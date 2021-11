Kann ich die MPU-Vorbereitung online absolvieren?

MPU Vorbereitung online besser als vor Ort?

MPU steht für Medizinisch-Psychologische Untersuchung.

Es gibt mehrere Gründe, weshalb diese angeordnet werden kann, zum Beispiel eine Trunkenheitsfahrt oder zu viele Punkte in Flensburg. Egal, weshalb eine MPU angeordnet wurde, Betroffene sollten sich gut vorbereiten. Eine Möglichkeit ist, die MPU-Vorbereitung online abzuschließen.

Warum gibt es die MPU?

Wer mehr als sieben Punkte in Flensburg hat und seine Fahrerlaubnis zurückhaben möchte, muss damit rechnen, dass für ihn eine MPU angeordnet wird. Ein anderer Grund für eine MPU kann eine Trunkenheitsfahrt sein. Je nach Bundesland droht dem Fahrer ab einem Wert von 1,2 oder 1,6 Promille eine Alkohol-MPU. Die MPU wird zudem angeordnet, wenn jemand unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren ist. Aber auch wer durch besonders riskantes oder aggressives Fahrverhalten auffällt, kann von der Fahrerlaubnisbehörde zu einer Medizinisch-Psychologischen Untersuchung geladen werden. Dies gilt ebenfalls, wenn die Fahreignung aufgrund entsprechender Einträge im Strafregister in Zweifel gezogen wird.

Die MPU dient aus Sicht der Behörden also dazu, die allgemeine Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Wer bereit ist, sein Verhalten zu ändern, und dies auch so umsetzt, erhält wiederum die Möglichkeit, seinen Führerschein wiederzubekommen. Es hängt von der Medizinisch-Psychologischen Untersuchung also viel ab. Umso wichtiger ist eine gute Vorbereitung auf die MPU: ob online oder als Präsenzveranstaltung.

MPU-Vorbereitung online

Wie kann man sich am besten auf eine MPU vorbereiten?

Das Institut für MPU ist eine gefragte Anlaufstelle, wenn es um die Vorbereitung auf die Medizinisch-Psychologische Untersuchung geht. Die meisten entscheiden sich dabei für die MPU-Vorbereitung online. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass die Mobilität der Teilnehmenden ohne Führerschein eingeschränkt ist und sie nicht so einfach zu einer MPU-Beratungsstelle fahren können. Darüber hinaus dauert die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in der Regel länger als mit dem Pkw und ist mit zusätzlichen Kosten verbunden.

Dies sind die Vorteile der Online-MPU-Vorbereitung im Überblick:

– Flexibilität: Man kann sich über das Internet ortsunabhängig vorbereiten und erhält dabei Unterstützung von einem Verkehrstherapeuten

– Fahrtwege entfallen, das senkt den Zeit- und Kostenaufwand

– Keine besonderen Anforderungen: Eine Internetverbindung und ein beliebiges Gerät, wie beispielsweise ein PC, Tablet oder Smartphone, reichen für die Teilnahme aus.

Das Institut für MPU ermöglicht eine umfassende MPU-Vorbereitung online

Ob normale MPU-Vorbereitung oder online: Das Institut für MPU bietet für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer eine individuelle Beratung. Dies hat zum einen den Grund, dass sich die Medizinisch-Psychologischen Untersuchungen je nach Anlass in einigen Details unterscheiden. Zum anderen steht für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Allgemeinen viel auf dem Spiel, sollte der Verlust des Führerscheins von Dauer sein. In einigen Fällen ist nicht nur die Mobilität im Alltag eingeschränkt, sondern auch die finanzielle Existenz bedroht, zum Beispiel für Berufskraftfahrer oder Arbeitnehmer, die täglich in eine andere Stadt pendeln müssen. Daher sind viele, die an einem MPU-Vorbereitungskurs teilnehmen, von Ängsten geplagt: Sie befürchten, dass das Gutachten negativ ausfällt und der Führerschein einbehalten wird. Die Verkehrstherapeuten können durch eine Eins-zu-eins-Beratung in der Online-MPU-Vorbereitung die nötige Unterstützung liefern, um diese Ängste abzubauen.

Wer die MPU-Vorbereitung online machen möchte, sollte sich an das Institut für MPU wenden. Hier ist eine individuelle Eins-zu-eins-Betreuung mit einem Verkehrstherapeuten auch über das Internet möglich. Für die nötige Klarheit bei der Vorbereitung sorgt ein Leitfaden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Institut fuer MPU

Herr Fatih Ayhan

Luisenstraße 17

42103 Wuppertal

Deutschland

fon ..: 0202 26156970

web ..: https://www.institut-fuer-mpu.de

email : info@ifmpu.de

