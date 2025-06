VSP 360: Neue Lösung von Hitachi Vantara vereinfacht und optimiert das Datenmanagement

Mit der VSP 360 können Unternehmen Datensilos aufbrechen, die betriebliche Effizienz verbessern und IT-Qualifikationslücken schließen.

Hitachi Vantara, Tochterfirma der Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) für Datenspeicher, Infrastruktur und Hybrid-Cloud-Management, hat die Virtual Storage Platform (VSP) 360 vorgestellt. Die neue Managementsoftware unterstützt Kunden bei der Verwaltung ihrer Dateninfrastruktur, verbessert Entscheidungsprozesse und optimiert die Bereitstellung von Daten-Services. Die VSP 360 unterstützt Block-, File-, Object- und softwaredefinierten Speicher und konsolidiert mehrere Management-Tools. IT-Teams – auch solche mit begrenzten Speicherkenntnissen – können damit Hybrid-Cloud-Deployments effizienter steuern, vorausschauende AIOps-Erkenntnisse gewinnen und die Governance des Datenlebenszyklus vereinfachen.

Unternehmen haben heute mit der Verwaltung weitläufiger Datenumgebungen zu kämpfen, die sich über unterschiedliche Speichersysteme, fragmentierte Datensilos und komplexe Anwendungs-Workloads verteilen. Gleichzeitig müssen sie mit überlasteten IT-Teams und steigenden Anforderungen an Compliance und KI-Bereitschaft fertig werden. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage hat gezeigt, dass KI zu einem dramatischen Anstieg des Datenaufkommens in Unternehmen geführt hat. Bis 2026 wird ein weiterer Anstieg um 122 % erwartet. Viele IT-Führungskräfte sind gezwungen, KI zu implementieren, bevor ihre Dateninfrastruktur dafür bereit ist und hoffen, mit Experimenten zumindest einen Teil ihrer Investitionskosten wieder hereinzuholen.

Die VSP 360 beseitigt diese Hindernisse: Sie integriert Datenmanagement-Tools in den gesamten Storage, um wichtige Leistungsindikatoren wie die Auslastung der Speicherkapazität und den Gesamtzustand des Systems zu überwachen und so eine optimale Leistung und effiziente Ressourcenverwaltung zu gewährleisten. Sie verbessert die End-to-End-Transparenz und nutzt die Beobachtungsfähigkeit von AIOps, um Datensilos aufzubrechen. Außerdem optimiert die Plattform die Bereitstellung von VSP One-Datendiensten, die auf die individuellen Geschäftsanforderungen jedes Kunden zugeschnitten sind.

„Die VSP 360 ist ein mutiger Schritt nach vorn, indem sie vereinheitlicht, wie Unternehmen ihre Daten verwalten“, sagte Octavian Tanase, Chief Product Officer bei Hitachi Vantara. „Sie ist nur ein neues Management-Tool, sondern ein strategischer Ansatz für eine moderne Dateninfrastruktur, die IT-Teams vollständige Kontrolle über ihre Daten gibt, egal, wo diese gespeichert sind. Durch integrierte KI und Automatisierung sowie Verfügbarkeit über SaaS, Private oder Mobiltelefone ermöglichen wir unseren Kunden, schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen und innovationsbremsende Silos zu beseitigen.“

Die neuen Funktionen der VSP 360 basieren auf drei Grundpfeilern:

Control – optimierte Orchestrierung der Hybrid-Cloud-Infrastruktur und einheitliches Flottenmanagement für Block-, File-, softwaredefinierten und Objektspeicher. IT-Teams können damit Daten schnell in Cloud- und lokalen Umgebungen bereitstellen und verwalten.

Observe – über SaaS, Mobilgeräte oder lokal verfügbare AIOps-Analysen liefern neue Einblicke und vorausschauende Erkenntnisse in Unternehmensdaten und damit intelligente Observability in Bezug auf Systemleistung, Kapazität, Sicherheit und Zustand.

Govern – bessere Durchsetzung von Datenrichtlinien, Compliance und Lebenszyklusmanagement in hybriden Umgebungen. Unterstützung von Workloads wie KI, Cybersicherheit und die Klassifizierung personenbezogener Daten (PII).

Die VSP 360 wurde für Unternehmen jeder Größe entwickelt und erfüllt die Anforderungen an eine flexible, skalierbare und intelligente Dateninfrastruktur. Sie konsolidiert komplexe Management-Umgebungen, reduziert den Betriebsaufwand und ermöglicht es Teams, mit weniger Aufwand mehr zu erreichen.

„Die VSP 360 trifft genau den Bedarf moderner Unternehmen“, so Ashish Nadkarni, Group Vice President und General Manager, Worldwide Infrastructure Research, IDC. „Die Plattform geht über reine Überwachung hinaus und liefert echte Informationen über den gesamten Speicherlebenszyklus hinweg. Die robuste Datenresilienz der Lösung hilft Unternehmen, den Betrieb aufrechtzuerhalten und ihre kritischen Assets auch bei unerwarteten Ausfällen zu schützen. Durch die Integration fortschrittlicher Analysen, Automatisierung und Richtliniendurchsetzung bietet Hitachi Vantara seinen Kunden die Agilität und Ausfallsicherheit, die sie benötigen, um in einer datengesteuerten Wirtschaft erfolgreich zu sein.“

Weitere Informationen zur einheitlichen Datenmanagement-Plattform von Hitachi Vantara finden Sie unter: https://www.hitachivantara.com/en-us/products/data-management.

Über Hitachi Vantara

Hitachi Vantara verändert die Art und Weise, wie Daten Innovationen vorantreiben. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hitachi Ltd. bietet Hitachi Vantara die Datengrundlage, auf die sich Innovationsführer weltweit verlassen. Mit Datenspeicher, Infrastruktursystemen, Cloud-Management und digitaler Expertise hilft das Unternehmen seinen Kunden, die Grundlage für nachhaltiges Unternehmenswachstum zu schaffen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.hitachivantara.com.

Über Hitachi, Ltd.

Mit seinem Social Innovation Business (SIB) bringt Hitachi IT, OT (Operational Technology) und Produkte zusammen und trägt damit zu einer Gesellschaft bei, in der Umwelt, Wohlbefinden und Wirtschaftswachstum im Einklang sind. Hitachi ist weltweit in vier Sektoren tätig – Digital Systems & Services, Energie, Mobilität und Connective Industries – sowie in der strategischen SIB-Unit für neue Wachstumsgeschäfte. Rund um Lumada als Kernstück generiert Hitachi Wert aus der Integration von Daten, Technologie und Fachwissen, um Kunden- und soziale Herausforderungen zu lösen. Die Einnahmen für das Geschäftsjahr 2024 (endete am 31. März 2025) beliefen sich auf insgesamt 9.783,3 Milliarden Yen, mit 618 konsolidierten Tochtergesellschaften und etwa 280.000 Mitarbeitern weltweit. Besuchen Sie uns auf https://www.hitachi.com.

