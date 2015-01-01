-
Wärmewende in der Praxis: Heizmax sichert Wärmeversorgung mit mobiler Heiztechnik
Mobile Heizlösungen sorgen dafür, dass kein Quartier kalt bleibt – selbst mitten im Umbau zur grünen Wärme.
Die Wärmewende ist längst nicht mehr nur ein politisches Vorhaben – sie findet bereits heute in zahlreichen Stadtwerken und kommunalen Energieversorgungen statt. Immer mehr Betreiber setzen auf erneuerbare Wärmequellen wie Wasserstoff, HVO, Solarthermie, Holzpellets, Biogas oder Wärmepumpen, um Emissionen zu senken und die Versorgung langfristig klimaneutral zu gestalten.
Doch während der Umstellung stehen viele vor einer zentralen Herausforderung: Wie lässt sich die Wärmeversorgung sichern, wenn Kesselanlagen ausgetauscht, Netze erweitert oder Speicher integriert werden?
Genau hier kommt Heizmax ins Spiel. Mit mobilen Heizungen, Heizcontainern und Heizanhängern überbrückt das Unternehmen aus Bannewitz zuverlässig jede Übergangsphase – flexibel, effizient und nachhaltig.
„Wir unterstützen Stadtwerke dabei, kluge Technik mit Klimaschutz zu verbinden – nicht irgendwann, sondern jetzt“, betont Rico Ryssel, Geschäftsführer von Heizmax.
Vorteile für Stadtwerke im Überblick:
– Schnelle Verfügbarkeit im gesamten Bundesgebiet
– Leistungsstarke Heizcontainer bis 20 MW
– Optimal für Fernwärme, Quartierslösungen und kommunale Projekte
– Betrieb mit synthetischen oder biogenen Kraftstoffen möglich
– Komplette Betreuung: Planung, Logistik und Service aus einer Hand
Die Einsatzgebiete reichen von Notfall- und Havarielösungen über Sanierungen bis hin zu systematischen Umstellungen auf erneuerbare Energien. Dabei arbeitet Heizmax zunehmend auch mit synthetischen und biogenen Brennstoffen, um den ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren.
Mit dieser Kombination aus technischer Leistung, Flexibilität und nachhaltiger Ausrichtung positioniert sich Heizmax als verlässlicher Partner der Stadtwerke – für eine Wärmewende mit Tempo und Versorgungssicherheit.
HeizMax®
Horkenstraße 31A
01728 Bannewitz
Tel.: 0351 40 40 70
Web: www.heizmax.de
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Matrixe
Herr Sven Erxleben
Karl-Liebknechtstraße 96
04275 Leipzig
Deutschland
fon ..: 03413068359
web ..: http://www.matrixe.de
email : geithain@matrixe.de
Pressekontakt:
H+R Anlagenbau GmbH & Co. KG
Herr Rico Ryssel
Horkenstraße 31a
01728 Bannewitz
fon ..: 0351404070
web ..: https://www.heizmax.de/index.html
email : info@hr-anlagenbau.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
„Nomadic journeys“ Feiertagsprogramm für Freigeister & Weltreisende im the Nautilus Maldives Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Langeooger Gift“ von Marc Freund im Klarant Verlag
Wärmewende in der Praxis: Heizmax sichert Wärmeversorgung mit mobiler Heiztechnik
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Langeooger Gift“ von Marc Freund im Klarant Verlag
- Wärmewende in der Praxis: Heizmax sichert Wärmeversorgung mit mobiler Heiztechnik
- „Nomadic journeys“ Feiertagsprogramm für Freigeister & Weltreisende im the Nautilus Maldives
- Die Feiertage 2025/26 im Nova Maldives mal ganz anders, bewusst & nachhaltig zelebrieren
- „Rhythms of the Eras“ Feiertag-Musikfestival im Kandima Maldives
- Neural kündigt Abschluss der Übernahme einer 30,75 %-Beteiligung an Hanf.com, einer profitablen deutschen CBD-Einzelhandelskette, an
- Hauptversammlung beschließt Ausgründung von Tochtergesellschaften zur Aufnahme strategischer Investoren
- JETZT [PR] startet neuen PR-Blog: Inspiration, Wissen und konkrete Werkzeuge für erfolgreiche Pressearbeit
- Endeavour Silver gibt Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 bekannt: Telefonkonferenz heute um 10:00 Uhr PDT (13:00 Uhr EDT)
- Ich liebe Dich sagt man bei uns – der neue flotte Liebesschlager von Klaus Schlapper
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.