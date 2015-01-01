Wahrhaftigkeit statt Fassaden – die Literatur von Dario Pizzano

Dario Pizzano berührt mit schonungslos ehrlicher Literatur und Vorträgen. Seine Bücher schenken Mut und Hoffnung in einer Zeit voller Oberflächen.

Es gibt Stimmen, die übertönen den Lärm der Zeit. Sie sind nicht laut, nicht glatt, nicht gefällig – sondern echt. Dario Pizzano gehört zu diesen seltenen Stimmen. Der in Göttingen geborene Autor und Fußballtrainer schreibt nicht, um zu gefallen, sondern um aufzudecken. Seine Bücher sind keine Inszenierungen, sondern Einladungen in die Wirklichkeit: mit all ihren Brüchen, Schmerzen und Hoffnungen.

In einer Welt, die sich gerne hinter Oberflächen verbirgt, wirkt seine Sprache wie ein Gegenentwurf. Pizzano scheut nicht davor zurück, die Dunkelheit zu benennen – gerade darin liegt ihre Kraft. Denn wer das Dunkel kennt, kann auch vom Licht erzählen. Seine Lesungen und Vorträge tragen denselben Ton: keine Phrasen, sondern Wahrhaftigkeit. Keine Selbstinszenierung, sondern Worte, die im Innern ankommen.

Exzess – Meine zwei Leben und Exzess – Wo Licht zerbricht sind Bücher, die berühren, weil sie sich jeder Maske verweigern. Sie erzählen von Krisen, die nicht versteckt, sondern durchlebt wurden – und sie schenken Mut, dass auch gebrochene Wege weiterführen.

Dario Pizzano ist damit mehr als ein Autor. Er ist ein Vermittler: von Erfahrungen, die viele teilen, aber nur wenige aussprechen. Seine Gabe ist es, das Unsagbare in Worte zu fassen – so, dass es nicht bedrückt, sondern befreit.

Die Bücher von Dario Pizzano sind im Buchhandel und online erhältlich. Wer sie liest, begegnet einer Stimme, die bleibt: klar, ungeschönt, hoffnungsvoll.

