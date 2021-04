Auf die richtige Vorbereitung kommt es an

Die Makler der Bubeck Immobilien GmbH setzen Immobilien vor dem Verkauf perfekt in Szene

Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance – das gilt auch für Immobilien, die verkauft werden sollen. Damit diese beim Kaufinteressenten direkt gut ankommen, greifen Geschäftsführer Christian Bubeck und seine Kollegen der Bubeck Immobilien GmbH mit Sitz in Stuttgart auf geschickte Vermarktungsmaßnahmen zurück.

Ein hauseigener Architekt kümmert sich um die genaue Wohnflächenberechnung, ein Fotograf erstellt attraktive Objektfotos und die Immobilienmakler tragen alle wichtigen Unterlagen zusammen oder fertigen entsprechende Unterlagen an. Beauftragt ein Eigentümer das erfahrene Team der Bubeck Immobilien GmbH mit dem Verkauf seiner Wohnung, seines Hauses oder seines Grundstücks in Stuttgart, muss er sich selbst um nichts mehr kümmern. „Damit der Immobilienverkauf ein voller Erfolg wird, ist es wichtig, diesen richtig vorzubereiten und die Immobilie schon während der Vermarktung geschickt in Szene zu setzen“, erklärt Christian Bubeck.

Gegebenenfalls raten er und seine Kollegen Eigentümern noch vor der Anfertigung der Objektfotos oder eines 3-D-Rundgangs dazu, kleinere Verschönerungsmaßnahmen an der Immobilie durchzuführen. Dazu kann unter anderem der Austausch einer defekten Lampe, der Anstrich des Gartenzauns oder das Tapezieren eines Raumes zählen. „Sind diese kleinen Verschönerungsmaßnahmen durchgeführt worden, können wir die Vorzüge der Immobilie noch besser hervorheben“, weiß Christian Bubeck.

Darüber, ob eine Immobilie für Kaufinteressenten infrage kommt oder nicht, liefert auch ein aussagekräftiges Exposé Aufschluss. In diesem werden alle relevanten Informationen zum Objekt aufgeschlüsselt. So finden sich dort unter anderem Angaben zur Energieeffizienz des Gebäudes und gegebenenfalls auch zu den Nebenkosten und zum Wirtschaftsplan.

Mit dem Exposé sprechen die Immobilienmakler der Bubeck Immobilien GmbH die passende Zielgruppe für die Immobilie an. Interessiert sich jemand dann näher für diese, finden sie schnell einen Kaufinteressenten, prüfen dessen Bonität, vereinbaren einen Besichtigungstermin und führen diesen durch. Auf Wunsch übernehmen die Immobilienmakler aus Stuttgart später auch die Verkaufspreisverhandlung und erzielen einen angemessenen Preis.

Gegen Ende des Verkaufsprozesses begleiten die Immobilienmakler den Eigentümer zum Notartermin, erstellen ein Übergabeprotokoll und führen die Schlüsselübergabe durch. So kann beim Immobilienverkauf nichts mehr schiefgehen.

Weitere Informationen zum Thema sowie zu Hausverkauf Stuttgart privat, Privatverkauf Haus Stuttgart und mehr finden Interessenten auch auf https://www.bubeck-immobilien.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bubeck Immobilien GmbH

Herr Christian Bubeck

Arminstraße 14

70187 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0711 / 23437950

fax ..: /

web ..: https://www.bubeck-immobilien.de/

email : info@bubeck-immobilien.de

Die Bubeck Immobilien GmbH ist im Jahr 1982 von Ulrich Bubeck gegründet worden. Das familiengeführte Unternehmen mit Sitzen in Stuttgart und Gerlingen wird seit 2016 von Christian Bubeck in zweiter Generation führt. Spezialisiert hat sich das Unternehmen besonders auf die Vermittlung von wohnwirtschaftlich genutzten Immobilien. Mit einem Team bestehend aus Immobilienkaufleuten, Immobilienfachwirten, Immobiliengutachtern und studierten Immobilienwirtschaftern stehen den Kunden Fachkräfte zur Verfügung, die sich am Stuttgarter Immobilienmarkt sowie in der Umgebung bestens auskennen.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Maren Tönisen

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

fon ..: 0214 / 70 79 011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bist du als Informationssicherheitsbeauftragter tätig?