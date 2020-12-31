  • VorteilDirekt24 startet umfassenden Schutzbrief für Haushalt, Sicherheit und Gesundheit

    VorteilDirekt24: Neuer Schutzbrief für Haushalt, Sicherheit und Gesundheit – Rund-um-Absicherung für Familien und Haushalte

    Untertitel: Mit dem neuen Schutzbrief bietet VorteilDirekt24 rund um die Uhr Hilfsleistungen für Notfälle im Haushalt, bei Sicherheitsproblemen und im Gesundheits- und Rechtsbereich.

    Bielefeld, 08.12.2025 – Der Assistance-Dienst VorteilDirekt24 startet mit einem umfassenden Schutzbrief-Paket, das Haushalte und Familien in Deutschland absichert. Der neue Schutzbrief kombiniert Leistungen für den Alltag, schnelle Hilfe im Notfall und rechtliche Unterstützung bei medizinischen Streitigkeiten – und stellt damit eine Alternative zu klassischen Einzeldienstleistungen dar.

    Was steckt hinter dem Schutzbrief?
    o Mit dem Haushaltsschutzbrief erhalten Nutzer organisatorische und finanzielle Hilfe bei Notfällen in Haus oder Wohnung – 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Dazu zählen zum Beispiel Türöffnungen bei Schlüsselverlust, Reparaturen bei Heizungsausfall, Wasserrohrbruch oder Stromausfall, Schädlingsbekämpfung, Entfernung von Wespennestern, Dach- oder Dachschäden nach Sturm, sowie im Notfall Kinder- und Haustierbetreuung oder Ersatzunterbringung bei unbewohnbarer Wohnung. ?
    o Der Sicherheitsschutzbrief greift bei Sicherheitsvorfällen, etwa Einbruch: Bei Bedarf organisiert VorteilDirekt24 Sicherungsmaßnahmen – beispielsweise die Absicherung von Wohnungstür und Fenstern durch Fachfirmen. ?
    o Der Gesundheitsschutzbrief ergänzt den Schutz um juristische und beratende Leistungen: Bei vermuteten medizinischen Behandlungsfehlern oder Streitigkeiten mit Krankenhäusern, Therapeuten, Apothekern oder Pflegediensten übernimmt VorteilDirekt24 die rechtliche Beratung, Betreuung und Verteidigung. Zusätzlich gehören Leistungen wie Ernährungsanalyse und ein Informationsservice zum Paket. ?

    Warum jetzt?
    In einer Zeit steigender Lebenshaltungskosten, knapper Handwerkerkapazitäten und zunehmender Komplexität im Alltag suchen immer mehr Menschen flexible und verlässliche Lösungen, um sich und ihre Familien vor unerwarteten Kosten und Stress zu schützen. VorteilDirekt24 reagiert auf diese Nachfrage mit einem serviceorientierten Schutzbrief, der schnelle Hilfe, Organisation und Entlastung bietet – ohne lange Wartezeiten und bürokratischen Aufwand.

    Für wen ist der Schutzbrief geeignet?
    Der Schutzbrief richtet sich insbesondere an:
    o Berufstätige Haushalte
    o Familien und Senioren
    o Eigentümer älterer Immobilien
    o Menschen ohne starkes Netzwerk oder mit wenig Zeit
    o Alle, die Wert auf Sicherheit, Komfort und schnelle Hilfe im Alltag legen ?

    Wie funktioniert der Service?
    Im Notfall reicht ein Anruf bei der 24/7-Notrufzentrale von VorteilDirekt24. Der Dienst organisiert über ein Partnernetzwerk sofort die passenden Fachbetriebe und übernimmt – je nach Leistungspaket – die Kosten bzw. organisiert die Abwicklung für den Kunden. VorteilDirekt24 ersetzt damit nicht notwendigerweise langfristige Sanierungen oder umfangreiche Versicherungen – bietet aber schnelle und pragmatische Hilfe im Ernstfall. ?

    Zitat der Geschäftsführung:
    „Mit unserem Schutzbrief wollen wir ein verlässliches Sicherheitsnetz für Haushalte schaffen. Unser Ziel ist es, dass Menschen sich keine Sorgen machen müssen – weder bei einem defekten Heizkessel mitten in der Nacht, noch bei einem Einbruch oder einem medizinischen Streitfall“, sagt Onur Tahir Kanat, Geschäftsführer von VorteilDirekt24.

    Über VorteilDirekt24:
    VorteilDirekt24 mit Sitz in Bielefeld ist ein moderner Assistance-Dienstleister, der Unterstützung bei Notfällen in Haushalt, Sicherheit und Gesundheit bietet. Mit dem neuen Schutzbrief reagiert das Unternehmen auf das Bedürfnis vieler Menschen nach unkomplizierten, schnellen und zuverlässigen Hilfsleistungen – 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Weitere Informationen finden Sie unter www.vorteildirekt24.de.

    Pressekontakt:
    VorteilDirekt24
    Netnext GmbH
    Adresse:
    Postfach 10 19 53
    33519 Bielefeld
    Telefon: +49 (0)521 305 301 76
    E-Mail: info@vorteildirekt24.de

