Neuer Service in Erding: App für digitale Smart Repair Angebotsanfrage

Die Digitalisierung vereinfacht vieles. Mit der neuen App können Kunden in Erding Angebote für die (Smart-Repair-)Reparatur Ihres Fahrzeuges einfach per Smartphone einholen.

Smart Repair jetzt noch einfacher in Erding

Der Kratzer in der Tür, die Delle in der Heckklappe, der Parkrempler in der Stoßstange oder die angestoßene Felgenkante. Alles keine großen Sachen, aber ärgerlich. Bei jedem Einsteigen ins Auto geht der Blick zum Schaden. Jetzt wäre Smart-Repair perfekt. Smart-Repair ist eine Reparaturmethode für Kleinst- und Kleinschäden am Fahrzeug. Wäre ja praktisch, wenn sich das mit kleinem Budget schnell reparieren ließe. Aber dafür extra in die Werkstatt fahren? Auto begutachten lassen, Kostenvoranschlag einholen und Schaden reparieren lassen.

Neue App des Autoservice W.Frisch in Erding reduziert den Aufwand für den Kunden

Mit der neuen Schaden-App ist bei den Profis der W. Frisch GmbH in Erding ab sofort kein Termin für die Schadenaufnahme erforderlich. Das 80 Mann starke Team bietet Kunden für alle Reparaturanfragen und Smart Repair-Aufträge einen neuen digitalen Annahmeservice (App) über Smartphone, PC und Tablet.

Wie funktioniert die digitale Schadenaufnahme?

Einfach Gesamtfahrzeug, Schaden und Fahrzeugschein mit dem Handy fotografieren, Bilder in der App hochladen und senden. Schon begutachten die fachkundigen Karosserie- und Lackexperten in München den Reparaturaufwand und erstellen ein Angebot. Dafür muss der Kunde nicht mal das Haus verlassen und in die Annahmestelle nach München-Westpark fahren. Er kann die Schadenschilderung bequem über die neue App übermitteln.

Warum eine neue Schaden-App für Kunden in Erding?

Die kontaktlose digitale Schadenübermittlung bietet in Zeiten von Corona besonderen Schutz. Unternehmer Werner Frisch führt den digitalen Annahme-Service aber nicht nur wegen der Pandemie ein. „Mit unseren qualifizierten Mitarbeitern und unserem komplett digitalisierten, prozessoptimierten Karosserie- und Lackbetrieb sind wir hoch spezialisiert und reparieren für Versicherungen, Leasingfirmen und andere Großkunden bis zu 100 Unfallschäden pro Woche. Ob Oldtimer, typisches Flottenfahrzeug, Wohnmobil oder E-Fahrzeug wie der Tesla; unsere Mitarbeiter machen so gut wie jeden Schaden in wenigen Tagen ungeschehen. Und was bei großen Schäden gelingt, schaffen wir mit Know-how und moderner Werkstattausstattung auch bei Klein-Schäden mit Smart-Repair in Erding“, verspricht Werner Frisch. Und das mit deutlich geringerem zeitlichem und finanziellem Aufwand als bei Unfallreparaturen.

Sie haben einen Schaden am Auto in Erding, den Sie gerne ungeschehen machen möchten? Dann gehen Sie auf die Seite Smart-Repair-Erding und fordern Sie Ihr Angebot an. Alternativ rufen Sie die Karosserie- und Lack-Profis der W. Frisch GmbH an.

Adresse in Erding:

Robert-Koch-Straße 15

85435 Erding

Telefon:08122 999808-0

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

W. Frisch GmbH

Herr Werner Frisch

Mühldorfer Str. 31

85661 Forstinning

Deutschland

fon ..: 08121/9326-0

fax ..: 08121/93268599

web ..: http://www.autohaus-frisch.de

email : info@autohaus-frisch.de

Die Meisterwerkstatt Autohaus Frisch ist spezialisiert auf die Reparatur und Wartung von Fahrzeugen aller Hersteller. Seit 2018 ist das Unternehmen Tesla Approved Body Shop und zertifiziert für Arbeiten an TESLA Fahrzeugen.

Das Unternehmen ist mit über 80 Mitarbeitern an den Standorten München, Forstinning und Erding einer der führenden Reparaturbetriebe im Großraum München. Die Leistungen umfassen an allen Standorten die Aufbereitung von Fahrzeugen, Reparatur von kleinen und großen Unfallschäden, Inspektionen, AU und HU. Waschanlage und Hol- und Bring-Service runden das Angebot ab.

Der persönliche Kundenservice, kostenreduzierende Prozesse und moderne Reparaturmethoden sowie umweltfreundliche Lackierkabinen sorgen für Nachhaltigkeit und gesteigerte Kundenzufriedenheit.

Der Service für Wohnmobile wurde die letzten Jahre kontinuierlich ausgebaut. Die Reparatur und Wartung von Wohnmobilen ist in den großen Hallen perfekt möglich.

Die Instandsetzung und Wartung von Oldtimern wird von Kunden in den letzten Jahren verstärkt nachgefragt, was dazu führte, dass man dafür eine eigene Abteilung gründete. So kann man die hohen Anforderungen, die die Arbeit an den teilweise sehr wertvollen Fahrzeugen erfordert bestens erfüllen.

