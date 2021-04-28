Vorsicht vor gefälschten E-Mails im Namen des Finanzamts

Cyberkriminelle setzen zunehmend auf täuschend echt gestaltete E-Mails im Namen deutscher Behörden. Ziel der Täter ist es, Empfänger zum Öffnen schädlicher Anhänge oder Links zu verleiten.

REVIDATA warnt Unternehmen vor aktueller Phishing-Masche

Düsseldorf, Juli 2026 – Cyberkriminelle entwickeln ihre Betrugsmaschen kontinuierlich weiter. Aktuell erhalten Unternehmen vermehrt E-Mails, die scheinbar vom Finanzamt stammen und eine bevorstehende Außen- oder Betriebsprüfung ankündigen. Tatsächlich handelt es sich um professionell gestaltete Phishing-Nachrichten, die darauf abzielen, Empfänger zum Öffnen schädlicher Anhänge oder Links zu verleiten.

Auch die REVIDATA GmbH erhielt kürzlich eine derartige E-Mail. Auf den ersten Blick wirkte die Nachricht plausibel und offiziell. Bei genauerer Prüfung zeigten sich jedoch typische Warnsignale: Der Klarname des Absenders hatte nichts mit einer offiziellen E-Mail-Adresse der Finanzverwaltung zu tun, der angekündigte PDF-Anhang entpuppte sich als HTML-Datei, ein klassischer Versuch auf eine schädliche Webseite zu locken, und eine offizielle E-Mail Signatur des Finanzamts fehlte vollständig.

„Gerade weil Betriebsprüfungen grundsätzlich zum Unternehmensalltag gehören können, wirken solche Nachrichten besonders glaubwürdig. Umso wichtiger ist es, jede unerwartete E-Mail sorgfältig zu prüfen, bevor Anhänge geöffnet oder Links angeklickt werden“, erklärt Brigitte Jordan, Geschäftsführerin der REVIDATA GmbH.

Woran Unternehmen Phishing-Mails erkennen können

Unternehmen sollten insbesondere auf folgende Merkmale achten:

* Absenderadresse (Klarnamen) sorgfältig prüfen – nicht nur den angezeigten Namen.

* Keine Links oder Anhänge öffnen, solange Zweifel an der Echtheit bestehen.

* Dateianhänge kritisch hinterfragen, insbesondere HTML-Dateien statt angekündigter PDF-Dokumente.

* Im Zweifel direkt beim zuständigen Finanzamt oder dem betreuenden Steuerberater nachfragen.

* Mitarbeitende regelmäßig für Phishing-Angriffe sensibilisieren.

Menschliche Aufmerksamkeit bleibt der beste Schutz

Moderne Sicherheitslösungen filtern zwar viele betrügerische Nachrichten heraus, dennoch gelangen immer wieder professionell gestaltete Phishing-Mails in die Postfächer von Unternehmen. Deshalb bleibt die Aufmerksamkeit der Mitarbeitenden ein entscheidender Baustein der Informationssicherheit.

REVIDATA empfiehlt Unternehmen, Phishing-Angriffe zum Anlass zu nehmen, interne Sicherheitsprozesse regelmäßig zu überprüfen und Mitarbeitende kontinuierlich zu sensibilisieren. Schon ein kurzer Moment der Aufmerksamkeit kann verhindern, dass Cyberkriminelle erfolgreich sind.

Über REVIDATA

Die REVIDATA GmbH mit Sitz in Düsseldorf unterstützt seit vielen Jahren Unternehmen in den Bereichen Datenschutz, IT-Prüfung, Softwaretestierung, Informationssicherheit und Compliance. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, gesetzliche Anforderungen praxisnah umzusetzen und digitale Risiken frühzeitig zu erkennen.

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