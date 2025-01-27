VR veräußert seine Kupfer-Nickel-PGM-Konzessionsgebiete in Ontario und richtet Hauptaugenmerk auf Exploration und Bohrplanung in Nevada

VANCOUVER, British Columbia, 26. Februar 2026 / IRW-Press / VR Resources Limited (VR oder das Unternehmen, TSXV: VRR) freut sich bekannt zu geben, dass es am 25. Februar 2026 ein verbindliches endgültiges Abkommen (das Abkommen) mit dem Privatunternehmen Athos Metals Corp. (Athos) unterzeichnet hat, dem zufolge das Unternehmen zugestimmt hat, seine 100-%-Beteiligung an den Projekten Empire und Silverback (die Projekte) im Nordwesten von Ontario an Athos zu verkaufen (die Transaktion). Athos beabsichtigt, die von VR im Jahr 2024 begonnene Explorationsstrategie für Kupfer-Nickel-PGM auf regionaler Ebene zu seinem zukünftigen Schwerpunkt zu machen – mit dem ausdrücklichen Ziel, neue mineralisierte ultramafische Intrusionen zu entdecken, die durch die lokale Infrastruktur gestützt werden.

In Zusammenhang mit der Transaktion beabsichtigt Athos, einen Börsengang (der Börsengang) durchzuführen, die dazu führen würde, dass seine Aktionäre Aktien eines daraus hervorgehenden Emittenten (der daraus hervorgehende Emittent) erhalten, die voraussichtlich an der TSX Venture Exchange oder der Canadian Securities Exchange (zusammen die Börse) notiert werden. Gemäß den Bedingungen des Abkommens wird das Unternehmen nach dem Börsengang 9,9 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des daraus hervorgehenden Emittenten (die Aktienvergütung) halten, zusätzlich zu anderen Vergütungen, die im Zusammenhang mit der Transaktion bezahlt werden.

Das Abkommen folgt auf einen einmonatigen Kaufprüfungsprozess, der von Athos unter aktiver Unterstützung von VR und unter Ausschließlichkeit durchgeführt wurde. Dieser umfasste auch eine Standortbesichtigung des Projekts Empire am 17. Februar 2026. Die verbindlichen Bedingungen des Abkommens beinhalten Folgendes:

– Die von Athos für die Projekte zu bezahlende Vergütung besteht aus der Aktienvergütung und einer Barvergütung in Höhe von 400.000 $, von denen 200.000 $ nach der Unterzeichnung des Abkommens bezahlt wurden und nicht rückzahlbar sind, während der Restbetrag abzüglich vereinbarter Abzüge nach dem Abschluss der Transaktion (der Abschluss) zu bezahlen ist.

– Vor dem Abschluss wird Athos eine VTEM+-Flugvermessung über dem Konzessionsgebiet Empire durchführen und einen Bohrvertrag hinsichtlich eines Folgebohrprogramms von mindestens 2.000 m unterzeichnen.

– Athos übernimmt alle bestehenden Royalties und Zahlungen, denen die Projekte unterliegen.

– VR hat das Recht, eine Person für das Board of Directors des daraus hervorgehenden Emittenten zu nominieren.

– Der Abschluss hängt unter anderem von der bedingten Genehmigung der Börse hinsichtlich des Börsengangs sowie vom Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen ab, einschließlich behördlicher Genehmigungen und Genehmigungen der Aktionäre, sofern erforderlich, durch beide Unternehmen.

Dr. Michael Gunning, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagte: Wir freuen uns über diese Transaktion für unsere Aktionäre. Wir glauben an das Potenzial von Empire-Silverback und unsere Beteiligung von 9,9 % wird das zukünftige Potenzial der von uns entwickelten Explorationsstrategie für Kupfer-Nickel-PGM auf regionaler Ebene bewahren, die wir in den letzten zwei Jahren durch aktive Explorationsarbeiten vor Ort bei Empire und Silverback entwickelt haben. Darüber hinaus ist dieses Potenzial kurzfristig, da für dieses Frühjahr eine VTEM-Flugvermessung und für diesen Sommer Folgebohrungen geplant sind, die auf einer laufenden Integration einer ständig wachsenden Reihe von Explorationsdaten basieren.

Für das Unternehmen wird die Barkomponente dieses Abkommens einen wesentlichen Unterschied für seinen Kassenstand und seinen aktuellen und laufenden Explorationsfokus in Nevada in der Zukunft bedeuten.

Ich bin beeindruckt vom Engagement, das das Team von Athos im vergangenen Monat gezeigt hat. Die Kaufprüfung wurde engagiert, aktiv und konstruktiv durchgeführt. Hinsichtlich der bis dato geleisteten Arbeit, des ermittelten Mineralpotenzials und der zukünftigen Explorationsstrategien wurde nichts unversucht gelassen.

Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten mit Athos in einem ähnlich engagierten Prozess zusammenzuarbeiten, um einen erfolgreichen Börsengang zu erreichen und schließlich die für diesen Sommer geplanten Bohrungen an zahlreichen etablierten Zielen durchzuführen, die sich über zwei, wenn nicht sogar drei separate Konzessionsgebiete in dieser aufstrebenden Region erstrecken, einschließlich der mineralisierten Intrusion bei Westwood, die in Abbildung 1 unten dargestellt ist und direkt am TransCanada Highway liegt!

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83178/VR_022626_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Probe vom Vorkommen Highway im südwestlichen Teil der ultramafischen Intrusion Westwood mit pegmatoider Struktur und disseminiertem Pyrrhotin und Chalkopyrit. Das grobkörnige, pyroxenreiche Gabbrogestein weist einen hohen Magnesiumgehalt auf und lässt sich als Sanukitoid klassifizieren, was ein häufiges und bedeutsames Merkmal zahlreicher Basismetall- und PGM-Minerallagerstätten in Gestein aus dem Archaikum des Superior-Kratons im Kanadischen Schild im Norden und Westen von Ontario ist.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Die vom Unternehmen offengelegten technischen Informationen wurden in Übereinstimmung mit den kanadischen regulatorischen Anforderungen gemäß National Instrument 43-101 erstellt. Die in diesem Dokument und auf der Website des Unternehmens enthaltenen technischen Informationen wurden im Namen des Unternehmens vom President und CEO, Dr. Michael Gunning, PhD, P.Geo., einem nicht unabhängigen qualifizierten Sachverständigen, geprüft und genehmigt.

ÜBER VR RESOURCES LTD.

VR ist ein etabliertes Junior-Explorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver. VR bewertet, exploriert und entwickelt Projekte im Bereich Kupfer, Gold und kritische Metalle in Nevada (USA) und Ontario (Kanada). VR wendet moderne Explorationstechnologien sowie internes Know-how und Fachkompetenz in der Greenfield-Exploration auf großflächigen Mineralsystemen in wenig erforschten Gebieten/Distrikten an. Die Grundlage von VR ist die nachgewiesene Erfolgsbilanz seines Boards in den Bereichen Frühphasen-Exploration, Entdeckung und M&A. VR ist alleiniger Eigentümer seiner Projekte und evaluiert kontinuierlich neue Möglichkeiten, sei es durch Absteckung oder Akquisition.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Dr. Michael H. Gunning

President & CEO

VORSICHTSHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN:

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder Entwicklungen in der Branche wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücken gekennzeichnet sind oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Dokument umfassen Aussagen bezüglich des Abschlusses des Kaufabkommens für das Projekt Empire des Unternehmens in Ontario sowie alle anderen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß Annahmen, bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Beispiele für solche Annahmen, Risiken und Ungewissheiten sind unter anderem Annahmen, Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit: der Fähigkeit, die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion zu erfüllen; der Fähigkeit, die Transaktion abzuschließen; der allgemeinen Wirtschaftslage; nachteiligen Branchenereignissen; künftigen gesetzlichen und regulatorischen Entwicklungen im Bergbausektor; der Fähigkeit des Unternehmens, ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder der Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zu günstigen Konditionen zu beschaffen; der Bergbauindustrie und den Bergbaumärkten in Kanada; der Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsstrategien umzusetzen; dem Wettbewerb; sowie anderen Annahmen, Risiken und Ungewissheiten.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen geben die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder und können sich daher nach diesem Zeitpunkt ändern. Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich nicht auf diese Informationen zu einem anderen Zeitpunkt verlassen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, diese Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu aktualisieren, ist jedoch nicht dazu verpflichtet, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Gesetzen erforderlich.

Der Handel mit Wertpapieren des Unternehmens ist als hochspekulativ anzusehen. Alle öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens sind unter www.sedarplus.ca abrufbar. Lesern wird dringend empfohlen, diese zu lesen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

