Mit professioneller Vorbereitung erfolgreich durch die MPU

Die Firma MPU-Kompetenz in Hamburg bietet seit 2008 eine fundierte und individuelle Vorbereitung auf die Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) an.

Wer seinen Führerschein verloren hat, zum Beispiel aufgrund von Alkohol, Drogen oder einer zu hohen Anzahl an Punkten in Flensburg, muss die Medizinisch-Psychologische Untersuchung, kurz MPU, erfolgreich absolvieren. MPU-Kompetenz Dipl.-Psych. Frank Schühlein und sein erfahrenes Team, bereiten in Hamburg Menschen, die ihre Fahrerlaubnis abgeben mussten, mit fachlich fundierten Vorbereitungskursen und einem verkehrspsychologisch orientierten Beratungsangebot auf die MPU vor.

MPU-Vorbereitung durch qualifiziertes Fachpersonal

Wer die MPU erfolgreich bestehen möchte, sollte sich im Klaren über sein Fehlverhalten sein und verstehen, was es in Zukunft anders zu machen gilt. Genau an diesem Punkt setzt MPU-Kompetenz an. Seit nunmehr 13 Jahren widmen sich qualifizierte Fachkräfte, mit den Abschlüssen B.Sc. und M.Sc. Psychologie sowie Dipl.-Psych., der gemeinsamen Vorbereitung auf die MPU, indem sie zugrundeliegende Probleme gemeinsam mit den Betroffenen erforschen. Die Expertinnen und Experten von MPU-Kompetenz setzen dabei auf ein bewährtes Beratungskonzept, welches ein persönliches und individuelles Eingehen auf jede einzelne Kundin und jeden Kunden sicherstellt.

Was beinhaltet eine MPU-Vorbereitung?

Im Rahmen einer MPU-Vorbereitung wird gemeinsam erörtert, warum es zum Führerscheinentzug kam und was die jeweiligen Kundinnen und Kunden zukünftig verbessern können, um langfristig sicher am Straßenverkehr teilzunehmen. Eine MPU-Vorbereitung unterstützt Personen dabei, ihr Fahrverhalten zu reflektieren und zu ändern. Darüber hinaus steigt mit einer zuverlässigen Vorbereitung die Wahrscheinlichkeit, die MPU erfolgreich zu bestehen. Da bei Nichtbestehen erneut hohe Kosten auf die Betroffenen zukommen, lohnt sich die Vorbereitung in der Regel auch finanziell.

Darüber hinaus erfahren Teilnehmende, was sie bei der MPU erwartet und wie sie den Anforderungen gerecht werden können. Wochenend-Intensivkurse und vorgegebene Fragen und Antworten suchen die Beteiligten bei MPU-Kompetenz vergeblich. Dafür erwartet sie eine seriöse, transparente und persönliche Betreuung, die individuelle Fragen und Voraussetzungen berücksichtigt. Des Weiteren erhalten Teilnehmende ausführliche Abschlussberichte, die den Charakter einer psychologisch-gutachterlichen Stellungnahme haben. In diesen Berichten wird der Führerscheinverlust und auch der Prozess der kritischen Aufarbeitung, individuellen Reflexion und die Vorbereitung auf die MPU prägnant beschrieben. Diese Abschlussberichte nehmen die Kundinnen und Kunden mit zu ihrer MPU, zur Vorlage bei der MPU-Gutachterin / dem MPU-Gutachter und als Nachweis der umfangreichen Vorbereitung bei MPU-Kompetenz.

Eine zuverlässige Anlaufadresse für die MPU-Vorbereitung in Hamburg

Die Firma MPU-Kompetenz befindet sich in der Fruchtallee 15 in 20259 Hamburg in unmittelbarer Nähe der U-Bahn-Haltestelle Christuskirche. Interessierte erreichen das MPU-Kompetenz-Team telefonisch unter 040 368 800 400, per E-Mail unter info@mpu-kompetenz.de sowie über das Kontaktformular auf der Firmenwebsite www.mpu-kompetenz.de. Über die Kontaktwege kann ein kostenfreies und unverbindliches Erstgespräch vereinbart werden. MPU-Kompetenz ist von Montag bis Freitag zwischen 09:00 und 18:00 Uhr erreichbar.

