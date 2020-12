headnotice – Hilfe zur Vorbereitung auf Klassenarbeiten

Ina Johannes geht das Thema Lernen in dem Arbeitsheft „headnotice“ auf eine etwas andere Weise an, die Kindern sehr hilfreich sein kann.

Dieses Arbeitsheft für Kinder ab der 4. Klasse ist anders. Es unterliegt der Erinnerung, und anders als in ähnlichen Werken ist hier Merkfähigkeit die Kompetenz, die herausgefordert wird. Es geht darum, wie das Gehirn arbeitet und nicht darum, was es schon weiß und noch wissen soll. Eine hohe Merkfähigkeit ermöglicht es Kindern, beim Lernen und im Alltag mehrere Informationen kurzfristig zu speichern, um diese gedanklich zu be- und verarbeiten. Neue Informationen können mit bereits vorhandenem Wissen verknüpft und für ein späteres Erinnern gespeichert werden. Und dies unabhängig davon, ob die Informationen visuell oder auditiv aufgenommen werden. Eine hohe Merkfähigkeit ist eine der Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen.

Durch die individuelle Gestaltung des Arbeitsheftes „headnotice“ von Ina Johannes werden auch jüngere Kinder und Erwachsene angesprochen, ihre Merkfähigkeit zu trainieren. Darüber hinaus bietet das Arbeitsheft auch innerhalb von Familien altersübergreifend individuelle Möglichkeiten. Sich Informationen über bildliche Vorstellungen zu merken, ist eine sehr gute Lernstrategie. Die Merkspanne ist das Stichwort für dieses Heft und zeigt den Lesern einen neuen – und vielleicht besseren – Weg, um das Lernen und das Konzentrieren anzugreifen.

„headnotice“ von Ina Johannes ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-13516-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die schönsten Radtouren der Eifel II – Eine Genießertour auf den Spuren der Römer