  • w3/max für Produktion und Industrie

    Die Logistik und Lagerhaltung in der Industrie und bei produzierenden Unternehmen stellen komplexe Herausforderungen dar, die weit über das einfache Lagern und Transportieren hinausgehen.

    BildDie Anforderungen sind vielfältig: von der Sicherstellung einer nahtlosen Materialversorgung für Produktionsprozesse über die Minimierung von Lagerbeständen bis hin zur Gewährleistung einer termingerechten Lieferung an Kunden. Hinzu kommen strenge Vorschriften, etwa in Bezug auf die Lagerung von Gefahrstoffen oder temperaturkritischer Waren, sowie die Notwendigkeit, flexibel auf volatile Marktnachfragen zu reagieren.

    Eine der größten Herausforderungen besteht darin, Transparenz und Effizienz in allen Lagerprozessen sicherzustellen. Fehlerhafte Bestandsdaten, Verzögerungen in der Kommissionierung oder ineffiziente Nutzung von Lagerflächen können hohe Kosten verursachen und die Wettbewerbsfähigkeit gefährden. Insbesondere bei global verzweigten Lieferketten ist eine präzise Koordination unerlässlich.

    Hier kommt eine Lagerverwaltungssoftware wie w3/max ins Spiel. Sie bietet Unternehmen die Möglichkeit, alle Lagerprozesse zentral zu steuern und Bestände in Echtzeit zu überwachen.

    Die w3/max Logistik-Suite hat spezielle Features für Industrie und Produktion wie beispielsweise:

    * Transparenz für die gesamte Fachabteilung
    * Revisionssicheres Tracking der Materialien
    * Sicherstellung der korrekten Materialversorgung
    * Visualisierung der Prozesse im Leitstand
    * Anbindung und Integration von automatisierter Lagertechnik

    Zu den Kunden, die bereits auf w3/max zurückgreifen, zählen verschiedene produzierende Unternehmen wie Hera, Stahlwille, Sahm und MC-Bauchemie.

    Entdecken Sie, wie unsere Software Ihre Effizienz steigert und Ihre Abläufe revolutioniert.

    Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    w3logistics AG
    Herr Berkan Sarac
    Otto-Hahn-Straße 18
    44227 Dortmund
    Deutschland

    fon ..: +49-231-22227-280
    web ..: https://w3logistics.com/
    email : sarac@w3logistics.de

    Die w3logistics AG konzentriert sich unter dem Motto ‚100 % Mittelstand‘ auf Softwarelösungen für die Lagerlogistik mittelständischer Unternehmen. Als Experte für Multi-User- und Produktionslogistik bietet das Dortmunder Softwarehaus für Lagerverwaltung und Materialflusssteuerung neben Standard- und Individuallösungen auch die Wartung und Weiterentwicklung bestehender Systeme an. Zusätzlich besitzt das Unternehmen spezielles Know-how in der Tiefkühl- und Lebensmittellogistik und hat in diesem Bereich zahlreiche Projekte realisiert.

    Pressekontakt:

    w3logistics AG
    Herr Berkan Sarac
    Otto-Hahn-Str 18
    44227 Dortmund

    fon ..: +49-231-22227-280
    email : sarac@w3logistics.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Mehr als Fließband: Ideen aus Produktion und Verarbeitender Industrie beim Corporate Health Award 2021
      Höchste Ansprüche an den Arbeitsschutz haben eine gute Grundlage geschaffen, die Beschäftigten in Produktion und Verarbeitender Industrie auch während der Pandemie zu schützen....

    2. Industrie 4.0 Shop: Industrie 4.0-Lösungen für den Mittelstand, die schnell und effektiv einsetzbar sind
      Viele Industrie 4.0-Lösungen existieren zwar auf dem Papier / in Präsentationen, aber wirklich funktionierende Implementierungen gerade für den Mittelstand gibt es wenige....

    3. Roadmap Industrie 4.0 – Das Buch für die Umsetzung spezifischer Industrie 4.0-Potenziale
      Mit "Roadmap Industrie 4.0" bieten die Autoren jedem Unternehmen spezifische Potenziale und Entwicklungsmöglichkeiten....

    4. Innovation und Zuverlässigkeit für die Kennzeichnung in Industrie und Logistik
      Der PMG RFID-Looptag: robust, flexibel und ideal für Kabel, Rohre & Schläuche. Erhöht Effizienz & Transparenz in Industrie & Logistik....

    5. PMG RFID-Looptag: Innovation und Zuverlässigkeit für die Kennzeichnung in Industrie und Logistik
      Der PMG RFID-Looptag kennzeichnet Kabel, Rohre & Schläuche, wo Etiketten versagen. Robust und flexibel, bietet er eine langlebige Lösung für Industrie und Logistik....

    6. European Metals: Ökobilanz quantifiziert CO2-Emissionen der Produktion von Lithiumchemikalien in Cinovec und identifiziert Minderungsszenarien für die Produktion von kohlenstoffarmen Produkten
      CEZ will das Projekt mit erneuerbarem Strom beliefern WICHTIGSTE NACHRICHTEN – Neumodellierung des Treibhauspotenzials von Cinovec anhand einer ISO-konformen Ökobilanz, die von der Beratungsgesellschaft Minviro Ltd erstellt wurde und klare...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.