eigentumswohnungen auf dem Markt. In den vergangenen 12 Monaten nun wurden auf dem Immobilienmarkt Bogenhausen Offerten für insgesamt 66 Haus- und 389 Wohnungsangebote registriert. Das gesamte Kaufpreisvolumen im Haus- und Wohnungssegment erreichte übers Jahr zusammengenommen einen Wert von etwa 620 Millionen EUR (gegenüber 1,3 Milliarden vor fünf Jahren). Die Angebotspreise sind im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt etwas angestiegen, im Bereich Bestandswohnung zum Beispiel um rund 5 %.

Wie verhielten sich die Preise in Bogenhausen objektspezifisch?

Häuser:

Bei Bestands-Einfamilienhäusern werden Quadratmeterpreise von durchschnittlich 12.000 EUR pro m² verlangt; hochpreisige Villen lagen im Schnitt sogar bei rund 30.000 EUR pro m². Ein durchschnittliches 200 m² Einfamilienhaus lag damit preislich bei rund 2,4 Mio. EUR. Villen mit Preisangaben bewegten sich bei 350 bis 600 m² im Bereich 9 – 17 Mio. EUR, Einzelobjekte im Bereich 800 – 1.000 m² waren im Angebot, jedoch preislich nicht erfasst.

Wohnungen:

Die Wohnungspreise bewegten sich bei Bestandsobjekten bei durchschnittlich rund 11.000 EUR pro m², im Neubaubereich bei rund 13.000 EUR pro m². Als Anhaltspunkt: Eine durchschnittliche Bestands-Eigentumswohnung mit 80 m² kam den vorliegenden Angeboten zufolge auf rund 660.000 EUR Kaufpreis, eine Neubauwohnung gleicher Größe erreichte durchschnittlich 950.000 EUR. Größere Wohnungen ab 100 m² begannen bei etwa 1 Mio. EUR, bei 200 m² und mehr lagen die Preise dann schon zwischen 2 u. 6 Mio. EUR und reichten im Höchstfall bis 9,8 Mio. EUR für ein ca. 360 m² Penthouse.

Grundstücke:

Bei den Preisen für Baugrundstücke liegt, hauptsächlich abhängig von der Lage, eine sehr große Variationsbreite vor. Die Preise beginnen bei 1.000 EUR pro m² und reichen gebietsweise über 10.000 EUR pro m² hinaus. Der Durchschnitt liegt bei etwa 4.900 EUR pro m².

„Bogenhausen gilt natürlich als Top-Adresse in München und hat sozusagen den ,Nobel-Touch‘. Aber unabhängig vom Image ist es einfach eine wunderbare Wohnlage.“, meint Rainer Fischer, Immobilienmakler für Bogenhausen und Inhaber der Firma Fischer Immobilien aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.

Quellen: muenchen.de, wikipedia.de, Statistik der IMV Marktdaten GmbH. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung durch einen Sachverständigen oder Makler für München Bogenhausen. Auch handelt es sich hierbei um Durchschnittswerte, die nur bedingt für eine individuelle Kalkulation herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rainer Fischer Immobilien

Herr Rainer Fischer

Nymphenburger Straße 47

80335 München

Deutschland

fon ..: 089-131320

web ..: https://www.fischer-immobilien-muenchen.de

email : rainer@immobilienfischer.de

Das Münchner Maklerbüro startete im August 1994 mit dem Immobilienverkauf. Seit 2017 ist es in der Nymphenburgerstraße in der Maxvorstadt ansässig und auf die Vermarktung von Wohnimmobilien im Großraum München spezialisiert. Seit Bestehen wurden über 1.200 Häuser, Eigentumswohnungen und Grundstücke an solvente Käufer vermittelt. Der Münchner Immobilienmakler arbeitet unter anderem mit externen Finanzierungsberatern zusammen, präsentiert alle Angebote auf mehreren verschiedenen Internetplattformen und geht auch mal neue Wege in der Vermarktung von Immobilien. Telefonische Erreichbarkeit ist 7 Tage die Woche sichergestellt. Ansprechpartner für Immobilienverkäufer ist Herr Rainer Fischer.

