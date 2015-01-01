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Wale vor der Haustür! 10 Tage Naturerlebnis bei den Schweinswal-Tagen ab 24. April in Wilhelmshaven
Im Frühjahr kommen die einzigen heimischen Wale Deutschlands in den Jadebusen. Die 10. Schweinswal-Tage in Wilhelmshaven bieten vom 24. April bis 3. Mai spannende Beobachtungen und Events am Meer.
Dieses Naturerlebnis gibt es nur in Wilhelmshaven an der Nordseeküste: Wenn im Frühjahr die einzigen heimischen Wale Deutschlands im Jadebusen auftauchen, verwandelt sich Wilhelmshaven vom 24. April bis zum 3. Mai 2026 erneut in einen Hot Spot für die Beobachtung von Schweinswalen. Die kleinen Wale kommen jedes Jahr im Frühjahr auf der Suche nach Nahrung in die Nähe der Küste und in den Jadebusen. Dieses Naturschauspiel ist deutschlandweit einzigartig und kann auch bei den diesjährigen Schweinswal-Tagen wieder hautnah erlebt werden. Das Wattenmeer Besucherzentrum und seine Kooperationspartner informieren mit den Schweinswal-Tagen über das Leben und den Schutz von Deutschland einziger heimischer Walart. Im Jubiläumsjahr übernimmt der Schauspieler und Umweltaktivist Hannes Jaenicke die Schirmherrschaft der Schweinswal-Tage.
Das abwechslungsreiche Programm erstreckt sich über zehn Tage und richtet sich an Naturinteressierte jeden Alters. Tägliche Whale-watching Exkursionen mit Schiffen, begleitet durch Walexperten, gehören ebenso zum Programm wie Führungen durch die Walausstellung des Wattenmeer Besucherzentrums. Exklusive Erlebnisse sind auf dem Segelschiff „Nordwind“ oder auf einem Helgoländer Börteboot bei der Beobachtung der Schweinswale im Jade-Revier vor Wilhelmshaven zu erwarten. An den Wochenenden machen Walrufer Gäste am Südstrand auf die Meeressäuger aufmerksam. Zu-dem findet dort die „Wal-Olympiade“ mit interaktiven Mitmach-Aktionen statt. Vorträge in Kombination mit Dinner oder Frühstück bieten in entspannter Atmosphäre Wissenswertes über die faszinierenden Tiere. Ergänzt wird das Programm durch beeindruckende Naturfilme sowie eine Fotoausstellung des JadeWale e.V.
An den Infoständen auf der Südstrandpromenade informieren Walexperten über die Schweinswale und geben praktische Tipps zur Beobachtung von Land aus. Die Whale and Dolphin Conservation (WDC) stellt ihre internationale Arbeit vor und präsentiert den Familien-Animationsfilm „Der letzte Walsänger“.
Das Wattenmeer Besucherzentrum sowie der JadeWale e.V., der WDC und die Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer laden herzlich zu den Schweinswal-Tagen ein, die vom Förderverein Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer unterstützt werden
Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung unter www.schweinswaltage.de
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum Wilhelmshaven
Frau Juliana Köhler
Südstrand 110 b
26382 Wilhelmshaven
Deutschland
fon ..: +49-4421-910733
web ..: http://www.wattenmeer-besucherzentrum.de
email : info@medienhaus-jadeweser.de
Zehn Tage Naturerlebnis im Jadebusen bei den 10. Wilhelmshavener Schweinswal-Tagen vom 24. April bis 3. Mai 2026. Wenn im Frühjahr die einzigen heimischen Wale Deutschlands im Jadebusen auftauchen, wird die Region zum Hotspot für Natur- und Walfans. Whale Watching an der Nordsee mit exklusiven Beobachtungen, spannenden Events und echten Gänsehautmomente am Meer.
Abdruck honorarfrei bei Nennung UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum Wilhelmshaven
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Pressekontakt:
Medienhaus Jade-Weser
Frau Inga Bernsau
Gökerstraße 77
26384 Wilhelmshaven
fon ..: +49-04421-7782201
web ..: http://www.medienhaus-jadeweser.de
email : info@medienhaus-jadeweser.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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