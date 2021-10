Voyager Digital meldet für das Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz in Höhe von 175 Mio. Dollar und informiert über seine Geschäftsaktivitäten

NEW YORK, 29. Oktober 2021 – Voyager Digital Ltd. (Voyager oder das Unternehmen) (TSX: VOYG) (OTCQX: VYGVF) (FWB: UCD2), eine der wachstumsstärksten, börsennotierten Kryptowährungsplattformen in den Vereinigten Staaten, gibt heute die Einreichung des Konzernabschlusses für das am 30. Juni 2021 endende Geschäftsjahr bekannt und informiert die Aktionäre über die geschäftliche und betriebliche Entwicklung.

Das Geschäftsjahr 2021 war ein bahnbrechendes Jahr für Voyager. Wir konnten unsere Plattform als Branchenführer im Digital-Asset-Sektor positionieren, nachdem Kryptowährungen und verwandte Blockchain-Technologien bei der breiten Masse immer populärer werden, sagt Steve Ehrlich, CEO und Mitbegründer von Voyager. Voyager erzielt nach wie vor eine bemerkenswerte Performance durch sein Wachstum bei den verifizierten Nutzern und finanzierten Konten, was durch die Bereitstellung einer transparenten, sicheren und vertrauenswürdigen Kryptowährungsplattform auf persönlicher Basis noch unterstrichen wird. Wir konnten auf der Plattform laufend Nettoneuzugänge bei den finanzierten Konten und Vermögenswerten verbuchen, und im Zuge unserer Produkterweiterungen glauben wir, dass wir dank der Hebelwirkung bei der wachsenden Nutzerbasis auch unser Umsatzwachstum beschleunigen und unseren Umsatzmix diversifizieren können.

Finanzielle und geschäftliche Meilensteine im Geschäftsjahr 2021:

– Der Gesamtumsatz stieg von 1 Mio. Dollar im Geschäftsjahr 2020 auf 175 Mio. Dollar.

– Die Einnahmen aus der Geschäftstätigkeit beliefen sich auf 56 Mio. Dollar, während im Geschäftsjahr 2020 noch ein Betriebsverlust in Höhe von 11 Mio. Dollar verbucht wurde.

– Die Gesamtzahl der verifizierten Nutzer erhöhte sich auf 1,75 Millionen gegenüber 86.000 per 30. Juni 2020.

– Die Gesamtzahl der finanzierten Konten stieg von 23.000 per 30. Juni 2020 auf 665.000.

– Das verwaltete Anlagevermögen erhöhte sich von 35 Mio. Dollar per 30. Juni 2020 auf 2,6 Mrd. Dollar.

– Wir konnten unser Führungsteam in Schlüsselbereichen ausbauen.

– Die Zahl unserer Mitarbeiter erhöhte sich von 36 per 30. Juni 2020 auf 141 per 30. Juni 2021.

– Wir erwarben eine Beteiligung an bzw. entwickelten eine strategische Partnerschaft mit Blockdaemon, um die Stakingkapazitäten zu erweitern.

Wir beobachten, dass sich die Branchenvolumina nach einer extrem schwachen Situation im Hochsommer wieder erholen, und blicken mit Spannung auf die kommende Phase, fügt Ehrlich hinzu. Nachdem das Volumen in den Sommermonaten geringer als erwartet ausfiel, richteten wir unser Augenmerk darauf, unsere Prämienprogramme als Instrument der Kundengewinnung und -bindung zu optimieren. Im September-Quartal konzentrierten wir uns dann auf die Kundenakquise als wichtigste Leistungskennzahl. Voyager setzt weiterhin auf ein Wachstum bei den finanzierten Konten und Einlagen und man kann davon ausgehen, dass wir sowohl bei den Marketingausgaben als auch bei unseren Prämienangeboten aggressiver vorgehen werden, um das Wachstum entsprechend zu beschleunigen. Wir diversifizieren unsere Einnahmequellen, um den langfristigen Wert jedes einzelnen Kunden zu steigern, und erweitern unsere Marktchancen auf internationaler Ebene. Wir glauben daher, dass die besten Chancen für die Voyager-Plattform noch vor uns liegen.

Voyager wird die Ergebnisse des ersten Quartals, das am 30. September endet, um den 15. November bekannt geben. Das zweite Quartal, das am 31. Dezember endet, kommentieren wir in weiterer Folge dann auf der Grundlage der aktuellen Entwicklung und eines sehr soliden Oktobermonats, das die Strategie des Unternehmens, sich ganz auf das Wachstum der Konten und Einlagen zu konzentrieren, bestätigt.

Für genauere Informationen verweist Unternehmen seine Anleger auf den testierten Finanzbericht und die dazugehörige Stellungnahme und Analyse der Unternehmensführung (Managements Discussion & Analysis/MD&A) für die drei und zwölf Monate zum 30. Juni 2021, die gestern bei SEDAR eingereicht wurden.

Das Unternehmen möchte auch über die am 28. Oktober 2021 angekündigte Privatplatzierung von Stammaktien im Wert von 75 Millionen US-Dollar mit der Firma Alameda Research informieren. Das Unternehmen überträgt insgesamt 7.723.996 Stammaktien zum Preis von 9,71 US-Dollar pro Stammaktie auf Alameda Research. Die neu emittierten Aktien sind an eine gesetzliche Haltedauer von 4 Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum sowie eine Lock-up-Vereinbarung von einem Jahr ab dem Abschlussdatum gebunden.

Die TSX hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen weder genehmigt oder missbilligt. Die mit Alameda Research durchgeführte Privatplatzierung ist an bestimmte, bei Abschluss übliche Bedingungen gebunden, wie etwa den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen seitens der Regulierungsbehörden und der Börsenaufsicht, wozu auch die Einwilligung der Toronto Stock Exchange zählt.

Einzelheiten zur Telekonferenz

Voyager wird heute, am 29. Oktober 2021, sein Geschäftsergebnis 2021 im Rahmen einer Telekonferenz um 8 Uhr früh (Eastern Time) erläutern. Für den Zugang zum Webcast können Sie sich hier anmelden. Den Live-Webcast und eine Aufzeichnung finden Sie im Abschnitt Investor Relations auf der Webseite es Unternehmens unter investvoyager.com/investorrelations/events.

Über Voyager Digital Ltd.

Voyager Digital Ltd. (TSX: VOYG) (OTCQX: VYGVF) (FWB: UCD2) ist eine schnellwachsende, börsennotierte Plattform für Kryptowährungen, die 2018 in den USA gegründet wurde, um dem Markt Wahlmöglichkeiten, Transparenz und Kosteneffektivität zu bieten. Voyager bietet eine sichere Methode, mehr als 60 verschiedene Krypto-Assets (ohne Provisionen) über eine einfach zu bedienende mobile Anwendung zu handeln und Erträge von bis zu 12 Prozent jährlich auf mehr als 30 Kryptowährungen zu erzielen. Durch sein Tochterunternehmen Coinify ApS bietet Voyager sowohl Kunden als auch Händlern weltweit Lösungen für die Bezahlung mit Kryptowährungen an. Mehr über das Unternehmen erfahren Sie unter www.investvoyager.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über das zukünftige Wachstum und die Leistung des Unternehmens, die Dynamik in den Geschäftsbereichen, die zukünftige Einführung digitaler Assets und die erwarteten Ergebnisse des Unternehmens, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet), die durch die Verwendung von Begriffen wie kann, wird, sollte, erwarten, antizipieren, projizieren, schätzen, beabsichtigen, fortsetzen oder glauben (oder deren Verneinungen) oder ähnlichen Varianten gekennzeichnet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Voyager erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Darüber hinaus sind wir in einem sehr wettbewerbsintensiven und sich schnell verändernden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit tauchen neue Risiken auf. Es ist für unser Management nicht möglich, alle Risiken vorherzusagen, noch können wir die Auswirkungen aller Faktoren auf unser Geschäft oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den von uns gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, beurteilen. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen ist es möglich, dass die in dieser Pressemitteilung erwähnten zukünftigen Ereignisse und Trends nicht eintreten und dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich und nachteilig von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorausgesagt oder impliziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen dem Risiko, dass die Weltwirtschaft, die Branche oder die Geschäfte und Investitionen des Unternehmens sich nicht wie erwartet entwickeln, dass Umsatz- oder Ausgabenschätzungen nicht erreicht werden oder wesentlich geringer oder höher ausfallen als erwartet, dass die Handelsdynamik nicht anhält oder die Nachfrage nach Handelslösungen sinkt, dass die Kundenakquise nicht wie geplant zunimmt, dass die Produkt- und internationale Expansion nicht wie geplant erfolgt, dass die Risiken der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, die derzeit für das Unternehmen gelten oder in Zukunft gelten werden, nicht erfüllt werden und dass andere Risiken in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens, einschließlich der Management Discussion and Analysis und des Annual Information Form (AIF), enthalten sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens und seiner Geschäfte wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, gehören unter anderem ein Rückgang des Marktes für digitale Vermögenswerte oder der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, Änderungen der Gesetze oder Regulierungsansätze, das Scheitern oder die Verzögerung bei der Annahme von digitalen Vermögenswerten und des Blockchain-Ökosystems durch Institutionen; Änderungen der Volatilität von Kryptowährungen, Änderungen der Nachfrage nach Bitcoin und Ethereum, Änderungen des Status oder der Klassifizierung von Kryptowährungen, Verletzungen der Cybersicherheit, eine Verzögerung oder ein Scheitern bei der Entwicklung der Infrastruktur für das Handelsgeschäft oder bei der Erlangung von Mandaten und der Gewinnung von Traktion; das Scheitern des Wachstums der verwalteten Vermögenswerte, eine ungünstige Entwicklung in Bezug auf einen Emittenten oder eine Partei der Transaktion oder das Scheitern, eine erforderliche behördliche Genehmigung zu erhalten. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen Annahmen getroffen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten und dass die aktuellen Trends in Bezug auf digitale Vermögenswerte anhalten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das verwaltete Vermögen und die Handelsvolumina schwanken und von Zeit zu Zeit zu- und abnehmen können und dass solche Schwankungen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen, vergangene und gegenwärtige Wertentwicklungen und Trends sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen, daher sollten Sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen, gegenwärtige oder vergangene Wertentwicklungen oder gegenwärtige oder vergangene Trends verlassen. Informationen über Annahmen, Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf das Unternehmen sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat und die unter www.sedar.com verfügbar sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für das Datum dieser Pressemitteilung bzw. für das in der jeweiligen zukunftsgerichteten Aussage angegebene Datum, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach diesem Datum oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, betriebliche Aktualisierungen vorzunehmen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Wenn das Unternehmen eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisiert, sollte daraus nicht gefolgert werden, dass es weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen vornehmen wird, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse kein Indikator für künftige Ergebnisse sind und dass sich die aktuellen Trends im Geschäft und in der Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten möglicherweise nicht fortsetzen werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse und aktuellen Trends verlassen. Siehe Definition bestimmter Non-IFRS-Begriffe in der Managements Discussion and Analysis, darunter verwaltetes Vermögen, bereinigtes EBITDA und bereinigtes Betriebskapital. Alle Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar angegeben.

Die TSX hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

Medienkontakt:

Voyager Digital, Ltd.

Michael Legg

Chief Communications Officer

(212) 547-8807

mlegg@investvoyager.com

Voyager Public Relations Team

pr@investvoyager.com

