Das Wunder des Wattenmeeres entdecken

Das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum in Wilhelmshaven bietet faszinierende Welten unter dem Motto: Entdecken, forschen und spielen.

Im UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum in Wilhelmshaven erwartet Familien, Kinder und Natur-Interessierte jeden Alters auf drei Ebenen die faszinierende Welt der Wale, ein spannender Einblick in den Lebensraum der Tiere und Pflanzen des Wattenmeeres und vieles mehr. Unter dem Motto „Wale, Wattenmeer und Mee(h)r“ bietet das Besucherzentrum in der erst kürzlich komplett erneuerten Ausstellung eine Erfahrung für alle Sinne. Eine interaktive Mitmachwelt ermöglicht umfassende Einblicke in diese beeindruckende Naturlandschaft mit ihrer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt. Die Ausstellung erstreckt sich über eine Fläche von über 2.000 Quadratmetern und begeistert mit interaktiven Medien, beeindruckenden Fotos und Filmaufnahmen, innovativen Technologien, multimedialen Darstellungen sowie Mikroskop-, Forschungs-, Erlebnis- und Hörstationen.

Wer (digital) in die Tiefen des Meeres eintaucht, erfährt Erstaunliches über das Leben der Wale, zu denen auch der in der Nordsee heimische Schweinswal gehört. Das absolute Highlight ist dabei ein vollständiges Pottwal-Skelett mit seinen Organen. An einer interaktiven Station können die Besucher diesen sanften Riesen auf seinem gefährlichen Weg durch das Meer begleiten.

Auch darüber hinaus bietet das Besucherzentrum in allen Ausstellungsbereichen eine breite Palette von Stationen: So wird verständlich erklärt, wie Ebbe und Flut funktionieren, wie Seehunde und Fische im Wattenmeer leben, neue Tier- und Pflanzenarten einwandern oder wie Zugvögel ihre Routen ohne Navi finden. Ein unterhaltsames Quiz ermöglicht es den Besuchern, ihr Wissen über die Vogelwelt des Wattenmeers zu testen.

Das Wattenmeer-Besucherzentrum ist ein idealer Ort, um zu forschen und zu staunen. Zum Abschluss des Besuchs lädt die Cafeteria zum Verweilen ein, mit einem Blick auf das beeindruckende Walskelett.

Aktuelle Informationen und Termine finden sich auf der Website des Besucherzentrums unter

www.wattenmeer-besucherzentrum.de.

