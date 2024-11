Toplage München Maxvorstadt – Immobilienreport 2024

Wieder rund 8 % Preisanstieg

Die Maxvorstadt ist das klassizistische Zentrum Münchens. Prachtstraßen wie die Ludwigstraße oder die Brienner Straße, auch der Odeons-, Wittelsbacher-, Karolinen- und der Königsplatz mit ihren herausragenden Gebäuden sind Teil der Maxvorstadt. Sie steht wie kein anderer Münchener Stadtteil für Kunst, Kultur und Bildung – als Münchens Museums-Viertel, Kunstzentrum und wissenschaftlicher Standort mit drei Hochschulen und der Staatsbibliothek. Was Wohnimmobilien angeht, spielt die Maxvorstadt natürlich mit in der oberen Liga. Nach dem eher schwierigen Jahr 2023 zeigen sich zudem wieder deutlich steigende Preise.

Objekte und Immobilienpreise in der Maxvorstadt:

Häuser in der Maxvorstadt:

Die Angebote für Hausverkäufe in München Maxvorstadt liegen seit Anfang 2024 bei insgesamt 47 Offerten. In der Hauptsache konzentrieren sich die Angebote auf Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser aus dem Bestand. Doppelhaushälften oder Reihenhäuser waren in den diesjährigen Angeboten bislang nicht vertreten. Im Wohnflächenbereich bis 500 m² begannen die Preise mit einigen Objekten schon ab 600.000 EUR, wobei hier teils starker Renovierungsaufwand gegeben war. Im Regelfall war bei 200 m² eher mit Preisen zwischen 1,8 und 3,5 Mio EUR zu rechnen. Im Segment Mehrfamilienhaus ab 600 m² bis 1.400 m² bewegten sich die Preise dann eher im Bereich 7 – 14 Mio. EUR, im Einzelfall auch bis 24 Mio. EUR.

Wohnungen in der Maxvorstadt:

Die Wohnungsangebote der für dieses Jahr setzen sich bislang aus 475 Angeboten für Wohnungen aus dem Bestand und 52 Angeboten für neu gebaute Wohnungen mit Baujahr ab 2023 zusammen. Unter den neu gebauten Wohnungen finden sich anteilig kaum Objekte unter 15.000 EUR Quadratmeterpreis, der Durchschnitt liegt bei ca. 24.300 EUR pro m², eine solche Wohnung ist statistisch gesehen 125 m² groß und kostet ca. 3,05 Mio. EUR. Für gebrauchte Wohnungen liegt der Quadratmeterpreis bei durchschnittlich ca. 13.000 EUR pro m². Den tatsächlichen Angeboten zufolge liegt eine 30 m² Wohnung in der Maxvorstand preislich im Schnitt bei ca. 330.000 EUR, eine 50 m² Wohnung bei ca. 550.000 EUR, eine 80 m² Wohnung bei ca. 900.000 EUR, ein 120 m² Wohnung bei ca. 2,25 Mio. EUR. Höchstpreise zwischen 6,5 und 8,5 Mio. EUR finden sich bei großen Luxuswohnungen im Bereich 250 bis 400 m² Wohnfläche. Insgesamt liegen die Immobilienpreise in München Maxvorstadt damit wieder etwas 8 % über Vorjahresniveau.

„Die Maxvorstadt stellt für viele eine traumhafte Lage dar, was Wohnen in der Stadt betrifft. Die Preise erreichen ein ein gutes Niveau und ein guter Münchner Makler kann nun für Eigentümer einen hohen Verkaufspreis erreichen.“, so Rainer Fischer, Immobilienmakler für München Maxvorstadt und Inhaber der Firma Fischer Immobilien aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.

Quellen: muenchen.de, wikipedia, IMV-Marktdaten Statistik. Die Angaben ersetzen keine qualifizierte Wertermittlung durch einen Sachverständigen oder Immobilienmakler für München Maxvorstadt. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben.

