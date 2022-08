Vorbereitung auf das Medizinstudium: Online-Infoveranstaltung am 26. August 2022

Es gibt verschiedene Optionen, gut vorbreitet ins Medizinstudium zu starten, so das Vorsemester Medizin, Intensivkurse Physik & Chemie. Am 26.8.2022 informiert das IFBM in einer Online-Veranstaltung.

Medizinisches Vorsemester, Intensivkurse Chemie oder Physik und TMS-Vorbereitung – das sind Optionen, gut vorbereitet in das Medizinstudium zu starten. Bereits seit 25 Jahren ermöglicht das Institut für Medizin und Biologie (IFBM) am RBZ Rheinisches Bildungszentrum Köln künftigen Medizin-Studierenden ihre naturwissenschaftlichen Kenntnisse zu festigen. Am Freitag, 26.8.2022 um 14 Uhr lädt das IFBM zur Online-Informationsveranstaltung ein. Dann stellt die Institutsleitung die verschiedenen Vorbereitungskurse für ein Studium der Medizin vor und beantwortet Fragen. Das Vorsemester Medizin (vier Monate) kann in Präsenz am Campus Köln oder als Live-Online-Kurs belegt werden. Die Intensiv-Kurse Chemie und Physik dienen ebenfalls der Studienvorbereitung auf ein Medizinstudium. Diese dauern jeweils einen Monat. Eine Anmeldung zur Online-Veranstaltung ist über das Formular auf https://ifbm-koeln.de/kontakt/ erforderlich.

Vorsemester Medizin: Studienvorbereitung in Präsenz oder im Online-Kurs

Im Vorsemester Medizin werden die grundlegenden naturwissenschaftlichen und medizinischen Kenntnisse vermittelt. Durch die intensive Vorbereitung auf die naturwissenschaftlichen Anforderungen im Studium legen angehende Medizinstudierende den Grundstein für die vorklinischen Semester. Sie gewinnen Sicherheit, vertiefen Kenntnisse oder schließen mögliche Wissenslücken. Damit erleichtern sie sich den Start in ein Studium der Medizin. Zudem verschaffen sie sich Vorteile für die Bewerbungsverfahren, beispielsweise für den naturwissenschaftlichen Teil der Studieneignungstests. Andere nutzen das Vorsemester Medizin, um eventuelle Wartezeiten mit Wissenserweiterung zu überbrücken.

Das nächste Vorsemester Medizin in Präsenz am „Rheinischen“ Campus in Köln-Ehrenfeld beginnt am 2. November 2022. Der viermonatige Präsenzkurs beinhaltet auch Praktikumsteile in den Fächern Biomedizin, Histologie und EDV. Das ebenfalls viermonatige Vorsemester Medizin Online beginnt am 3. November 2022. Es vermittelt die gleichen Inhalte im digitalen Live-Unterricht. Das Online-Vorsemester Medizin bietet den Vorteil einer ortsunabhängigen Teilnahme, beinhaltet jedoch keinen praktischen Teil.

Einmonatiger Intensivkurs Chemie oder Physik für das Medizinstudium

Medizinstudierende empfinden oft die Fächer Chemie und Physik als schwierig. Zudem sind in beiden Fächern die Vorkenntnisse der Abiturient*innen sehr unterschiedlich. Wer sich gezielt Kenntnisse in den Fächern Physik oder Chemie aneignen möchten, kann am IFBM einen intensiven Vorkurs besuchen. In diesen Kursen werden die Grundlagen in den beiden Fächer in einem einmonatigen Online- oder Präsenz-Intensivkurs vermittelt. Dadurch können etwaige Defizite aus der Schulzeit gezielt ausgeglichen werden. So erlernen Teilnehmende in einem Monat, was sie beim Studienstart für ein Medizinstudium in Physik und Chemie benötigen. Dabei setzt das IFBM keine besonderen Vorkenntnisse voraus. Die Kurse beginnen bei den „Basics“ und steigern das Niveau.

Die Intensivkurse starten mehrmals im Jahr und dauern einen Monat, so beispielsweise der Intensivkurs Physik (Präsenz) ab 1.9.2022 und Intensivkurs Chemie (Online) ab 1.10.2022.

TMS – Vorbereitungskurs

Das IFBM bietet ebenfalls einen TMS-Kurs zur effizienten Vorbereitung auf den „Test für Medizinische Studiengänge“ an. In diesem Jahr findet der siebentägige Kurs vom 25. November bis 10. Dezember 2022 statt. Der TMS-Kurs steigert die Chancen im Auswahlverfahren der Hochschulen.

Alle Kurse am IFBM sind kostenpflichtig. Weitere Informationen über das Vorsemester Medizin, die Intensivkurse und den TMS-Kurs gibt es auf https://www.ifbm-koeln.de

Weitere Informationen über das Vorsemester Medizin, die Intensivkurse und den TMS-Kurs gibt es auf https://www.ifbm-koeln.de

