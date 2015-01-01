w3/max für Produktion und Industrie

Die Logistik und Lagerhaltung in der Industrie und bei produzierenden Unternehmen stellen komplexe Herausforderungen dar, die weit über das einfache Lagern und Transportieren hinausgehen.

Die Anforderungen sind vielfältig: von der Sicherstellung einer nahtlosen Materialversorgung für Produktionsprozesse über die Minimierung von Lagerbeständen bis hin zur Gewährleistung einer termingerechten Lieferung an Kunden. Hinzu kommen strenge Vorschriften, etwa in Bezug auf die Lagerung von Gefahrstoffen oder temperaturkritischer Waren, sowie die Notwendigkeit, flexibel auf volatile Marktnachfragen zu reagieren.

Eine der größten Herausforderungen besteht darin, Transparenz und Effizienz in allen Lagerprozessen sicherzustellen. Fehlerhafte Bestandsdaten, Verzögerungen in der Kommissionierung oder ineffiziente Nutzung von Lagerflächen können hohe Kosten verursachen und die Wettbewerbsfähigkeit gefährden. Insbesondere bei global verzweigten Lieferketten ist eine präzise Koordination unerlässlich.

Hier kommt eine Lagerverwaltungssoftware wie w3/max ins Spiel. Sie bietet Unternehmen die Möglichkeit, alle Lagerprozesse zentral zu steuern und Bestände in Echtzeit zu überwachen.

Die w3/max Logistik-Suite hat spezielle Features für Industrie und Produktion wie beispielsweise:

* Transparenz für die gesamte Fachabteilung

* Revisionssicheres Tracking der Materialien

* Sicherstellung der korrekten Materialversorgung

* Visualisierung der Prozesse im Leitstand

* Anbindung und Integration von automatisierter Lagertechnik

Zu den Kunden, die bereits auf w3/max zurückgreifen, zählen verschiedene produzierende Unternehmen wie Hera, Stahlwille, Sahm und MC-Bauchemie.

Entdecken Sie, wie unsere Software Ihre Effizienz steigert und Ihre Abläufe revolutioniert.

Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung.

Die w3logistics AG konzentriert sich unter dem Motto ‚100 % Mittelstand‘ auf Softwarelösungen für die Lagerlogistik mittelständischer Unternehmen. Als Experte für Multi-User- und Produktionslogistik bietet das Dortmunder Softwarehaus für Lagerverwaltung und Materialflusssteuerung neben Standard- und Individuallösungen auch die Wartung und Weiterentwicklung bestehender Systeme an. Zusätzlich besitzt das Unternehmen spezielles Know-how in der Tiefkühl- und Lebensmittellogistik und hat in diesem Bereich zahlreiche Projekte realisiert.

