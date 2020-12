Voyager Digital erreicht 200 Millionen Dollar an verwaltetem Vermögen

– Mainstream-Akzeptanz von digitalen Wertpapieren und prominente Unterstützer sorgen für Rekordwachstum

NEW YORK, 28. Dezember 2020 – Voyager Digital Ltd. („Voyager“ oder das „Unternehmen“) (CSE: VYGR) (OTCQB: VYGVF) (FRA: UCD2), ein börsennotierter, lizenzierter Krypto-Asset-Broker, der Anlegern eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Kryptowährungen zur Verfügung stellt, gab heute ein rasantes Wachstum bekannt, das 200 Millionen US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten (AUM) übersteigt, was einem Anstieg von 100 % gegenüber 100 Millionen US-Dollar Anfang November und einer 40-fachen Steigerung in den letzten 12 Monaten entspricht. Dieses beschleunigte Wachstum der AUM wird angeführt von einem noch nie dagewesenen Niveau der täglichen Nettoeinzahlungen, die mit fast 50 Millionen US-Dollar an Zuflüssen für den Zeitraum seit Anfang November und einem schnellen Erreichen von mehr als 1 Million US-Dollar an durchschnittlichen neuen täglichen Nettoeinzahlungen für den gleichen Zeitraum, erreicht haben.

„Voyager feuert aus allen Rohren, während wir in das Jahr 2021 gehen“, sagte Steve Ehrlich, Mitbegründer und CEO von Voyager. „Der schnelle Anstieg der täglichen Nettoeinzahlungen ist ein Beweis für den Erfolg unserer Plattform und die Unterstützung durch unsere Community. AUM ist eine wichtige Kennzahl für die Performance unseres Geschäfts, und wir freuen uns, dass die Nutzer ihr Vertrauen in unsere Plattform setzen, die es uns ermöglicht, höhere Renditen zu erwirtschaften und dadurch zu reinvestieren, um neue Produkte schneller auf den Markt zu bringen, darunter unsere Desktop-Plattform, Debit- und Kreditkarten sowie Margenangebote.“

Das Jahr 2020 war ein Meilenstein für den Bereich der Krypto-Anlagen, da viele bekannte Institutionen entweder in Bitcoin diversifiziert haben oder einen größeren Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese anhaltende Dynamik bestätigt, dass digitale Vermögenswerte eine legitime, eigenständige und investierbare Anlageklasse sind, die bleiben wird und den Anlegern die Möglichkeit bietet, den Inflationsdruck durch die fortgesetzte Entwertung traditioneller Fiat-Währungen zu bekämpfen. Dies deutet darauf hin, dass digitale Vermögenswerte beginnen, mit etablierteren Anlageklassen wie Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Rohstoffen und Edelmetallen, insbesondere dem traditionellen Goldmarkt mit einem Volumen von 9 Billionen US-Dollar, zu konkurrieren.

„Wir haben Voyager mit einer ausbaufähigen Technologieplattform positioniert, die reif für eine internationale und produktbezogene Expansion ist, wobei die Expansion in Kanada und Europa für 2021 geplant ist“, so Ehrlich weiter. „Wir freuen uns darauf, die regulatorisch konforme und transparente Plattform von Voyager im Jahr 2021 der breiten Masse zugänglich zu machen.“

Die Desktop-Plattform von Voyager befindet sich jetzt in der Betaphase. Interessierte Anleger können sich hier anmelden und loslegen: try.investvoyager.com/desktop/. Der Desktop bietet Anlegern die Möglichkeit, die gesamte Palette der 55 digitalen Anlagewerte von Voyager zu handeln, von denen 22 Zinsen abwerfen, mit robusten Charting-, Research- und Trading-Tools.

Nähere Informationen zu Voyager Digital finden Sie auf der Webseite www.investvoyager.com. Die Voyager-App ist für Android und iPhone verfügbar.

Über Voyager Digital Ltd.

Voyager Digital Ltd. ist ein Krypto-Asset-Broker, der Privatanlegern und institutionellen Investoren eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Kryptowerten bietet. Voyager bietet seinen Kunden die bestmögliche Abwicklung und eine sichere Verwahrung für eine große Auswahl an gängigen Kryptowerten. Voyager wurde von etablierten Unternehmern der Wall Street und des Silicon Valley gegründet, die gemeinsam eine bessere, transparentere und kostengünstigere Alternative für den Handel mit Kryptowerten auf den Markt bringen wollten. Bitte besuchen Sie uns unter www.investvoyager.com, wenn Sie weitere Informationen benötigen und die aktuelle Unternehmenspräsentation einsehen möchten.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen wurden von keiner Wertpapierregulierungsbehörde genehmigt oder abgelehnt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen: Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird. Dieser vorsorgliche Hinweis gilt ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung.

