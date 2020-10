Voyager Digital ernennt Lewis Bateman zum Leiter der Bereiche Geschäftsentwicklung und internationale Strategie

Exponentielles Wachstum hält an, als Voyager sein Führungsteam mit der internationalen Expansion in Aussicht verstärkt

NEW YORK, 1. Oktober 2020 – Voyager Digital Ltd. (Voyager oder das Unternehmen) (CSE: VYGR) (OTCQB: VYGVF) (FWB: UCD2) – ein börsennotierter, lizenzierter Asset Broker für kryptographische Vermögenswerte, der Anlegern eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Kryptowerten anbietet – hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen Herrn Lewis Bateman zum Leiter der Bereiche Geschäftsentwicklung und internationale Strategie ernannt hat.

Herr Bateman, der in Toronto wohnt, wird Steve Ehrlich, Mitbegründer und CEO von Voyager, direkt unterstehen. Sein Hauptaugenmerk wird auf den Ausbau der gesetzeskonformen internationalen Infrastruktur von Voyager in Nordamerika, Europa und Lateinamerika gerichtet sein. Er wird sich zudem um die Entwicklung strategischer Beziehungen zur Forcierung des Wachstums von Voyager bemühen. Voyager kündigte vor Kurzem die Aufnahme des 50. digitalen Vermögenswertes und des 10. DeFi-Vermögenswertes in seine Liste an und plant, den Ausbau der Vermögenswertbasis seiner Plattform fortzusetzen.

Bei Voyager sind wir auf Kurs, unser Brokerage-Modell, das auf den Handel, die Investition und das Verdienen digitaler Vermögenswerte ausgerichtet ist, auf globaler Ebene zu skalieren. Lewis bringt eine Fülle von Erfahrungen im Bereich der Finanzdienstleistungen in seine neue Rolle an der Spitze unserer internationalen Expansionsbemühungen ein und wird uns dabei helfen, dieses Ziel zu erfüllen, meint Steve Ehrlich, Mitbegründer und CEO von Voyager Digital. Wir können generell eine wachsende Akzeptanz von Kryptowährungen und darüber hinaus ein steigendes Wachstum und Interesse der Verbraucher an unserer Plattform verzeichnen. Die Aufnahme von Lewis in unser Führungsteam wird dazu beitragen, die internationale Expansion unserer sicheren und gesetzeskonformen Verbraucherplattform zu forcieren und die Voyager-App in naher Zukunft internationalen Kunden verfügbar zu machen.

Herr Bateman bringt umfassende Führungserfahrung in das Team von Voyager ein; u.a. war er zuvor mit dem Tagesgeschäft an Börsen befasst und arbeitete für Einrichtungen auf Kauf- und Verkaufsseite. Im Rahmen seiner früheren Tätigkeiten zeichnete er für die strategische Strukturierung und Umsetzung von Geschäftsgruppen verantwortlich und war als Leiter des regulatorischen Bereichs tätig. Er verfügt über mehr als zwanzig Jahre direkte Erfahrung im Bereich der Finanzdienstleistungen und hatte leitende Positionen bei traditionellen Kapitalmarktfirmen und bei auf digitale Vermögenswerte spezialisierten Verwaltungsfirmen inne.

Die Brokerage-Plattform von Voyager bietet Verbrauchern eine benutzerfreundliche App und die beste Handelsausführung für eine breite Auswahl von Vermögenswerten – etwas, das viele Unternehmen in diesem Bereich nicht anbieten, erklärt Herr Bateman. Das Management von Voyager hat das Unternehmen zu dem gemacht, was es heute ist, und ich freue mich darauf, mit dieser talentierten Gruppe zusammenzuarbeiten, um die Schaffung eines globalen Kraftpakets für Kryptowährungen zu unterstützen. Meiner Meinung nach wird die Plattform von Voyager im Zuge der zunehmenden globalen Akzeptanz von digitalen Währungen weltweit Kunden für sich gewinnen können.

Bevor Herr Bateman zwei Vermögensverwaltungsfirmen als CEO gründete, war er als Vice President für die Bereiche ETF Operations und Business Development bei First Asset (CI Financial) und als Managing Director, Business Development und Executive Vice President, Institutional Sales bei Horizons ETF Management Inc. tätig. Er hatte leitende Funktionen bei der Toronto Stock Exchange (TMX) inne, wo er für die Einführung neuer globaler Teilnehmer auf dem kanadischen Markt sowie die Betreuung großer inländischer und internationaler Konten und Anbieter strukturierter Produkte verantwortlich zeichnete. Er besitzt überdies Erfahrung als Sales Equity Trader für Merrill Lynch (Midland Walwyn) in Edmonton, Calgary, Toronto und New York.

Zu Beginn der Woche kündigte Voyager an, dass das Unternehmen nach wie vor zusätzliche digitale Vermögenswerte mit einem besonderen Schwerpunkt auf dezentralen Finanz-Tokens (DeFi Tokens) in seine Liste aufnehmen wird, und merkte an, dass starke Handelskennzahlen und das Umsatzwachstum die erwarteten Umsätze des ersten Geschäftsquartals angetrieben haben. Der Umsatz für das im September endende Quartal wird, wie bereits angekündigt, voraussichtlich über 2 Millionen Dollar liegen, was einem Anstieg von 200 % gegenüber dem vorangegangenen Quartal entspricht.

Nähere Informationen zu Voyager Digital finden Sie auf der Webseite www.investvoyager.com. Die Voyager-App ist mit Android und iPhone kompatibel.

Über Voyager Digital Ltd.

Voyager Digital Ltd. ist ein Krypto-Asset-Broker, der Privatanlegern und institutionellen Investoren eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Kryptowerten bietet. Voyager bietet seinen Kunden die bestmögliche Abwicklung und eine sichere Verwahrung für eine große Auswahl an gängigen Kryptowerten. Voyager wurde von etablierten Unternehmern der Wall Street und des Silicon Valley gegründet, die gemeinsam eine bessere, transparentere und kostengünstigere Alternative für den Handel mit Kryptowerten auf den Markt bringen wollten. Bitte besuchen Sie uns unter www.investvoyager.com, wenn Sie weitere Informationen benötigen und die aktuelle Unternehmenspräsentation einsehen möchten.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen wurden von keiner Wertpapierregulierungsbehörde genehmigt oder abgelehnt.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen: Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Bedingungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies wird von den einschlägigen Wertpapiergesetzen gefordert. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Quelle: Voyager Digital, Ltd.

Ansprechpartner von Voyager Digital Ltd.

Medienkontakt:

Anthony Feldman / Raquel Cona

(347) 487-6194 / (212) 896-1204

afeldman@kcsa.com / rcona@kcsa.com

Investor Relations:

Michael Legg

(212) 547-8807

mlegg@investvoyager.com

Phil Carlson / Scott Eckstein

(212) 896-1233 / (212) 896-1210

pcarlson@kcsa.com / seckstein@kcsa.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Voyager Digital Ltd.

Stephen Ehrlich

54 Thompson Street 3rd Floor

10012 New York, NY

USA

email : sehrlich@investvoyager.com

Pressekontakt:

Voyager Digital Ltd.

Stephen Ehrlich

54 Thompson Street 3rd Floor

10012 New York, NY

email : sehrlich@investvoyager.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Caledonia Mining Corporation Plc erklärt erneut erhöhte Quartalsdividende Arbeitssicherheit geht vor: ELA Mietcontainer erweitern kurzfristig Schulungsräume