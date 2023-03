Wale ahoi! – 7. Wilhelmshavener Schweinswal-Tage vom 8. – 15. April 2023

Kleine Wale, große Begeisterung – Naturschauspiel hautnah erleben am Jadebusen in Wilhelmshaven. Über Ostern gibt es in Wilhelmshaven spannende Aktivitäten und Veranstaltungen zum Thema Schweinswal.

Wilhelmshaven verwandelt sich vom 8. bis 15. April 2023 in einen Hot Spot für die Beobachtung der seltenen und faszinierenden Schweinswale. Als eine der kleinsten Walarten der Welt kommen sie jedes Jahr im Frühjahr auf der Suche nach Nahrung in die Nähe der Küste und in den Jadebusen. Dieses Naturschauspiel ist einzigartig und kann auch bei den diesjährigen Schweinswaltagen hautnah erlebt werden.

Das umfangreiche Programm der 7. Wilhelmshavener Schweinswal-Tage bietet Naturerlebnis-Veranstaltungen und Aktionen für Groß und Klein. Tägliche Whale-watching Exkursionen vom Schiff und von Land aus, begleitet durch Fachleute, gehören ebenso zum Programm wie Führungen durch die neue Walausstellung des Wattenmeer Besucherzentrums. Auch ein exklusives Erlebnis auf dem Segelschiff „Gloriana of Faversham“ steht bei der Beobachtung der Schweinswale im Jade-Revier vor Wilhelmshaven an mehreren Tagen auf dem Programm.

Zusätzlich werden Walrufer am Ostersonntag und Ostermontag die Südstrandbesucher auf die Meeressäuger aufmerksam machen und es wird einen Fotowalk für Naturfotograf:innen angeboten. Hochkarätige, kulinarisch begleitete Vorträge und unterhaltsame Lesungen runden das Programm ab.

An den täglich besetzten Infoständen auf der Südstrandpromenade informieren Fachleute über die Schweinswale und geben Tipps zur Beobachtung. Im Wattenmeer Besucherzentrum wird die komplett neugestaltete interaktive Walausstellung durch eine große Fotoausstellung über Wale sowie einen täglich geöffneten Aktionsraum mit Kindermitmachaktionen ergänzt.

Das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum und seine Kooperationspartner, die Nationalpark-verwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, der JadeWale e.V. und die Reederei Warrings laden gemeinsam mit dem Sponsoring-Partner JadeBay GmbH, alle Interessierten herzlich zu den 7. Wilhelmshavener Schweinswal-Tagen ein.

Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung unter www.schweinswaltage.de

